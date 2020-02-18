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UEFI Windows 10 kurulum USB’si hazırlama rehberi
PC kullanıcıları, bilgisayarlarının kullanım ömrü boyunca pek çok sebeple temiz bir Windows 10 kurulumuna ihtiyaç duyar. Bu işlemin en kolay yolu hazırlayacağınız kurulum USB’si ile bu kurulumu gerçekleştirmek olacaktır. Peki UEFI Windows 10 kurulum USB’si nasıl hazırlanır? Rehberimizde bu sorunun cevabını veriyoruz.
Kısaca UEFI’nin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, Windows’un donanım yazılımı olarak adlandırdığı ve hepimizin BIOS olarak bildiği sisteminin güncel ve en yeni hali olduğu söylenebilir. UEFI sisteminin avantajları ise PC’nizin eski Legacy kurulumlarına göre çok daha kısa sürede açılması, kapanması ve uyku moduna girmesidir. Aynı zamanda donanım ve işletim sistemi arasında daha hızlı bir haberleşme sağlaması da UEFI kurulumun PC kullanıcılarına sunduğu avantajlar arasında.
Kurulum USB’si hazırlamak için gerekenler şu şekilde:
- UEFI destekli bir PC
- 8 GB ve üzeri kapasiteli bir USB bellek
- Windows 10 ISO dosyası
- Rufus 3.8 yazılımı
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UEFI kurulum USB’si oluşturma adımları ise şu şekilde:
- Rufus 3.8 yazılımını yönetici olarak çalıştırın.
- UEFI Windows 10 kurulumu yapacağınız USB belleği seçin. PC’nize bağlı bellekler arasından doğru olanı seçtiğinize emin olun.
- İndirdiğiniz ISO dosyasını seçmek için seç butonuna tıklayıp indirdiğiniz dosyayı Rufus yazılımına gösterin.
- Disk bölüm düzenini GPT olarak seçin. Hedef sistem otomatik olarak UEFI olacaktır.
- Başlat butonuna tıklayın ve ekrana gelen uyarı üzerinde “Tamam” butonuna tıklayıp işlemin sona ermesini bekleyin.
Rufus işlemin bittiği uyarısını verdikten sonra yazılımı kapatıp USB’nizi istediğiniz UEFI destekli sisteme Windows kurulumu yapmak için kullanabilirsiniz.
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Android TV’yi telefona bağlamak (TV üzerinden telefon kontrol)
Android TV üzerinden telefon nasıl kontrol edilir? Bu videomuzda, ofisimize inceleme için gelen Philips 55PUS7504 modelini kullanarak, Android Home uygulaması üzerinden telefonumuzu TV’ye yansıtıyoruz.
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Android TV’yi telefona bağlamak – TV üzerinden telefon kontrol nasıl yapılır?
İlk olarak Android TV’niz ile Android telefonunuzun aynı Wi-Fi ayına bağlı olması gerekiyor. Ardından, akıllı telefonumuzla Google’ın akıllı ev ürünlerini tek bir panelden yönetmek için geliştirdiği Google Home uygulamasını telefonumuza kuruyoruz.
Google Home uygulamasını açtığımızda, eğer telefonumuz ve TV’miz aynı ağa bağlıysa herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan hemen alt menüde TV’miz görünecektir. Bizim örneğimizde hemen aşağıda 55PUS7504 ismiyle televizyon menüde belirdi. Buradan televizyona tıkladığımızda hem akıllı telefonumuzun görüntüsünü TV’ye yansıtma, hem de TV’nin ses seviyesi gibi bazı özelliklerini direkt olarak telefon üzerinden kontrol etme gibi işlevleri kullanabiliyoruz. Eğer telefonumuzdaki görüntüyü TV’ye aktarmak istiyorsak hemen sağ köşedeki “Ekranımı yansıt” tuşuna basmamız yeterli. Bundan sonra telefonumuzu çok daha büyük bir ekran sunan televizyonumuz üzerinden kontrol edebiliriz.
Daha önce bir videomuzda da bahsettiğimiz gibi, telefonunuzu TV’ye bağlamanın birçok farklı yöntemi var. Kablosuz olarak Android TV’lerde görüntü aktarmak oldukça kolay. Örneğin YouTube’da izlediğiniz bir videoyu televizyonunuza yansıtmanız için tek yapmanız gereken YouTube ekranında üst bölümde yer alan “yansıt” seçeneğine gelerek açılan menüde televizyonunuzu seçmek.
Mobil
Android’den iPhone’a WhatsApp transferi nasıl yapılır? (Yedekleme / Geri yükleme)
Mobiletrans ( http://bit.ly/2sDQ07y ) ile Android’den iPhone’a WhatsApp transfer yedeği ve geri yüklemesi yapabilirsiniz.
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Mobiletrans, Filmora, Dr.fone, Pdfelement ve Recover.it gibi güvenilir yazılımlarıyla ünlü Wondershare’in Android ve iPhone modelleri için kullanabileceğiniz aktarım yazılımıdır. Mobiletrans ile WhatsApp dışında Line, Kik, Viber ve WeChat konuşmaları arasında iPhone ve Android cihazları için aktarım yapabilirsiniz.
*Bu bir Advertorial’dır.
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Xiaomi Mi 9T ipuçları (VIDEO)
Xiaomi Mi 9T ipuçları videomuzda, hem bu model üzerinde hem de MIUI arayüzüne sahip diğer Xiaomi telefonlarında faydalanabileceğiniz özellikleri sıraladık.
Bakalım gündelik hayatta işe yarar ipuçları neler?
Xiaomi Mi 9T ipuçları
İşe yarar bazı özellikler
İlk olarak telefonun kendisine has açılır kapanır ön kamera sistemi için düşünülmüş efekt özelliği ile başlayalım. Telefonun ayarlar menüsünden ek ayarlar seçeneğine gelerek ulaşabileceğiniz “ön kamera efektleri” bölümü bulunuyor. Burada 6 farklı sesi, kendi isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz.
Bildiğiniz gibi Mi 9T modelinde ekrandan parmak izi sensörü yer alıyor. Ayarlar bölümünde kilit ekranı ve parola seçeneğinde, parmak izlerini yönet kısmında farklı parmak izi animasyonlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede parmak iziniz okunurken, farklı animasyonlar ekranda beliriyor.
Telefonda yer alan bir diğer özellik ise, her zaman açık ekran. Telefonun ekran ayarlarında ortam ekranı seçeneğine geldiğinizde, birbirinden farklı pek çok her zaman açık ekran tasarımlarına ulaşabiliyorsunuz. Yeni MIUI güncellemesiyle beraber karanlık mod cihazda yer alıyor. Yine ekran bölümünden karanlık mod seçeneğini aktif ederek telefonun tüm arayüzünün siyah renklere bürünmesini sağlayabilirsiniz.
Bu ve benzer tüm ipuçları için videomuzun tamamını izlemenizi tavsiye ederiz.