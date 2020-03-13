Pornhub Premium, İtalya’da Mart boyunca ücretsiz olacak!

Koronavirüs hızla yayılarak tüm hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Virüs salgınının Çin merkezli olması sebebiyle teknoloji dünyasını da oldukça etkileyen salgın sebebiyle bugüne kadar MWC 2020, Google I/O ve E3 gibi pek çok önemli teknoloji ve oyun fuarı iptal edildi. Avrupa’nın büyük bir kısmını etkisi altına alan virüs’ün etkileri İtalya’da en ağır şekilde hissediliyor. Ölü sayısının 1000’i geçmesi ile son olarak İtalya’da olaganüstü hal ilan edildi. Tüm aktivitelerin iptal edilmesi ile beraber market ve eczaneler dışında ki işyerlerinin de açılmamasına karar verildi. Karar sonrası İtalyan kullanıcılara ilk destek Pornhub tarafından geldi.

The Next Web’in haberine göre bu kararlar sonrası vakitlerini evde geçirmek zorunda olan İtalyanlar’a Pornhub’dan destek geldi. Dünyanın en çok ziyaret edilen yetişkin içerikli video platformlarından biri olan Pornhub, siteye İtalya ağları üzerinden erişecek tüm kullanıcılara Mart ayı boyunca Pornhub Premium servisini ücretsiz olarak sunuyor. Firma Premium servisini kredi kartı bilgisi dahi istemeden, tıkla ve izle şeklinde kullanıma açtı. Pornhub Premium servisine tüm dünyadan İtalya’da sunucusu bulunan VPN servisleri ile bağlanmanın da mümkün olabileceğini belirtelim.

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Bunlara ek olarak Pornhub’ın içerik merkezi olan Modelhub’dan da bir hamle geldi. Firmanın açıklamasına göre Modelhub’dan elde edilen gelirlerin bir kısmı da Koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında yerel hastenelere bağışlanacak.

Pornhub daha önce de kendi VPN servisini kullanıma sunması, sitenin darkweb üzerinde Tor Tarayıcısı sürümünü sunması gibi hamleleri ile gündeme gelmişti.