Tablet Bilgisayar Pazarı Kızışıyor: İşte Karşınızda OPPO Pad!

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışmak zorunda kalan birçok kişi, taşınabilirlikleri ve normal bilgisayarlara kıyasla daha iyi bir pil başarımı sunmaları nedeniyle tablet bilgisayarlara yönelmiş durumda. Tablet pazarındaki talep artışını gören firmalardan biri olan OPPO’nun 24 Şubat’ta tanıtacağı ve uzun bir süredir hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan tableti OPPO Pad’in tasarım detayları ve bazı önemli özellikleri tanıtıma birkaç gün kala sızdırıldı. Eğer söylentiler doğruysa, OPPO Pad tablet pazarında işleri kızıştıracak gibi görünüyor.

Snapdragon 870 Yonga Seti, 120 Hz Tazeleme Hızına Sahip Ekran ve Dahası!

OPPO’nun ilk tablet modeli olan OPPO Pad firma için oldukça önemli bir model. Üst seviye diyebileceğimiz bir donanıma sahip olan bu tablet; Xiaomi Pad 5, Samsung Galaxy Tab S7 ve Apple iPad Air 4 ile yarışacak özelliklere sahip.

Cihazda yonga seti olarak termal başarım konusunda iyi işler çıkaran, Snapdragon 865’in özellikle grafik işleme alanında geliştirilmiş bir versiyonu olan Qualcomm Snapdragon 870 yonga setine yer verileceği konuşuluyor. Bu yonga seti, amiral gemisi katili olarak adlandırılan cihazlara görmeye alıştığımız bir işlemci. Günlük kullanımın yanında, ağır işlemlerde de oldukça yüksek performans sunmayı hedefleyen bu işlemcinin kullanımı yerinde bir tercih olacaktır.

Bunun yanında 11 inçlik bir ekran boyutuna sahip olan OPPO Pad, 120 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor. Bu özelliğin, ekranın akıcılığına olumlu etki edeceğini söylemek şimdiden mümkün. Aynı zamanda Dolby Vision desteğine de sahip olması beklenen bu ekran, birçok kullanıcıyı memnun edecektir.

Sızıntılar doğruysa, cihazda 8 MP değerinde bir ön kamera ve 13 MP değerinde bir arka kameraya yer verilmiş. Bu kameralar kağıt üstünde bir tablet için yeterli görünüyor. Ek olarak, arka kamerada LED flaş bulunduğunu da belirtelim. Özellikle tabletleriyle belge taraması yapan kullanıcılar bu özellikten faydalanacaktır.

Tasarım detaylarıyla Apple’ın iPad Air 4 modelini andıran OPPO Pad, USB Tip-C girişini ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de bünyesinde barındırıyor. Kalınlık konusunda herhangi bir veri paylaşılmamış olsa da, cihazın çok da kalın görünmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca cihazda ortalama büyüklükte sayılabilecek 8.360 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Snapdragon 870 yonga setinin verimlilik konusunda iyi bir iş çıkardığı göz önünde bulundurulduğunda, OPPO Pad’in iyi bir pil başarımına sahip olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO Pad tablet pazarında önemli bir oyuncu olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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