Ünlü finans uzmanından korkutan BTC senaryosu: “24.000 dolar seviyesine düşebilir”

Kripto para piyasası mayıs ayının ortasından beri genel bir düşüşte. Bu düşüşte en çok dikkat çeken isim ise şüphesiz lider kripto para birimi Bitcoin. 64.000 dolar seviyesini geçerek tüm zamanlarının en yüksek seviyesine ulaşan BTC, mayıs ayının ortasından itibaren 30.000 dolara kadar geriledi ve o zamandan beri 30.000-40.000 dolar arasında konumlanıyor. Yatırımcılar dört gözle yükseliş beklerlerken finans uzmanı Robert Kiyosaki korkutan bir açıklamada bulundu. Kiyosaki, yatırımcıları yeni bir sert düşüşe karşı uyardı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kiyosaki BTC fiyatının 24.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini söyledi.

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Biggest bubble in world history getting bigger. Biggest crash in world history coming. Buying more gold and silver. Waiting for Bitcoin to drop to $24 k. Crashes best time to get rich. Take care. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 19, 2021

Finans uzmanı Robert Kiyosaki, Bitcoin fiyatının çakılacağını düşünüyor. Dünya tarihinin en büyük balonu olarak nitelediği BTC’nin fiyatının 24.000 dolara düşeceğini öngörüyor. Kiyosaki, altın ve gümüş alın ve Bitcoin’in 24.000 dolara düşmesini bekleyin diyor.

Kiyosaki’ye göre gelmesini beklediği bu sert düşüş, zengin olmak için önemli bir fırsat. “Çöküşler zengin olmak için en iyi zamandır” diyen Kiyosaki, görünüşe bakılırsa dipten bir satın alım planlıyor. Robert Kiyosaki, finansal okuryazarlık üzerine en çok satan “Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı.

BTC 24.000 dolar olur mu?

Lider kripto para birimi Bitcoin adına son zamanlarda art arda olumlu haberler geldi ancak bu haberler fiyatını 40.000 doların üzerine taşıyamadı. Öyle ki Bitcoin, tarihinde ilk kez bir ülkede yasal para birimi olarak kabul edilmeye başlandı. Ancak bu tarihi olay bile Bitcoin fiyatını yerinden oynatamadı. Bazı uzmanlar fiyatlardaki bu durgunluğun ve düşüşün sebebini BTC balinalarının alım satım stratejilerine bağlıyor. Olumlu gelişmeler ile yükselmeyen BTC fiyatı, olumsuz gelişmeler ile sert şekilde düşüyor. Lider kripto para birimi son 24 saatte %1,86 düşüş ile 35.750 dolardan işlem görüyor. İçinde olduğumuz süreç çok kritik, dikkatli olmakta fayda var.