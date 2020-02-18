UEFI Windows 10 kurulum USB’si hazırlama rehberi

PC kullanıcıları, bilgisayarlarının kullanım ömrü boyunca pek çok sebeple temiz bir Windows 10 kurulumuna ihtiyaç duyar. Bu işlemin en kolay yolu hazırlayacağınız kurulum USB’si ile bu kurulumu gerçekleştirmek olacaktır. Peki UEFI Windows 10 kurulum USB’si nasıl hazırlanır? Rehberimizde bu sorunun cevabını veriyoruz.

Kısaca UEFI’nin ne olduğundan bahsetmek gerekirse, Windows’un donanım yazılımı olarak adlandırdığı ve hepimizin BIOS olarak bildiği sisteminin güncel ve en yeni hali olduğu söylenebilir. UEFI sisteminin avantajları ise PC’nizin eski Legacy kurulumlarına göre çok daha kısa sürede açılması, kapanması ve uyku moduna girmesidir. Aynı zamanda donanım ve işletim sistemi arasında daha hızlı bir haberleşme sağlaması da UEFI kurulumun PC kullanıcılarına sunduğu avantajlar arasında.

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Kurulum USB’si hazırlamak için gerekenler şu şekilde:

UEFI destekli bir PC

destekli bir PC 8 GB ve üzeri kapasiteli bir USB bellek

ve üzeri kapasiteli bir USB bellek Windows 10 ISO dosyası

ISO dosyası Rufus 3.8 yazılımı

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UEFI kurulum USB’si oluşturma adımları ise şu şekilde:

Rufus 3.8 yazılımını yönetici olarak çalıştırın. UEFI Windows 10 kurulumu yapacağınız USB belleği seçin. PC’nize bağlı bellekler arasından doğru olanı seçtiğinize emin olun. İndirdiğiniz ISO dosyasını seçmek için seç butonuna tıklayıp indirdiğiniz dosyayı Rufus yazılımına gösterin. Disk bölüm düzenini GPT olarak seçin. Hedef sistem otomatik olarak UEFI olacaktır. Başlat butonuna tıklayın ve ekrana gelen uyarı üzerinde “Tamam” butonuna tıklayıp işlemin sona ermesini bekleyin.

Rufus işlemin bittiği uyarısını verdikten sonra yazılımı kapatıp USB’nizi istediğiniz UEFI destekli sisteme Windows kurulumu yapmak için kullanabilirsiniz.