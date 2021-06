Unmarshal, veri indeksleme ve sorgulama protokolünü Polygon Network’e taşıyor!

Kripto para piyasası adına oldukça önemli bir adım atan El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak kabul etti. Başkan Nayip Bukele, Bitcoin 2021 konferansında verdiği yasa tasarısı haberinin bugün kongre tarafından ezici bir üstünlük ile kabul edildiğini duyurdu. Nayip Bukele şimdi ise Bitcoin madenciliğine yönelik bir çalışma planı yürütüyor. El Salvador Bitcoin madenciliği için volkan enerjisi kullanabilir.

Bitcoin’i yasal para birimi olarak resmen kabul etmeye başlayan El Salvador, Bitcoin madenciliği için gerekli olan enerjiyi de bir volkan enerjisi ile sağlayabilir. Başkan Nayip Bukele, devlete ait olan jeotermal elektrik şirketi LaGeo’ya volkan enerjisi ile Bitcoin madenciliği yapılması planının hazırlanması talimatının verildiğini açıkladı.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021