Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, geçtiğimiz hafta öğrencilerle yaptığı çevrimiçi bir toplantıda, dünyanın en büyük kargo uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 Mriya uçağını yeniden inşa etmeyi planladığını duyurdu. Buran uzay mekiğinin taşınması için inşa edilen devasa uçak, işgalin başlamasından üç gün sonra Rusya tarafından imha edildi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı ve en büyük sabit kanatlı uçağı ünvanlarına ek olarak, Mriya türünün şimdiye kadar yapılmış tek uçağıydı. 84 metre uzunluğunda, 88.4 metre kanat açıklığına ve 18 metre yüksekliğe sahipti. Boş, 285 ton ağırlığındaydı ve uçak tam yüklüyken kalkışta 640 tona ulaşabiliyordu. Bu kadar ağır bir yükle uçmak için uçak, kalkışta her biri 51.600 pound itiş gücüne sahip altı turbofan motorla donatıldı.

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Mriya, bakım üssünün bulunduğu Hostomel’deki bir savaş sırasında çapraz ateşle yok edildikten sonra, Antonov’un değerlendirmeleri, uçağın artık tamir edilemeyeceğini gösterdi. Bu nedenle, Zelensky, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, fon yetersizliği nedeniyle üretimine başlanmış olan ikinci bir modelin gövdesinden uçağı yeniden inşa etmeyi düşündü.

Projeye 800 milyon dolar değer biçen Zelensky, savaştan sonra Mriya’yı yeniden inşa etmenin artık bir para meselesi olmadığını söylüyor. Başkan, savaşın bitiminden sonra uçağın Mariupol şehrinin kurbanları için bir anıt olmasını istiyor. Antonov, uçağı diriltmek için şimdiden bir kitle kaynaklı kampanya başlattı.