Uygun fiyatlı Huawei Y5p ve Huawei Y6p sızdırıldı!

Son günlerde yaptığı sızıntılar ile popülerleşen Sundhanshu adlı Twitter kullanıcısı uygun fiyatlı olacak Huawei Y5p ve Huawei Y6p modellerini sızdırdı. Sudhanshu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda cihazların özelliklerinin yanında basın görsellerine de yer verdi.

Huawei Y5p ve Huawei Y6p özellikleri

Sızdırılan cihazlar arasından Huawei Y5p selefine nazaran daha uygun fiyatlı bir model. Özelliklerine bakacak olduğumuzda, cihaz 5,45 inç boyutunda, 1440 x 720p HD+ çözünürlükülü, LCD bir panel ile gelen model, klasik çerçeveli ve çentiksiz bir tasarıma sahip. Donanım tarafında 2 GB RAM ile birlikte 32 GB depolama alanı sunan akıllı telefona Helio P22 yonga seti güç veriyor. Huawei Y5p modeli, kullanıcılarına mikroSD kart standardı ile 512 GB’a kadar depolama alanı arttırma seçeneği sunuyor. Ayrıca model çift SIM kart desteğine de sahip. Sızdırılan görseller cihazın arka tarafında çift kamera ile geldiğini gösteriyor. Ana kamera olarak 8 MP çözünürlüklü lensi kullanan model, ayrıca 2 MP çözünürlüklü derinlik sensörüne de sahip. Cihazın ön yüzündeki çerçeve içinde bulunan ön kameraya ait bir bilgi ise bulunmuyor. Bağlantı ve güç tarafında mikroUSB arayüzünü kullanan model, 3.020 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Cihaz kutusundan Android 10 temelinde çalışan EMUI 10.1 arayüzü ile çıkacak.

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Son yılllardan alışık olduğumuz akıllı telefon tasarımlarına daha yakın olan Huawei Y6p, 6,3 inç boyutunda, 1600 x 720p çözünürlüklü ve su damlası şeklinde çentiği bulunan LCD bir panele sahip. İşlemci tarafında selefi ile aynı şekilde Helio P22 kullanan Huawei Y6p modeli, kullanıcılarına 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. MikroSD kart standardı ile 512 GB’a kadar arttırılabilir depolama alanı sunacak olan model çift SIM kart desteğine de sahip. Bağlantı tarafında mikroUSB arayüzü ile gelen model, 5.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip. Cihazın kamera özelliklerine bakacak olduğumuzda, arka tarafında üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Cihaz ana kamera olarak 13 MP çözünürlüklü bir lens kullanıyor. Geniş açı kamerası olacağı tahmin edilen 5 MP çözünürlüklü ve derinlik sensörü olması beklenen 2 MP çözünürlüklü lensler de cihazda yer alıyor.

Sızdırılan cihazların özelliklerine baktığımızda Huawei Y5p modelinin yeniden adlandırılmış bir Honor 9S, Huawei Y6p modelinin ise kamerasında bazı değişiklikler bulunan bir Honor 9A olduğunu söylemek mümkün.