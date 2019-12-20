Haber
Ücretsiz 6 aylık Apple Müzik fırsatı
Apple Müzik, halihazırda yeni kullanıcılar için 3 aylık ücretsiz bir deneme sunuyor fakat, son çıkan kampanyaya göre Türkiye dahil bir kaç ülkede ücretsiz olarak servisi altı ay boyunca kullanabiliyoruz. Bugün itibariyle 2019’un sonuna kadar, ilk altı ay boyunca hiç bir ücret ödemeden Apple Müzik’e abone olabilirsiniz. Fırsat Apple’ın sahip olduğu Shazam uygulamasıyla birlikte geliyor. İsmini bilmediğimiz müzikleri kolayca bulmamızı sağlayan uygulama, beraberinde 6 aylık ücretsiz kullanım fırsatını da kısa süreliğine bizlere sunuyor.
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Ücretsiz altı aylık Apple Müzik sahibi olmanız için yapmanız gerekenler ise şu şekilde;
Öncelikle iPhone veya iPad’inize Shazam uygulamasını App Store aracılığıyla yükleyin. Eğer cihazınızda Shazam uygulaması mevcut ise lütfen güncel olup olmadığına dikkat edin. Ardından Shazam’a giriş yapın ve sol üst kısımda yer alan “Kütüphane” yazısına dokunun(bu aşamada sağdan sola kaydırma işlemini de uygulayabilirsiniz), açılan bölümde üst kısımda “6 aylık ücretsiz Apple Müzik denemesi” ibaresini göreceksiniz eğer bu yazı ile karşılaşmazsanız, herhangi bir müziği uygulamaya bulması için dinletin ve kütüphane kısmına yerleşen müziği Apple Müzik ile oynatın, iki aşamada kesinlikle bu ibareyi görmeniz gerekiyor.
Ücretsiz Apple Müzik ibaresine tıkladıktan sonra gelen ekranda, iCloud hesabınıza ait bilgiler isteniyor ve doğrulamayı geçtiğinizde, kampanyaya altı aylığına hiç bir ücret ödemeden sahip oluyorsunuz.
Dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde, Shazam uygulamanızın güncel olması gerekiyor ve iCloud hesabınızda ülke tercihinizin Türkiye olması zorunlu tutuluyor. Fırsat şu aşamada sadece bir kaç ülke için kullanılabilir durumda. Tanımladığınız kampanyanın altı ay sonra biteceğini ve iCloud üzerinde kayıtlı ödeme yönteminizle devam edeceğini lütfen unutmayın yani ücretsiz kullanım süreniz dolduktan sonra, servise olan aboneliğinizi iptal etmeniz gerekmekte. Kampanya süresi hakkında bir bilgi bulunmamakta, geç kalmadan siz de kampanyaya sahip olun.
Güncelleme
Redmi Note 7 için sürpriz Android 10 duyurusu!
Xiaomi Redmi Note 7, fiyat/performans serisinin güncel modeli olma özelliğini kaybetse de dünya çapında başarılı bir satış grafiği yakalamayı başardı. İddialı model için daha önce açıklanan MIUI 11 arayüzlü Android 10 güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise belli oldu.
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Redmi Note 7, kısa süre sonra Android 10 güncellemesine kavuşacak
Android’in en güncel sürümü, bir süredir Çinli Xiaomi kullanıcıları tarafından kapalı beta sürecinde test ediliyor. 10’dan fazla modeli ilgilendiren güncellemenin çalışmaları devam ederken, tarih konusunda somut bilgiler de gelmeye başladı. Xiaomi’nin yaptığı duyuruya göre, Redmi Note 7 ve Note 7 Pro için Android 10 güncellemesi 2020’nin ilk çeyreğine yetiştirilecek. Bu da popüler modelin kısa süre içerisinde güncel Android sürümüne kavuşacağı anlamına geliyor.
Ortaya çıkan son gelişme Xiaomi ve Redmi kullanıcılarını sevindirse de kayda değer ilginçlikte bir durum da bulunuyor. Zira serinin güncel modelleri Redmi Note 8 ve Note 8 Pro için herhangi bir resmi güncelleme takvimi ortaya çıkmış değil. Durum böyle olunca Xiaomi Redmi Note 7 serisinin Android 10 güncellemesine halefinden biraz daha önce kavuşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye’de de bu yılın en çok konuşulan akıllı telefonları arasında yer alan Redmi Note 7’nin başlıca özellikleri arasında 6.3 inç Full HD IPS ekran, Qualcomm Snapdragon 660 işlemci, 3/4 GB RAM, 32/64/128 GB depolama, 48+5 megapiksel arka kamera, 13 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve 4.000 mAh batarya bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite, Snapdragon 855 ve 48 MP kamera ile geliyor!
Geçtiğimiz günlerde cihaza ait render ve ön tasarım görselleri sızdırılmıştı, ailenin diğer üyesi Note 10 Lite ile benzerliği konuşulan ürünün teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy S10 Lite modelinin Snapdragon 855 SoC, 6.7 inç AMOLED ekran ve 4500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan bilgilerde, Samsung’un S10 Lite modelini önümüzdeki ay Hindistan’da açıklayabileceği aktarıldı. Lansman tarihini beklerken, cihazın temel özellikleri sızdırıldı. Tasarım konusunda, ince çerçeveler ve kamera için bir ekran deliğiyle bizleri karşılayan model ayrıca Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber kullanıcılara sunulacak. Cihazın siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleriyle çıkması bekleniyor.
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Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri
Son yayılanan rapora göre, model 2.400 x 1.080 piksel çözünürlük ve 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekranla gelecek. İşlemci ve grafik kısmında Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik işlemcisi ile gelmesi beklenen modelde aynı zamanda 8 GB RAM tercih edilmiş. Cihazın MicroSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilir, 128GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.
Kamera konusunda S10 Lite’da, 5 MP makro kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 48 MP birincil kameraya yer verilirken, ön kısımda yer alan kamerada ise 32 MP tercih edilmiş. 45W süper hızlı şarj 2.0 destekleyen 4500 mAh pil kapasitesine sahip model, Android 10 ile kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. Üründe bir dezavantaj olarak 45W adaptörün ayrı olarak satılması bekleniyor. Son olarak ürünün Avrupa fiyatının 679 euro olacağı aktarıldı.
Diğer
MediaMarkt’ta “en uzun gece” kampanyası başladı!
MediaMarkt mağazaları ve MediaMarkt.com.tr web sitesinde “en uzun gece” kampanyası başladı. Küçük ev aletlerinden televizyona, beyaz eşyadan cep telefonuna tüm kategorilerde indirim sunan kampanya, 20-21 Aralık tarihlerinde geçerli.
Not: Bu bir advertorial çalışmasıdır
Kampanya detayları neler?
MediaMarkt.com.tr adresinde, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde sadece 2 saat geçerli olan özel teklifler sunuluyor. Bu teklifler; 20 Aralık için 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 ve 21:00 saatlerinde, 21 Aralık içinse 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 saatlerinde MediaMarkt.com.tr ile birlikte şirketin Instagram ve Facebook hesaplarında duyurulacak.
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MediaMarkt mağazaları özel indirimlerle, özel saatlerde açılıyor!
Kampanya kapsamında birçok MediaMarkt mağazası, saat 22:30’da ekstra ve özel indirimlerle kapılarını açacak. Bu saatte açık olacak mağazaları bu link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.