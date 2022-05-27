5G henüz emekleme aşamasındayken, Nokia gibi birçok şirket onun halefi üzerinde çalışıyor. Ekipman üreticisinin CEO’suna göre 6G, 2030’da resmi olarak ticari pazarlara girecek.

5G yavaş ama emin adımlarla daha popüler olmaya başlarken, birçok üretici ve ekipman tedarikçisi şimdiden yeni nesil mobil ağların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Bu, özellikle 2030 yılına kadar ilk 6G altyapılarını başlatmayı planlayan Huawei için geçerlidir.

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Samsung, 6G’ye özel tamamen yeni bir araştırma bölümü açarken, Apple yeni kablosuz iletişim sistemleri tasarlamanın yanı sıra 6G’ye geçişe hazırlanmak için uzman mühendisler arıyor.

Avrupa Birliği’ne gelince, Nokia ve Ericsson’u 2030 için bir kez daha lansman seti için 6G teknolojisi geliştirmek üzere görevlendirdiğinden bu yana şimdiden zemin hazırlıyor. İki ekipman üreticisinin ilk tahminlerine göre hızlar 1’e çıkabilir. TB/s veya 5G’nin sunduğu maksimum aktarım hızının 8.000 katı.

Nokia, 2030’a kadar 6G’yi piyasaya sürmeyi planlıyor

Bu başlatma penceresiyle ilgili olarak, Nokia kendinden emin görünüyor. CEO’su Pekka Lundmark 6G’nin 2030 gibi erken bir tarihte ticari pazarlara gireceğine inandığını açıkladı. Patron bu hafta başlarında Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda bir panel tartışması sırasında açıklamalar yaptı.

Ayrıca CEO, 6G’yi önümüzdeki on yıla getirecek olanın akıllı telefonlar olmayacağını söyledi. Ona göre, Neuralink’in insan beynindeki implantlarıyla vaat ettiği gibi, akıllı telefonların yerini yavaş yavaş doğrudan vücudumuza bağlı cihazlar alacak.

Pekka Lundmark yaptığı açıklamada “O zamana kadar, bugün bildiğimiz akıllı telefonun artık en yaygın arayüz olmayacağı kesin. Cihazlarının çoğu doğrudan vücudumuza entegre edilecek,” diye güvence verdi.

6G yarışında Çin’in Kasım 2021’de yörüngeye ilk 6G uydusunu fırlatarak şimdiden önde başladığını unutmayın. Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi, bu uyduyla 6G teknolojisinin uzaydaki davranışını incelemeyi amaçlıyor.