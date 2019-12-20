Ücretsiz 6 aylık Apple Müzik fırsatı

Apple Müzik, halihazırda yeni kullanıcılar için 3 aylık ücretsiz bir deneme sunuyor fakat, son çıkan kampanyaya göre Türkiye dahil bir kaç ülkede ücretsiz olarak servisi altı ay boyunca kullanabiliyoruz. Bugün itibariyle 2019’un sonuna kadar, ilk altı ay boyunca hiç bir ücret ödemeden Apple Müzik’e abone olabilirsiniz. Fırsat Apple’ın sahip olduğu Shazam uygulamasıyla birlikte geliyor. İsmini bilmediğimiz müzikleri kolayca bulmamızı sağlayan uygulama, beraberinde 6 aylık ücretsiz kullanım fırsatını da kısa süreliğine bizlere sunuyor.

İlginizi çekebilir: Spotify’dan sıkı dostlar için yeni özellik: TasteBuds

Ücretsiz altı aylık Apple Müzik sahibi olmanız için yapmanız gerekenler ise şu şekilde;

Öncelikle iPhone veya iPad’inize Shazam uygulamasını App Store aracılığıyla yükleyin. Eğer cihazınızda Shazam uygulaması mevcut ise lütfen güncel olup olmadığına dikkat edin. Ardından Shazam’a giriş yapın ve sol üst kısımda yer alan “Kütüphane” yazısına dokunun(bu aşamada sağdan sola kaydırma işlemini de uygulayabilirsiniz), açılan bölümde üst kısımda “6 aylık ücretsiz Apple Müzik denemesi” ibaresini göreceksiniz eğer bu yazı ile karşılaşmazsanız, herhangi bir müziği uygulamaya bulması için dinletin ve kütüphane kısmına yerleşen müziği Apple Müzik ile oynatın, iki aşamada kesinlikle bu ibareyi görmeniz gerekiyor.

Ücretsiz Apple Müzik ibaresine tıkladıktan sonra gelen ekranda, iCloud hesabınıza ait bilgiler isteniyor ve doğrulamayı geçtiğinizde, kampanyaya altı aylığına hiç bir ücret ödemeden sahip oluyorsunuz.

Dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde, Shazam uygulamanızın güncel olması gerekiyor ve iCloud hesabınızda ülke tercihinizin Türkiye olması zorunlu tutuluyor. Fırsat şu aşamada sadece bir kaç ülke için kullanılabilir durumda. Tanımladığınız kampanyanın altı ay sonra biteceğini ve iCloud üzerinde kayıtlı ödeme yönteminizle devam edeceğini lütfen unutmayın yani ücretsiz kullanım süreniz dolduktan sonra, servise olan aboneliğinizi iptal etmeniz gerekmekte. Kampanya süresi hakkında bir bilgi bulunmamakta, geç kalmadan siz de kampanyaya sahip olun.