ASUS AIO soğutma çözümü kullanan ilk ROG STRIX LC GeForce RTX 4090 grafik kartını piyasaya sürdü. Lansmanından bu yana ASUS GeForce RTX 4090 grafik kartları, ROG STRIX ve TUF Gaming olmak üzere iki farklı modelde sunuluyor. Bu hafta TUF OG’nin ve şimdi de ilk Sıvı soğutmalı RTX 4090 varyantı ROG STRIX LC’nin piyasaya sürülmesiyle bu durum değişti.

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ASUS GeForce RTX 4090 ROG STRIX LC ekran kartı, GeForce RTX 3090 Ti ROG STRIX LC ile aynı soğutma çözümüne ve aynı tasarıma sahip. İki kart arasındaki tek fark kullandıkları GPU’dur. Üretici, GeForce RTX 4090’ı evcilleştirmek için önceki modelde kullandıkları aynı pompayı, radyatörü ve fanları kullandıklarını belirtiyor.

Soğutucu, AD102 GPU’yu ve GDDR6X bellek yongalarını kaplayan tam kapsamlı bir soğuk plakadan yararlanır ve üfleyici tarzındaki soğutucu, VRM’nin sabit çalışmasını sağlıyor.

ASUS’un GeForce RTX 4090 ROG STRIX LC grafik kartı, 560 mm uzunluğunda boruya sahip 240 mm AIO soğutma çözümü, 2,6 yuvalı bir tasarım kullanır ve radyatör, maksimum performans için yüksek hava akışı ve statik basınç sağlayan iki adet 12 mm ARGB fan ile donatılıyor. Ünitenin tamamı iyi gizlenmiş basit kablo yönetimine sahip. Bu da kabloları kendiniz toplamak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Ayrıca karta bağlayabileceğiniz iki PWM başlığı var.

Yeni ROG STRIX LC grafik kartları, hem fabrikada hız aşırtmalı hem de standart modellerle gelecek. Standart model 2520 MHz (Varsayılan) ve 2550 MHz (OC) hızlandırılmış saatlerde çalışırken, OC 4090 2610 MHz (Varsayılan) ve 2640 MHz (OC) artırılmış saatlerde çalışır. Fiyatlandırma veya bulunabilirlik hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak ROG STRIX 4090 OC’nin fiyatı 2000 dolar seviyesinde. Bu nedenle sıvı soğutmalı varyantın çok daha yüksek bir primle raflara çıkması bekleniyor.