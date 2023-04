HUAWEI’nin zamanın ötesinde bir başyapıt sloganıyla tüketicilerin beğenisine sunduğu yeni akıllı saati Watch Ultimate için ilk başta şunu söylemeliyim ki bana göre bu saat akıllı saatler arasındaki en güzel tasarıma sahip olan saat oldu. Diğer HUAWEI saatlere büyük oranda benze de diğer rakiplerinden çok farklı bir tasarım ve deneyim sunuyor. Öyle ki bu deneyimi ilk başta tasarımından alabiliyoruz. Malzeme kalitesi olarak akıllı saatleri bir adım öteye taşımayı hedefleyen HUAWEI, Watch Ultimate modelinde üst seviye malzemeler kullanarak Analog saatler ve Akıllı Saatler arasında seçim yapmakta zorlanan kişileri de hedef almış.

Yüksek kaliteli malzemeler ve ince işçilikle tasarlanan bu saat Zirkonyum Bazlı Sıvı Metalden bir gövdeye sahip. Peki nedir bu Zirkonyum Bazlı Sıvı Metal? yalnızca en lüks ve pahalı geleneksel saatler için ayrılmış, güç / ağırlık oranına sahip bu malzeme Akıllı saatler için kullanılan çoğu metal ve malzemenin aksine, ısıtma koşulları altında kolayca deforme olmuyor ve üst düzey metalik parlaklığını korurken tabii ki dayanıklılığı da beraberinde getiriyor.

İki farklı model olarak satışa çıkan HUAWEI Watch Ultimate’a isterseniz titanyum saat kordonu ile isterseniz de Hidrojenlenmiş Nitril Kauçuk Kayış ile sahip olabiliyorsunuz. Tabii ki titanyum versiyonun kolda hem ağırlık olarak hem de görünüş olarak daha ağır durduğunu söyleyebilirim. Bu yeni tasarlanan kayışı özelliği ise yağ direnci, aşınma önleyici ve suya dayanıklı özelliklerinin yanı sıra uzadığında yırtılmasını ve kırılmasını önleyen yüksek gerilme mukavemetine sahip olması. Floro-kauçuktan %30 daha hafif ve giyildiğinde cilt üzerinde rahatlık sağlıyor. Ayrıca yüksek dayanımı sayesinde ister plajda isterseniz bir dağın tepesindeki kayak merkezinde olun -20 derecelere kadar düşük sıcaklıklara dayanabiliyor. Bu arada eğer titanyum kordonlu versiyonu satın alırsanız kutu içerisinden kauçuk kayışta ekstra olarak çıkıyor. Ancak siyah versiyonu satın alırsanız sadece tek bir kayış ile birlikte geliyor.

Saati premium malzemelerden oluştuğunu hissettiren noktalarından birisi ise Seramik Çerçevesi. 24’ten fazla işleme tekniği, CNC hassas işleme ve hassas iç yapısının ince gravürü kullanılarak nano-mikrokristalin seramikten yapılan Watch Ultimate, özellikle güneş altında parlayan bir yapıya sahipken paslanmaz çelikten 6 ila 7 kat daha sert olmasıyla çizilme ve korozyon direnci özelliklerini de beraberinde getiriyor. Yani siz bir doğada bir kaya tırmanışı yaparken, toprak zeminlerde düşüp kalkarken bu saatte görevini başarıyla yapıyor ve sağlamlığını size kanıtlıyor.

HUAWEI Watch Ultimate’in tasarımdan sonra en dikkat çekici noktalarından birisi de ekranı. 1.5 inçlik ekranı, LTPO AMOLED teknolojisine sahip. Böylece yüksek yenileme hızı ve çözünürlüğüyle akıllı saat kullanıcılarına pil seviyelerini tüketmeden her zaman açık ekran yani Always on display deneyimi sunabiliyor. Yani az ışıklı bir alanda yürüyüş yaparken bile LTPO AMOLED ekran, ekranın her zaman görünür olmasını sağlıyor. 466×466 piksel çözünürlüğe sahip olan saat sektördeki en büyük LTPO AMOLED yüksek çözünürlüklü dairesel renkli ekranı olarak öne çıkıyor.

HUAWEI Watch Ultimate’i diğer HUAWEI saatlerde ayıran diğer noktası ise artık saatte üçüncü navigasyon düğmesine sahip olması. Yeni yardım düğmesi saatin sol tarafında yer alıyor. Kullanıcılar bu düğmeye kısa süre basarak Expedition yani aksiyon moduna anında erişebilirler. Dalış modu kullanımdayken, kullanıcılar tüplü dalış modlarını kullanırken ortalama derinliği sıfırlamak veya gaz türlerini değiştirmek için yardımcı düğmeyi de kullanabiliyorlar. Tabiki benim dalış yapma fırsatım olmadı ancak bu tuş ile keşif modunu aktif ediyorsunuz. Bu mod ile rakımı, kalp atış hızınızı, geçen süreyi, kalan bataryanızı, ara noktaya olan toplam uzaklığı, ortalama hızınızı, gps ile bağlantıda kalarak rotanızı ve pusulanızı ve araçlar kısmında da spo2, barometre ve el fenerine hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Sağ üstteki döner tuş işe her zamanki kontrollerinizi gerçekleştirebilirken sistem kontrolünü de sağlayabiliyorsunuz. Sağ alttaki tuş ile işlev düğmesine kısa bir süre basarak egzersiz özelliklerini rahatça etkinleştirebilir veya önceden atadığınız uygulamaya hızlıca erişebiliyorsunuz. Ben genellikle nabız ölçümü için atama yapıyorum. Hem daha kolay hem de işlevsel.

HUAWEI’nin akıllı saatlerde en iyi yaptığı işlerden birisi de saat arayüzleri. Yüzlerce saat arayüzünü kendinize göre hangisi güzel geliyorsa seçerek saatinizi kişiselleştirebiliyorsunuz. HUAWEI WATCH Ultimate’in piyasaya sürülmesiyle birlikte saatin iki sürümü için tasarlanmış iki özel saat kadranının da bulunduğu 6 yeni saat kadranı ile birlikte geliyor: Keşif Siyahı ve Okyanus Mavisi. Ben genellikle World Edge 2 mavi olanı kullandım. Saatin rengiyle de baya bir uyumlu oldu.

Gelelim şimdi saatin alameti farikalarından birisi; tam bir dalış arkadaşı olması. 2016 yıllarında akıllı saatler sadece IP68 sertifikasına sahipken 2018 de 5ATM su direnci, 2022 de 10 ATM ve 40 metre dalış yeteneklerini kazanırken artık 2023 yılında yeni bir standart olarak WATCH Ultimate ile 10 ATM ve 100 metre dalış sınıfı su geçirmezlik özelliği geliyor. Öyle ki saat, eğlence amaçlı tüplü dalış, profesyonel tüplü dalış, serbest dalış ve gösterge gibi 4 farklı dalış modunu destekliyor. Dalış modunda HUAWEI WATCH Ultimate, dalış verilerini farklı renklerle göre sınıflandırıyor ve daha önemli istatistikleri büyütüp veya kalınlaştırıyor Farklı derinliklerde, dalgıçlara farklı renk blokları kullanılarak bildirimler yoluyla hatırlatıcılar gönderiyor ve dalış meraklılarının ve üst düzey dalış profesyonellerinin derinlerde daha güvenli keşifler yapmalarına yardımcı oluyor. Bu sayede aslında şık bir saat olmasının yanında kolunuzdaki bilgisayar görevini de görüyor.

Scuba Dalış Modu, Serbest Dalış Modu desteğine sahip olan bu saat tam bir profesyonel. Watch Ultimate, 20’den fazla hatırlatma ve uyarı türünü destekliyor ve ayrıca dalgıca önemli dalış istatistiklerini ve yöntemlerini ileterek yardım için dalış ekibinize veya dalış ortaklarınıza olan bağımlılığı azaltabiliyor. Saat, bildirimleri dalgıcı bilgilendirmek için sesleri ve titreşimleri etkinleştiriyor.

E tabii ki bu saat sadece dalıcılar için özel değil. Dalıştan başka spor dalları da bulunuyor. Golf sürüş alanı modu, dağ tırmanışı, bisiklete binme, açık suda yüzme ve çok daha fazlasını içeren 100’den fazla egzersiz modu bulunuyor. Birçok insanın günümüzde spora çok önem vermediğini, ancak vermesi gerektiğini biliyoruz. Spor aktiviteleriyle daha sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz de önemli. Ancak bu spor aktivitelerini kolayca ve doğru şekilde gerçekleştirebilmemiz için Watch Ultimate verileri bize en doğru şekliyle aktarabiliyor. Strava, Adidas Runtastic ve Komoot gibi popüler favoriler de dahil olmak üzere dünya çapında 60’tan fazla egzersiz uygulamasıyla veri yerleştirme uyumluluğu olduğunu da söylemeliyim.

Saatten EKG çekilmesi hepimize bir zamanlar ütopik gelse de Watch Ultimate’ta EKG analizi yapabiliyor. Böylece yoğun programları olan çalışan kişiler artık sadece EKG çektirmek için bir kliniğe ya da hastaneye gitmesine gerek kalmıyor. Ayrıca ölçümler de HUAWEI Health uygulaması üzerinden ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.

EKG gibi bir diğer önemli yeni özellik ise Damar sertliği tespiti yapabilmesi. Saatin sağ alttaki tuşu ile tek bir parmağınızı 30 saniye süreyle tuşa dokundurarak kanın damarlardan geçiş hızını ölçümleyerek sizlere belirli bir veri veriyor. Bu sayede kullanıcılar evde kardiyovasküler sağlık yönetimini yapabiliyor ve profesyonel sağlık tavsiyelerini de saat aracılığıyla alabiliyor.

Şunu da tabii ki eklemeliyim; HUAWEI, bir akıllı saatin sağlıkla alakalı her şeyin takibini en iyi şekilde yapabilen markalardan birisi. Öyle ki Watch Ultimate, TruSeenTM 5.0+ ile Kalp Atış Hızı İzleme, Gün Boyu SpO2 Analizi, Stres Yönetimi ve TruSleep™3.0 ile uyku kalitenizi de ölçebiliyor.

HUAWEI akıllı saatleri her zaman batarya konusunda çok başarılı oldu. Öyle ki neredeyse tüm akıllı saatlerine 14 gün pil ömrü sunarken diğer markalardaki üst seviye akıllı saatler 3 veya 4 günü zor görüyor. HUAWEI’nin bir saate bu kadar özellik eklemişken batarya süresinden kısmaması bence bir tebriki hak ediyor. 14 gün batarya ömrü sunan Watch Ultimate yoğun kullanımda bile 7-8 günlük pil ömrü sağlayabiliyor. Tam bir hafta önce kullanmaya başladığım saat %70 seviyesinde açıldı ve bir haftalık sürede %60 batarya harcadı. Kalan %10 ve şarj edilmeyen %30’luk kısmı da hesap edersem galiba benim de 10-12 günlük bir batarya sürem olacaktı. Saatin uzun süre dayanan bataryası da 60 dakika içerisinde tam doluma ulaşıyor. Böylece saatinizi sürekli şarj etme durumunda kalmıyorsunuz.

E tabii ki bir akıllı saat hayatımızı da belirli noktalarda kolaylaştırmalı. HUAWEI Watch Ultimate ile de telefonunuzla bağlantıda kaldığınız her noktada aramalarınıza cevap verebilir, önceden ayarladığınız 10 kişiyi ise önceden saate atayarak siz de arama yapabiliyorsunuz. HUAWEI’nin açıkladığı verilere bakacak olursak HUAWEI Health uygulaması ve saatler Android telefonlar ile %98 uyum ile çalışırken, iOS işletim sistemine sahip iPhone’lar ile de %95’lik yüksek oranda uyum içinde çalışabiliyor.

Son olarak da fiyattan bahsetmeliyim. HUAWEI Watch Ultimate sundukları ile markanın ultra amiral gemisi akıllı saati olmuş. Fiyat olarak da Watch Ultimate, Okyanus Mavisi renkli ve titanyum kordonlu versiyonu ile 18.999 TL’den, Keşif Siyahı renkli kauçuk kayışlı versiyonu ile 15.999 TL’den satışa sunulmuş durumda. Ayrıca saati aldığınızda yanında FreeBuds 5i ile akıllı saatlerde geçerli olan 1 yıl uzatılmış garantiye de ücretsiz sahip olabiliyorsunuz.

