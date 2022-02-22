Uragun’un Dönüşümü | Yakında Steam’de

Bağımsız stüdyo Kool2Play, fütüristik shooter oyunu Uragun, oyunun son iki yılda geçirdiği dönüşümü gösteren yeni bir video yayınladı. Uragun yakında Steam’de Erken Erişim’de çıkarak sevenleriyle buluşacak.

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Uragun, oyuncunun arkadaş canlısı ama ölümcül bir makine rolünü üstlendiği ve AI tarafından yönetilen robot ordularına karşı savaştığı; aksiyon dolu, fütüristik üstten izlemeli bir shooter oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zengin silahlar, birçok faydalı modifikasyon ve patlayıcı becerilerine sahip oyuncular kendilerine sunulan çok sayıda dinamik görevle beraber karşılaşacakları rakiplerini; pompalı tüfek, roketatar veya fütüristik bir bumerang gibi uygun silah setleri seçerek alt edilebilecekler. Tüm aksiyon görsel olarak farklı yerlerde (siberpunk Hong Kong, sıcak ve kumlu Barselona veya buzlu Kanyon) gerçekleşiyor. Uragun’un, Mart 2022’de Steam Erken Erişim’de piyasaya sürüleceği açıklandı.

Kool2Play Hakkında;

Kool2Play, çok çeşitli türlerde çalışan oyunların benzersiz bir geliştiricisi ve yayıncısıdır. Öncelikle eğlenceli, oynanabilir ve kaliteye odaklanan oyunlar yaratıyoruz. Uragun oyunu üzerindeki çalışmalara paralel olarak, önümüzdeki yıllar için planlanan Project X ve Project Y kod adlı iki yapım oluşturuyoruz. Kool2Play, uluslararası oyun tanıtımında uzmanlaşmış en deneyimli ajans olan Kool Things’i de içeriyor. Pazarlama verilerinin otomasyonu, işlenmesi ve analitiği için kullanılan Buffmaker yazılımı üzerinde çalışıyor.(kaynak)

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