Epic Games, Unreal Engine 5.2 sürümünü duyurdu. Bu sürüm, özellik ve kararlılık iyileştirmelerinin yanı sıra, yenilikçi yeni işlevler sunuyor. İşte Unreal Engine 5.2’deki önemli yenilikler.

Prosedürel İçerik Oluşturma (PCG) çerçevesi: Bu erken bakış, kullanıcıların büyük dünyalar oluşturma sürecini hızlı ve verimli hale getiren PCG araçlarına erişim sağlar. Çalışma zamanı bileşeni, dünya oyun veya geometri değişikliklerine tepki verebilir.

Bu erken bakış, kullanıcıların büyük dünyalar oluşturma sürecini hızlı ve verimli hale getiren PCG araçlarına erişim sağlar. Çalışma zamanı bileşeni, dünya oyun veya geometri değişikliklerine tepki verebilir. Substrat: Bu yeni materyal yazma yöntemi, kullanıcılara gerçek zamanlı uygulamalar ve doğrusal içerik oluşturmada kullanılan nesnelerin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Katmanlı görünümleri tanımlamak için güçlüdür.

Bu yeni materyal yazma yöntemi, kullanıcılara gerçek zamanlı uygulamalar ve doğrusal içerik oluşturmada kullanılan nesnelerin görünümü ve hissi üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Katmanlı görünümleri tanımlamak için güçlüdür. Geliştirilmiş sanal üretim araç seti: Film yapımcılarına daha fazla yaratıcı güç sağlayan yeni özellikler ve geliştirmeler içerir. ICVFX sahne işlemleri için yeni bir iOS uygulaması, VCam sisteminde yapılan geliştirmeler ve SMPTE 2110 için genişletilmiş nDisplay desteği bulunmaktadır.

Film yapımcılarına daha fazla yaratıcı güç sağlayan yeni özellikler ve geliştirmeler içerir. ICVFX sahne işlemleri için yeni bir iOS uygulaması, VCam sisteminde yapılan geliştirmeler ve SMPTE 2110 için genişletilmiş nDisplay desteği bulunmaktadır. Apple Silikon desteği: Unreal Editor’e Apple Silicon için yerel destek eklendi, daha iyi bir kullanıcı deneyimi, gelişmiş performans ve daha fazla kararlılık sağlar.

Unreal Editor’e Apple Silicon için yerel destek eklendi, daha iyi bir kullanıcı deneyimi, gelişmiş performans ve daha fazla kararlılık sağlar. Yeni ML Deformer örneği: Bu örnek, Unreal Engine makine öğrenimi teknolojisinin gerçek zamanlı yüksek kaliteli karakterler oluşturmak için nasıl kullanılabileceğini gösterir.

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Unreal Engine 5.2, geliştiricilere ve içerik üreticilere daha fazla esneklik ve kontrol sunarak, oyunlar ve gerçek zamanlı uygulamalar için daha etkileyici ve gerçekçi dünyalar yaratma potansiyelini artırıyor.