Ukrayna İçin Yapılan Kripto Para Bağışları Artıyor!

Oldukça zor günler geçiren Ukrayna’ya yapılan kripto para bağışları artmaya devam ediyor. Yapılan bağışların miktarı şimdiden 13 milyon doları aştı. Justin Sun da 200.000 dolar değerinde Tether (USDT) işlemi yaptı.

Ukrayna’ya yapılan kripto para bağışlarındaki miktar artmaya devam ediyor. 13 milyon doları aşan toplam bağış tutarını 1.349 ETH, 204 BTC ve çeşitli miktarlarda çeşitli miktarlarda USDT ile USDC oluşturuyor.

İki eski Sovyet devleti arasında haftalar önce başlayıp günden güne artan gerilimin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin birkaç gün önce bazı ayrılıkçı bölgeleri kurtarmak istediğini iddia ederek Ukrayna’ya karşı “özel bir askeri operasyon” ile işgale başladı. Başlangıçta Rus ordusunun Ukrayna’yı işgal etmeyeceği ya da başkent Kiev’e girmeyeceği belirtilse de, son birkaç gündür tam olarak bunlar yaşanıyor. Ülkenin başkenti hayatta kalabilmek için direniyor.

Ukrayna vatandaşları ülkelerini savunmaya ve sığınaklarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Ülkenin şu anki son durumunda düzenli bir yaşamın olmadığı söylenebilir. Savaştan kaynaklı şekilde aksayan pek çok şey ile birlikte finansal düzen de bozulmuş durumda. Vatandaşlar kaçmak isteyerek ATM’lere akın etti ancak merkez bankası çeşitli nakit işlemlerini sınırlamak ve elektronik işlemleri durdurmak durumunda kaldı.

Kısa süre sonra Ukraynalı bazı kuruluşların kripto para aracılığıyla bağış almaya başladığına dair raporlar ortaya çıktı. Ülke yetkilileri resmi Twitter hesaplarından BTC, ETH ve USDT şeklinde yardım çağrısında bulundu.

Ülkeye kripto paralar aracılığıyla gerçekleştirilen bağışın değerinin 13 milyon dolara ulaştığı bildirildi. Çinli blockchain gazetecisi Colin Wu, konuyla ilgili şunları paylaştı:

TRON’un kurucusu Justin Sun da ülkeye yardımda bulunanlar arasına katıldı ve 200.000 USDT değerindeki bir bağışı duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Uzmanlara göre Ukrayna’ya kripto paralar aracılığıyla sağlanan bağış akışı, piyasalara fayda sağlayabilir. Ukrayna’ya yardım amacıyla BTC ve ETH satın alımları yapılması, kripto para piyasasının toparlanmasına da yardımcı olabilir.

Bu sırada Ethereum kurucusu Vitalik Buterin‘den de uyarı geldi. Buterin, kripto para bağışı yapacak kişilerin bu süreçte dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.