Haber
Microsoft Windows 10 desteğini ne zaman sonlandıracak?
Microsoft Windows 10 desteğini ne zaman sonlandıracak? sorusu Windows 7 desteğinin sonlandırılması sonrasında akıllara gelen ilk soru oldu. Haberimizde bu soruya cevap veriyoruz.
Özellikle Microsoft’ un Windows 7 desteğini sonlandırması sonrası çoğu PC kullanıcısı Windows 10 sürümüne geçti veya geçmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Windows 10 yaklaşık 5 yıldır hayatımızda ve aslına bakarsanız PC kullanıcıları için tekel konumunda. Elbette ki alternatifler arasında Windows 8, Ubuntu veya diğer Linux dağıtımları da var. Fakat bu alternatiflerin Windows 10 işletim sistemi ile karşılaştırıldıklarında oldukça verimsiz olduklarını söyleyebiliriz. Bu sebepler Windows 10 işletim sistemini bizler için fazlasıyla önemli hale getiriyor.
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Microsoft Windows 10 desteğini ne zaman sonlandıracak?
Microsoft piyasaya sürdüğü her işletim sistemi için en az 10 yıl destek sunacağını belirtiyor. Windows 10 2015 yılında piyasaya sürüldü ve destek süresi 2025 yılında sonlandırılacak. Bununla beraber güncelleme takvimi genellikle mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda 2 büyük özellik güncellemesi alacak şekilde planlandı.
Windows 10′ a geçmeli miyim ?
İstatistiklere göre, kullanıcıların çoğu eski sürümlerdeki bazı hatalar sebebiyle Windows 10′ a geçmek konusunda çekinceler yaşıyor. Fakat firma bu istatistikleri dikkate alarak güncelleme sıklığını azalttı. Microsoft güncellemeler üstünde daha fazla vakit harcayarak, kullanıcılara daha az hata barındıran ve stabil güncellemeler sunma hedefinde. Sonuç olarak cihazlarımızın en güncel sürümde olması zararlı yazılımlardan korunmak ve hatasız bir deneyim yaşamak açısından en iyisi olacaktır.
Akıllı Telefonlar
MWC 2020 fuarında tanıtılması beklenilen telefonlar
MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) fuarı 24-27 Şubat tarihinde İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek. Bu yazımızda dünyanın en büyük teknoloji fuarında tanıtılacak cihazlarına bakacağız.
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen ve bu yıl 24-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek MWC 2020 etkinliğinde birçok yeni cihazın tanıtılmasını bekliyoruz. Bu fuarda bazı cihazlar kullanıcılar ile ilk kez buluşacakken, bazı tanıtımı yapılmış cihazlarında küresel ölçekte tanıtımının yapılmasını bekliyoruz.
Nokia – MWC 2020
MWC 2019 fuarında 5 kameralı Pureview adlı akıllı telefonunu tanıtan Nokia, 2020 yılına en az üç yeni akıllı telefon ile giriş yapmayı hedefliyor. Bazı kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Mobil Dünya Kongresi 2020’de Nokia 1.3, 5.2 ve 8.2 5G modellerini tanıtabilir. Bu modeller giriş, orta ve üst segmentte tüketicileri etkilemeye çalışacak.
Nokia 1.3
Nokia 1.3 akıllı telefonun ucuz fiyatı ile giriş segmentte kendine yer bulması düşünülüyor. Mediatek işlemcisi, 1GB RAM kapasitesi ve 8GB depolama seçeneği ile birlikte ucuz fiyata telefon arayışında bulunan kullanıcıları etkileyecek telefonda 2 kamera bulunacağı öngörülmekte. 13MP ve 5MP çözünürlüğünde olması tahmin edilen kamera paketine 4000 mAh batarya eşlik edeceği aktarılıyor. Giriş segmentine konumlandırılacak cep telefonun fiyatının ise 79 Euro olarak belirlendiği aktarılan bilgiler arasında.
Nokia 5.2
Nokia 5.2 akıllı telefonu 169 Euro fiyat etiketi ile 1.3 modelinin üstüne konumlandırılacak. Orta segmente fiyat-performans oranı ile rekabetçi bir model olması beklenilen telefonda 3/4 GB RAM seçeneğinin sunulacağı söylenmekte. 32GB veya 64GB depolama seçenekleri ile güncel orta segment standartlarına uyum sağlaması beklenilen akıllı telefonda iki kamera bulunuyor. 16+8MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olması tahmin edilen cep telefonunda 3500 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.
Nokia 8.2 5G
Nokia 8.2 5G modeli cihaz adlandırılmasından da anlaşılacağı üzere modem desteğinde farklı bir destek sunmakta. 5G ağlarının kullanımını destekleyecek akıllı telefonda Snapdragon 765 işlemcisi bulunacağı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre 459 Euro fiyat etiketine sahip olacak cep telefonda 6-8/128-256GB RAM ve depolama seçeneği bulunacak. Sahip olacağı çentiksiz yapısı itibariyle 32MP pop-up kameranın olacağı belirtilen akıllı telefonda POLED panelin kullanabileceği belirtiliyor.
realme – MWC 2020
realme X50 Pro
MWC 2020 kapsamında tanıtılması beklenilen bir başka cihaz ise realme X50 Pro olacak. Tanıtımının ardından piyasaya sürüleceği iddia edilen cep telefonunda Snapdragon 865 yonga setinin bulunacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antutu Benchmark testinde 574.985 puan ile liderliğe oturan gizemli RMX2071 kod adlı cihazın X50 Pro modeli olabileceği aktarılıyor. 5G modem özelliği ile üst segmentte rekabet edecek telefonun piyasadaki en güçlü telefonlardan biri olacağı söyleniyor.
Motorola – MWC 2020
Motorola Edge serisi
CES 2020 kapsamında Razr katlanabilir akıllı telefonu ile dikkatleri üzerine toplayan Motorola’nın yeni bir cihaz serisini kullanıcıların beğenisine sunması bekleniliyor. Teknoloji basınına gönderilen davetiyede “Bize koltuğunuzun kenarında yer açın” ifadesine “Edge” sözcüğünün eklenmesinin yeni telefon serisine gönderme yaptığı ifade ediliyor. Amerikan blog yazarı Evan Blas ise geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide Motorola Edge+ modelini işaret etmiş, bu telefonun altına konumlandırılacak serinin olacağını işaret etmişti.
vivo – MWC 2020
APEX 2020
BBK Grup altında çalışmalarına devam eden vivo MWC 2020 kapsamında yeni konsept cihazını tanıtması bekleniliyor. APEX 2020 adı verilmesi beklenilen akıllı telefonun ön panelinin neredeyse tamamının ekranla kaplı olması tahmin ediliyor. Güçlü ön paneli, açılır-kapanır (pop-up) ön kamerası, arka kamera paketi ve yonga seti ile en güçlü cep telefonlarından biri olması beklenilen cihazda 5G desteğinin de sunulacağı öngörülüyor. Yenilikçi teknolojileri ile önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan vivo, fuar kapsamında teknoloji basınına davetiye gönderdi. Gönderilen davetiyede “Bir sonrakine güç verin” ifadesine yer verildi.
General Mobile – MWC 2020
GM serisinin yeni üyesi
Android One kapsamında Google ile işbiriliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıtan General Mobile geçtiğimiz yıl GM 9 Plus modelini MWC 19’da kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Tanıtıldığı şubat ayından bu yana Türkiye pazarına giriş yapmayan akıllı telefonun önümüzdeki süreçte piyasaya girmesi bekleniliyor. Mobil Dünya Kongresi’nde cihazlarının lansmanını gerçekleştiren yerli üretici 2018 yılında ise GM 8 ve GM 8 Go modellerini tanıtmıştı. Bu yıl ise MWC 2020 fuarında yeni bir akıllı telefonun lanse edilecği tahmin ediliyor.
Vestel – MWC 2020
2018 yılında Mobil Dünya Kongresi’nde Venüs Z20 modeli, 2019 yılında Venüs V7 modelini tanıtan Vestel’in bu fuarda da yeni bir akıllı telefonu kullanıcılara sunması bekleniliyor. 2017 yılında Z10 modelini lanse eden akıllı telefon üreticisinin yeni cihazının V serisine katılabileceği düşünülmekte. 24-27 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek fuarda yer alacak Vestel, televizyonlarını da tüketicilerin beğenisine sunacak.
TCL – MWC 2020
Ülkemizde 8 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği Plex akıllı telefonu ile tekrar gündeme gelen televizyon ve akıllı telefon üreticisi TCL, MWC 2020’ye iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Şirketin Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda “Tarihi kaydedin, TCL MWC 2020 Global BasınBasın Konferansı” görseli paylaştı. Şirketin bu fuarda yeni telefon veya televizyon tanıtacağı henüz kesinleşmemişken CES 2020’de 5G akıllı telefonu tanıttığı göz önüne alındığında bu fuarda da yeni cihazların lanse edileceği düşünülüyor.
Don’t miss this. Watch as we #DISPLAYGREATNESS with our grand product launch at #MWC2020. #TCL10Pro #TCL10L #TCL105G pic.twitter.com/YdKTy5JcGR
— TCL Mobile (@TCLMobileGlobal) January 9, 2020
Google, yeni uygulamasıyla her gün yeni bir fikir verecek!
Google, bildiğiniz gibi çok çatallı yapıya sahip dev şirketlerden biri. Hatta, geçtiğimiz senelerde altında bulunan tüm markaları Alphabet.Inc markasında birleştirme kararı almıştı. Bu markalardan, uygulamaları geliştiren kısmın bazen çok iyi işler çıkartabildiğine şahit olabiliyoruz. Bu da onlardan biri.
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Yemek, güzellik veya evinizi daha konforlu hale getirmek için fikirler arıyorsanız aslında bu uygulama tam da size göre. Youtube, birkaç yıldır platformu içerisinde çeşitli rehberler ve fikirler veren videolar barındırıyor. Google’da bu içerikleri daha iyi değerlendirmek için kullanılabilecek yeni bir uygulama geliştirdi.
Bu yazılım, çoktan yayınlandı ve ismi Tangi olarak kararlaştırıldı. Tangi, aslında Area 120 lab tarafından geliştirilen deneysel bir fikir. Kısa video rehberleri ve nasıl yapılır klipleri bu uygulamada yayınlanıyor. Arama şirketinin söylediğine göre Tangi ismi “TeAch aNd GIve” kelimelerinin içerisinden seçilen kelimeler ve tangible (yapabileceğiniz herhangi bir şey, madde) kelimesinin birleşiminden ilham alınarak yaratılmış.
Yeni platformda yayınlanan videoların süresi de oldukça kısa. 60 saniyede Sanat, Yemek, DIY (Kendin Yap), Moda, Güzellik, Yaşam tarzı kategorilerinde uygulama size fikirler vermeye çalışıyor. Henüz, Teknoloji kısmı mevcut değil. Hala, Teknoloji adına fikir almak istiyorsanız başka yerlere (Youtube) bakmanız gerekiyor.
Bir diğer unsur ise, uygulamanın şu an sadece iOS platformunda indirilebilir olması. Android kullanıcıları, yine de bu bilgilere erişmek istiyorlarsa Tangi’nin bir internet sitesi de var. Oradan da mevcut içeriklere bakabiliyorlar.
Google, ayrıca Tangi’nin yazılımını Android platformuna uyarlamaya çalışanlara itibar etmemiz konusunda uyarıyor. Yakın zamanda da bu tip uygulamaların Play Store üzerinden kaldırılacağını duyuruyor. Tekrardan hatırlatmakta fayda var, şu an bu yazılım deneysel olarak karşımıza çıkıyor. Tüm fonksiyonları halihazırda çalışır vaziyette değil. Google, uygulamanın kullanım oranlarına göre adımlarını sürdürecektir.
Siz ne düşünüyorsunuz, Tangi’de potansiyel var mı? Lütfen, yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
Yazılım
Yeni emojiler geliyor: Kutup ayısı, çaydanlık ve dahası!
Emojiler, kullanıcıların istekleri dahilinde sürekli değişiyor ve yenileniyor. 2020 yılındaki ilk güncelleme ortak emoji sisteminin sahibi Unicode.org tarafından yayınlanmaya başladı. Bakalım sosyal medyada, simgeler ne zaman aktif olarak kullanıma geçecek.
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İnsanlar emojileri çok seviyor. Android tabanında da tüm telefonlarda kullanılan açık kaynaklı geliştirilen bir emoji sistemi mevcut. Unicode Emoji 13.0 ile birlikte simgeler daha basit ve eğlenceli hale geliyor. Tamamlanan listeyle birlikte, 62 yeni ikon Unicode’un bloğunda yayınlandı.
Bunlar arasında en çok dikkat çekenler sırasıyla, kutup ayısı, pickup kamyon ve transseksüel bayrak (LGBTİ+), pinyata ve oldukça şık duran kırmızı çaydanlıkta simgelere dahil edilmiş. Yeni simgeler, bazı şirketler için avantajlı reklam stratejileri içerisinde olabiliyor.
Ayrıca, cinsiyet eşitliğine dikkat çeken emojiler de eklenmiş. Şahsen oldukça komik ve bir o kadar da eşitlikçi durduğunu söyleyebiliriz.
Fakat, yıl sonuna kadar yeni emojileri görmemiz pek muhtemel gözükmüyor. Unicode’a göre, akıllı telefon yazılımlarına dahil etmek zaman alabiliyor. En son gerçekleşen güncelleme, eylül ayında olmuştu. Tüm listeye ulaşmak için buradaki linke tıklayabilirsiniz.