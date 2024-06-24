A Milli Futbol Takımı‘nın Almanya’da düzenlenen EURO 2024 turnuvasına katılması, yalnızca futbol dünyasında değil, e-ticaret sektöründe de büyük bir hareketlilik yarattı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu gelişmenin e-ticaret satışlarına olan etkilerini değerlendirdi. EURO 2024 heyecanının evlere taşınmasıyla beraber klima, televizyon, projeksiyon ve futbol ekipmanı satışları patladı. Milli maç heyecanı e-ticaret sektörünü etkiledi.

EURO 2024 Etkisi: E-Ticaret Sektöründe Büyük Canlanma

Hakan Çevikoğlu, futbolseverlerin EURO 2024 maçlarını izlemek için büyük ekranlı ve son teknoloji televizyonlara yöneldiğini belirtti. Çevikoğlu, “65-75-85 inç televizyonların satışında ciddi bir artış görüyoruz. Özellikle OLED ve QLED TV‘lere yoğun bir ilgi var. En çok tercih edilen televizyonlar, fiyat aralığı 20 bin ile 30 bin lira arasında olan modeller.” dedi.

Ayrıca, projeksiyon kategorisinde de büyük bir artış olduğunu vurgulayan Çevikoğlu, “Avrupa Futbol Şampiyonası etkisiyle büyük ekranlı televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı. Projeksiyon cihazları ve ses sistemi satışlarında da artış gözlemledik. En çok alışveriş yapan grup ise 28-45 yaş aralığındaki müşteriler.” şeklinde konuştu.

E-ticaret sektöründe sadece televizyon ve ses sistemleri değil, futbol ürünleri satışlarında da büyük bir hareketlilik yaşandığını ifade eden Çevikoğlu, “Futbol topu, krampon ve forma gibi ürünlerin satışları da yaklaşık iki katına çıktı.” dedi.

Klima satışlarının da dikkat çekici bir artış gösterdiğini belirten Çevikoğlu, “Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte klima ve soğutucuların satışlarında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 30 artış oldu. Artan klima satışlarında, sıcak havalarda futbol şampiyonasını evinde izlemek isteyenlerin taleplerinin etkili olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Hakan Çevikoğlu, EURO 2024‘ü fırsat bilen bazı dolandırıcıların sahte e-ticaret siteleri üzerinden vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “Vatandaşların alışveriş yapacağı sitelere dikkat etmesi önem taşıyor. Güven damgalı sitelerden alışveriş yaparak asgari güvenliği sağlayabilirler. Bizler de hem dernek hem de sektör olarak tüketicilerden aldığımız geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Görünen o ki, Avrupa kupası heyecanı Türkiye’de e-ticaret sektörüne yaramış. Avrupa kupasının olduğu her yıl zaten ülkemizde benzer bir satış grafiği görüyoruz. Eğer siz de EURO 2024 heyecanını evinizdeki dev ekran yaşamak istiyorsanız, indirimleri değerlendirebilirsiniz. Satışların artmasıyla beraber e-ticaret sitelerinde güzel indirimler görmek mümkün.

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