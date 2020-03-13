İnternet
Pornhub Premium, İtalya’da Mart boyunca ücretsiz olacak!
Koronavirüs hızla yayılarak tüm hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgınının Çin merkezli olması sebebiyle teknoloji dünyasını da oldukça etkileyen salgın sebebiyle bugüne kadar MWC 2020, Google I/O ve E3 gibi pek çok önemli teknoloji ve oyun fuarı iptal edildi. Avrupa’nın büyük bir kısmını etkisi altına alan virüs’ün etkileri İtalya’da en ağır şekilde hissediliyor. Ölü sayısının 1000’i geçmesi ile son olarak İtalya’da olaganüstü hal ilan edildi. Tüm aktivitelerin iptal edilmesi ile beraber market ve eczaneler dışında ki işyerlerinin de açılmamasına karar verildi. Karar sonrası İtalyan kullanıcılara ilk destek Pornhub tarafından geldi.
The Next Web’in haberine göre bu kararlar sonrası vakitlerini evde geçirmek zorunda olan İtalyanlar’a Pornhub’dan destek geldi. Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerikli video platformlarından biri olan Pornhub, siteye İtalya ağları üzerinden erişecek tüm kullanıcılara Mart ayı boyunca Pornhub Premium servisini ücretsiz olarak sunuyor. Firma Premium servisini kredi kartı bilgisi dahi istemeden, tıkla ve izle şeklinde kullanıma açtı. Pornhub Premium servisine tüm dünyadan İtalya’da sunucusu bulunan VPN servisleri ile bağlanmanın da mümkün olabileceğini belirtelim.
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Bunlara ek olarak Pornhub’ın içerik merkezi olan Modelhub’dan da bir hamle geldi. Firmanın açıklamasına göre Modelhub’dan elde edilen gelirlerin bir kısmı da Koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında yerel hastenelere bağışlanacak.
Pornhub daha önce de kendi VPN servisini kullanıma sunması, sitenin darkweb üzerinde Tor Tarayıcısı sürümünü sunması gibi hamleleri ile gündeme gelmişti.
İnternet
Wi-Fi 7 teknolojisine geçiş için çalışmalar başladı
Wi-Fi 6 ile kısa bir süredir tanışıyor olmamıza rağmen Wi-Fi 7 üzerine çalışmalar şimdiden başladı. Wi-Fi teknolojilerini geliştiren şirketlere göre Wi-Fi 7; yaklaşık 4 yıl sonra hayatımıza dahil olmaya başlayabilir.
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Wi-Fi 7 neler sunacak
Wi-Fi 6’nın yeni yeni popülerleşmeye başladığı ve yeni çıkan cihazlara eklendiği bu günlerde Wi-Fi 7 üzerine yapılan çalışmaların lanse edilmesi bir hayli sürpriz oldu. Kıyaslama yapacak olursak Wi-Fi 5, 3.5 Gbps hızlara, Wi-Fi 6 ise 9.6 Gbps hızlara erişebiliyordu. İlerleyen zamanlarda ortaya çıkmaya başlayacak Wi-Fi 7’nin ise 30 Gbps gibi hızları destekleyebileceği söyleniyor. Yani bu demek oluyor ki Wi-Fi 7 ile, internet bağlantınız yeterli olduğu sürece daha akıcı video izleyebilecek; daha uzaktan bağlantı kurabilecek ve anlık kopmaların önüne geçebileceksiniz.
Günümüzde aktif olarak kullanılan Wi-Fi standartlarına değinecek olursak asıl isimleri IEEE 802.11n, 802.11ac ve 802.11ax olmak üzere; bunlar bizim bildiğimiz adlarıyla sırasıyla Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6 olmak üzere üç adet Wi-Fi standardı aktif olarak kullanılıyor. Wi-Fi 7 ise muhtemelen 802.11be koduyla yayınlanacak.
Wi-Fi teknolojilerinin geleceği
İlk olarak uzak ülke Avustralya’da icat edilen bu teknoloji, günümüzde neredeyse hayatımızın her adımında mevcut. İlerleyen zamanlarda, Wi-Fi teknolojilerinin gelişimiyle; daha önce hayal edemeyip, ancak bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz şeylerin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığını görebiliriz. Mesela Wi-Fi teknolojilerinin ilerleyişi uzaktan kalp atışlarınızı bile algılayabilecek. Bir örnek olarak; evde yalnız kalan anneannenizin sağlık durumunu Wi-Fi üzerinden anbean takip edebileceksiniz. Kalp atışlarındaki ani bir değişim durumunda Wi-Fi bunu algılayıp size bildirebilecek. Böylece kalp atışlarının hızlanmasına neden olabilecek herhangi bir acil durumda sağlık ekiplerinin anında müdahalesini sağlayabileceksiniz. Buna ek olarak evinizdeki Wi-Fi sizi vücudunuz üzerinden tanıyıp eve geldiğinizde kapıyı otomatik olarak açabilecek. Kısaca nesnelerin interneti yavaş yavaş hayatımıza dahil olacak. Evet, bu örnekler şimdilik kulağa gerçekten bilim kurgu gibi geliyor fakat gelecekte bu teknolojinin mevcut olacağı şimdiden ön görülmeye başlandı bile. Peki ya siz Wi-Fi teknolojilerinin geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz; yorumlarda belirtebilirsiniz.
Diğer
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), TikTok’a Katıldı!
Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yanlış bilgilendirmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak Cuma günü bir TikTok hesabı açtı.
Çin’de ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle binlerce kişi yaşamını yitirdi. Bilim insanları virüse karşı çare bulmaya çalışırken salgına karşı sosyal medyada da mücadele sürüyor. Zira Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada pek çok yalan içerik mevcut.
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Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için çalışan Dünya Sağlık Örgütü, sosyal platformlarda toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. WHO’nun ilk TikTok videosunda, enfeksiyon önleme ve kontrolünün teknik lideri Benedetta Allegranzi, insanların kendilerini yeni koronavirüsten korumak için alabilecekleri önlemleri açıklıyor. İlk videonun açıklama kısmındaysa “Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok’a katılıyoruz” notu paylaşıldı. Ayrıca ek bilgi için izleyenleri kuruluşun web sitesine yönlendiriyor.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar toplumu aldatıcı yönde paylaşımlarda bulunuyor. WHO, salgının son birkaç haftasını Facebook, Twitter, Tencent ve TikTok gibi platfromlarda virüs ile alakalı yanlış bilgilendirme ile mücadele ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca Instagram gibi diğer sosyal medya hesaplarında da koronavirüsü hakkında doğru bilgileri yayınlamak için adımlar attı. Kuruluşun Instagram profili, insanların kendilerini virüslerden nasıl koruyabileceklerini konusunda bilgilendiren paylaşımlar ile dolu.
WHO’nun dünya tarafından büyük bir tehlike olarak görünen koronavirüsü hakkında bilgilendirmek için her türlü yoldan insanlara ulaşmaya çalışması çok olumlu bir davranış olarak görülüyor.
Basın Bülteni
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi 19 Mart’ta düzenlenecek
Kritik alt yapılarda siber güvenlik konusu, 4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile masaya yatırılacak.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında, 19 Mart’ta gerçekleştirilecek etkinlikte, siber güvenlik ekosistemini oluşturan beş ana paydaş olan; üreticiler, kullanıcılar, sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve kamu kurumlarını temsil eden 20 konuşmacı yer alacak.
Etkinliğin açılış konuşmalarını; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş yapacak. Zirvenin kesinleşen konuşmacıları arasında ise Gazeteci Dr. Hakkı Öcal, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin ve CNK Global Siber Güvenlik Direktörü M. Kani Hacıpaşaoğlu bulunuyor.
Zirveye; aralarında CEO’lar, CTO’lar, CSO’lar, siber güvenlik uzmanları, bilişim uzmanları, hukukçular, bilişim sistemi yöneticileri, adli bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde siber güvenlik alanında çalışan personelin katılımı bekleniyor.
Etkinliğin bu yılki sponsorları da şimdiden kesinleşmeye başladı. Etkinliği destekleyecekleri kesinleşen sponsorlar arasında; DE-CIX, HAVELSAN, Keenetic, Privia Security, Trend Micro, Türk Telekom, Türksat ve ULAK bulunuyor.
Etkinlik ayrıca, pek çok STK ve medya kuruluşu tarafından önemli bir destek görüyor. Etkinliği destekleyen STK’lar arasında; Bilişim Medyası Derneği (BMD), Dijital Kalkınma Derneği (Dijikad), Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği (MOBİLSİAD), Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) var.
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nin ana teması olan Kritik Alt Yapılarda Siber Güvenlik, şu üç oturumda ele alınacak:
- Devlet, Ekonomi ve Savunma
- Telekom ve Ulaştırma
- Enerji ve Sağlık
Etkinliğin 540 Katılımcısından Biri Siz Olabilirsiniz
4’üncü e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile ilgili detaylı bilgiye, etkinliğin resmi web sitesi olan https://e-safe.org/ adresinden ulaşılabiliyor. Zirveye ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin ise bu adres üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor ancak ziyaretçi sayısı 540 ile sınırlandırılmış durumda. Kontenjan dolmadan kaydınızı yaptırmayı unutmayın!