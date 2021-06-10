Unmarshal, veri indeksleme ve sorgulama protokolünü Polygon Network’e taşıyor!

Kendisini dApps’e ayrıntılı, güvenilir ve gerçek zamanlı veri sağlayan bir protokol olarak tanımlayan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal, yakın zamanda Polygon blok zinciri için API paketi, bildirim verileri ve WebSockets’ten oluşan bir ürün paketi yayınladı.

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Yayınlanan bu paket ile Polygon üzerinde inşa eden dApp geliştiricileri, kullanıcılarına oluşturdukları uygulama için bir bakışta bildirimler veren Unmarshal’ın Bildirim API’sini, kullanıcı token bakiyelerini izlemeye yardımcı olmak için Cüzdan Bakiyesi API’sini ve işlem ayrıntılarının kodunu çözmek için İşlem API’sini dağıtabilir.

Kendi AMM’sine (Otomatik Piyasa Yapıcı) sahip bir para piyasası protokolü olan Aave gibi Dapplerden, cüzdanlar ve endüstrinin en iyi merkezi olmayan oracleları ve geliştirme araçları kaynakları gibi altyapı çözümlerinden oluşan en iyi DeFi çözümleri, şimdiden Polygon’dan yararlanıyor. Bu da onu bugün itibariyle L2 (Layer 2) çözümü haline getiriyor.

Polygon, diğer herhangi bir L2 çözümü arasında açık ara en yüksek verimli olandır. Aynı zamanda şu anda mevcut olan herhangi bir Katman 1 zincirine rakiptir ve günlük 6 milyondan fazla işlemi kolaylaştırır.

Şimdi Polygon, devasa zincir üstü verilerin optimum şekilde çalışmasını gerektiren daha fazla DeFi çözümünü devreye almak ve Dapp geliştiricilerinin büyüyen ağından veri alması için veri dizinleyicilerden ve sorgulama araçlarından oluşan çok zincirli bir DeFi veri ağı olan Unmarshal ile ortaklık kurdu.

Polygon’un eksiksiz blok zinciri verilerinin Unmarshal’da zaten endekslenmesiyle, dapp geliştiricileri artık uygulama kullanıcıları için ön uçlarında gösterebilecekleri zengin verileri getirmek için uç noktalarla entegre olmak için Unmarshal ağına güvenebilirler.