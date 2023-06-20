Apple’ın Mixed Reality kulaklığı Apple Vision Pro, piyasaya çıktığından beri büyük ilgi gördü. Ancak, yüksek fiyatı birçok potansiyel tüketicinin tereddüt etmesine neden oluyor. Apple CEO’su Tim Cook bile, ürünün ortalama bir kişi için satın alınabilirliği konusunda endişelerini dile getirdi. Ancak bu durum değişecek gibi görünüyor.

Yine de, Apple’ın daha uygun fiyatlı bir seçenek üzerinde çalıştığına dair iddialar ortaya atıldı. Apple’ın aldığı yeni bir patent, artırılmış gerçeklik (AR) donanımıyla ilgili deneyler yaptıklarını gösteriyor. Bu patent, bir iPhone’a bağlanabilen ve Vision Pro’dan daha küçük bir ölçekte olan sanal veya artırılmış gerçeklik kulaklığına dönüştürebilen bir kafa bandı benzeri aksesuarı detaylandırıyor.

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Apple’ın bu patentle birlikte, iPhone ve iPad gibi mobil cihazlarını VR deneyimi için kullanma konusunda araştırmalar yaptığı açıkça ortada. Patent, tam olarak nasıl çalıştığı ve iPhone veya iPad ile nasıl iletişim kurduğu konusunda detay veriyor. Ancak, Apple’ın mobil cihazlarını VR kulaklıklarına dönüştürme potansiyelini aktif olarak düşündüğünü gösteriyor.

Bu, Vision Pro kulaklığın daha uygun fiyatlı bir versiyonunun geliştirilmesiyle ilgili haberlerin ilk kez ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Daha önce de, düşük bütçeli bir Apple VR kulaklığı geliştirme spekülasyonları yapılmıştı. Sonuç olarak, Apple’ın AR ve VR alanında çalışmalar yaptığı ve daha uygun fiyatlı seçenekler sunma potansiyeline sahip olduğu görülüyor. Ancak, ne zaman ve hangi şekilde bu ürünlerin piyasaya sürüleceği belirsiz.