Apple, müzik akış hizmetinde 100 milyon şarkı barajını aştığını blog gönderisiyle duyurdu.

Müzik devi Associated Press’e yaptığı açıklamada, şirket içi verilerin Apple Music’in Pazartesi günü bu önemli noktaya ulaşacağını gösterdiğini söyledi. Her gün 20.000 şarkıcı ve söz yazarı serviste müzik yayınlıyor.

Apple’ın küresel editoryal ve içerik başkanı Rachel Newman AP’ye verdiği demeçte “Bu çok çok büyük bir sayı,” dedi. “Müzik tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar çok müzik yaratmak, kaydetmek ve yayınlamak gerçekten mümkün, ki bunun oldukça inanılmaz olduğunu düşünüyoruz.” şekinde belirtti.

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Apple Music, bu dönüm noktasının kendisini dünyanın en büyük müzik kataloğu haline getirdiğini, YouTube Music’in 80 milyon şarkısından, Spotify’ın 82 milyon parça ve podcast’inden ve Amazon Music’in 90 milyon şarkısından daha fazla olduğunu söylüyor.

iTunes piyasaya sürüldüğünde, servisin içeriğinin yarısı İngilizce olmak üzere 200 dil ve lehçede müzik bulunuyordu. Şimdi ise Apple Music’in sunduklarının %40’ı İngilizce ve dil ve lehçe sayısı 350’ye ulaştı. Bir zamanlar ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya’ya ait olan platformun en iyi listeleri artık Japonya, Kolombiya, Gana, Nijerya ve Güney Kore’den şarkılarla dolu.

Dünya dijitalleştikçe bu dönüm noktası da hızla yaklaşıyor. Apple Music şarkılarının sayısı son dört yılda ikiye katlanarak 2018’de 50 milyona ulaştı.

Apple Music, 100 milyonuncu şarkının belki de henüz bilinmeyen bir sanatçıdan gelebileceğini ekledi.

Kaynak: Apple