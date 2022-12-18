Geçtiğimiz günlerde yaptığımız haberde, sizlerle Apple’ın Avrupa Birliği’nin yeni yasasıyla beraber üçüncü taraf uygulama marketlerine izin vermek zorunda kalacağını ve bu değişikliğin 2023 yılında tanıtılması beklenen iOS 17 ile hayata geçmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu paylaşmıştık.

Son gelen haberler, bu gelişmeleri Amazon ve Microsoft gibi devlerin takip ettiğini ve birçok dev firmanın Apple’ın en çok talep gören üçüncü taraf uygulama mağazası olmak için kolları sıvadığını gösteriyor!

Yarışta Deneyimli Firmalar Yer Alabilir!

Apple’ın en çok talep gören üçüncü taraf uygulama mağazası olma yarışında, Amazon ve Microsoft gibi deneyimli firmaların öne çıktığını söylemek mümkün.

Amazon ile başlamak gerekirse, Amazon cephesi Android işletim sisteminin en popüler üçüncü taraf uygulama mağazalarından birine sahip olma unvanını taşıyor. Android işletim sisteminde resmi mağazalar dışından uygulama yükleme durumunun oldukça popüler olduğu görülüyor.

Android cephesinde, resmi uygulama mağazası olarak kabul edilen Google Play Store’un dışında; açık kaynak kodlu uygulamaların yüklenebileceği F-Droid uygulama mağazası, Huawei cihazlara özel olarak sunulan AppGallery ve Samsung cihazlara özel olarak sunulan Galaxy Store gibi mağazalar bulunuyor.

Bu denli çok oyuncunun bulunduğu bir arenada, en çok tutulan uygulama mağazaları arasında yer alan Amazon Appstore, eğer Apple’ın iOS ekosistemine de gelirse, yarışmanın en büyük oyuncularından biri olacaktır.

Öne çıkan firmalardan bir diğeri de Microsoft olabilir. Microsoft, hem Windows işletim sisteminin hem de bu işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Microsoft Store’un sahibi olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar Windows işletim sisteminde de “.exe” dosyaları yardımıyla dışardan uygulama yüklemek mümkün olsa da, halen birçok kullanıcının resmi uygulama mağazasını tercih ettiğini söylemek mümkün.

Microsoft cephesi de bu konudaki deneyimini Apple’ın en büyük üçüncü taraf mağazası olmak için kullanabilir.

Liste İki Firmayla Sınırlı Kalmayacak!

Bu haberlerin arkasında, İngiltere merkezli ünlü pazar araştırması şirketi CCS Insight yer alıyor. Şirketin pazarlama müdürü olan Ben Wood’a göre, yeni uygulama mağazaları çığ gibi artacak. Wood’a göre, Apple’ın üçüncü taraf mağazalardan uygulama yüklenmesine izin veren bütün şirketlerin ortak bir amacı bulunuyor.

Wood, firmaların Apple’a App Store gelirlerinden %30’luk bir pay vermekten rahatsız olduklarını ve üçüncü taraf uygulama mağazalarının bu durumu bertaraf etmekte oldukça güçlü bir araç olacağı konusunda bir uzlaşma olduğunu belirtiyor.

Bu açıklamaları baz alırsak, üçüncü taraf uygulama mağazası olma konusunda birçok firmanın hummalı bir çalışma içerisine gireceğini söylemek mümkün. Bu durum, uygulama geliştiricileri için de faydalı olacaktır. Zira geliştiriciler, uygulamalarını en az pay alan markete yükleyebilecek ve gelirin büyük bir kısmını kendilerine ayırabilecek.

Ancak kullanıcıların Apple’ın bu hamlesini nasıl karşılayacağı meçhul. Öyle ki, kullanıcıların bu tür marketlere ilgi gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Ayrıca, Apple tarafının da bu mağazalardan yüklenecek uygulamalardaki olası güvenlik risklerini gösterecek reklamlar yapabileceği de konuşuluyor. Bunun, kullanıcıların ilgisi konusundaki şüpheleri artırdığını söylemek mümkün.

Bu nedenle, Microsoft ve Amazon gibi büyük oyuncuların bu arenada yer almasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu firmalar, uygulamaların güvenliğini kontrol edebilecek ekipmanlara ve yeterli deneyime sahip olmalarıyla öne çıkıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS işletim sistemine sahip cihazınıza üçüncü taraf bir marketten uygulama yüklemeyi düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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