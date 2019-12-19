Haber
Spotify’dan sıkı dostlar için yeni özellik: TasteBuds
Yeni müzikler keşfetmenin, sevdiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmanın zevki bir farklıdır. Spotify da tam bu noktada TasteBuds adlı yeni bir özelliğini test ediyor. Özellik arkadaşlarınızın(takip ettiklerinizin) müzik zevklerine göre, yeni müzikler keşfedebilmenizi sağlıyor.
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Spotify, TasteBuds adını verdiği özelliğini “zevkine güvendiğin arkadaşların aracılığıyla yeni müzikler keşfetmenin” bir aracı olarak tanımlıyor. Bilgiyi bizlerle paylaşan Jane Manchun Wong, özelliğin nasıl çalıştığı hakkında bir açıklamada bulundu. Anlatılana göre, takip ettiğimiz kişilerin müzik zevklerine uygun parçalarla bir liste halinde karşılaşıyoruz, mevcut parçaları da kolayca istediğimiz bir listeye aktarabiliyoruz. Ayrıca TasteBuds’ın uygulama içerisinde büyük bir yer kaplıyacağı da söyleniyor.
Ek olarak şu an için sadece masaüstü sürümünde yer alan arkadaş aktivitesi bölümü, mobil için de uyarlanacak mı konusunda bir bilgi bulunmamakta. TasteBuds, bu yılın başlarında keşfedilen “Arkadaşlarınla ortak listen” özelliğinin, yani mevcut takip ettiğimiz kişilerin haftalık listelerinin bir karıştırılmış sürümü olarak karşımıza çıkabilir. Her ne olursa olsun son günlerde ortaya çıkan özellikler, Spotify’ın insanların birbirleriyle etkileşime geçmeleri için bir çaba içerisinde olduğunu doğrular nitelikte.
Uzun bir süredir test aşamasında olduğu belirtilen özelliğin neden bu kadar uzun bir süreye ihtiyaç duyduğu ise merak konusu. Sanıyoruz ki, isim hakları gibi konular bu sürecin gerektiğinden fazla uzamasına neden oluyor. Halihazırda kullanılan “Haftalık Keşif” listeleri hakkında firmanın sık sık geri bildirim aldığı ve kullanıcıların bu özellikten yeterince memnun kalmadığı da biliniyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor
Redmi 9 MediaTek Helio G70 ile geliyor. Redmi 9‘un 2020 yılının ilk aylarında çıkması bekleniyor. Redmi 9‘un, henüz resmen açıklanmasa da MediaTek Helio G70 ile geleceği hemen hemen kesinleşmiş durumda.
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MediaTek Helio G70 işlemcinin yanında, 6.6 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen Redmi 9‘da, giriş seviyesi sürümde 4 GB Ram ve 64 GB depolama olması bekleniyor. Ayrıca Redmi 9‘un MUI 11 ile gelmesi bekleniyor. Redmi’nin önceki versiyonu olan Redmi 8’e göre giriş seviyesindeki büyük gelişim günümüz şartlarına oldukça uyumlu gözüküyor. Redmi 8‘de giriş seviyesi modelde 3 GB Ram ve 32 GB depolama mevcuttu.
Redmi 8‘e göre kameranın da iyileştirmelerle gelmesi beklenen Redmi 9, özellikle fiyat performans telefonu arayan kullanıcılar için merakla beklenen bir model olacak gibi gözüküyor….
Akıllı Telefonlar
Katlanabilir telefon Galaxy Fold 2’den ilk görüntüler
Geçtiğimiz ekim ayında yapılan Samsung Geliştiriciler Konferansında, Samsung yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 için bir tasarım sergilemişti. Tablet modundan yararlanabilmek için bir kitap gibi açılan ilk Galaxy Fold’un aksine serinin yeni telefonu, Motorola Razr gibi kapaklı ve iki aşamalı bir tasarıma sahip. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, köşeleri yumuşatılmış bir Infinity-O ekran ve kalın çerçevelerle çevrili bir şekilde tasarlanmış. Katlanmayı mümkün kılan menteşe ise cihaz ekranının alt kısmında yer alıyor.
Cihazın, açıldığında yüksek bir en boy oranı kazandığını gösteren görseller, aynı zamanda cihaz katlanırken ekranın, önceki Galaxy Fold cihazına göre herhangi bir kırışıklık göstermediğini de gözler önüne seriyor.
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Galaxy Fold 2’nin alt kenarında harici ve USB-C bağlantı noktaları bulunuyor ve cihazda 3,5 mm ses jakı yok gibi görünüyor. Telefonun arka tarafında LED flaşla beraber, yatay şekilde konumlandırılmış çift kamera kurulumu yer alıyor. Kameranın yan kısmında ise zamanı ve bazı bildirimleri gösteren küçük bir ikincil ekran görülmekte. Cihazda bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olup olmadığına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmamakta. Telefonun yapım kalitesi, premium kullanım vadeden bir amiral gemisinin daha yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Güney Kore’den bir yayın, yakın zamanda Samsung Galaxy Fold 2 cihazının 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacağını bildirmişti. Ayrıca, 1 inçlik harici bir ekrana sahip olduğunu da iddia etmişti. Görünen o ki sızan detaylar doğru gözüküyor. Raporlara göre Samsung yeni nesil Galaxy Fold 2’yi Şubat 2020’de Galaxy S11 serisiyle birlikte duyuracak, ek olarak önümüzdeki haftalarda tüm teknik özelliklerin ortaya çıkması bekleniyor.
Donanım
BCN3D, Türkiye’de 3B yazıcı pazarına dahil oldu!
BCN3D, Türkiye 3 boyutlu yazıcı pazarına 3Dörtgen ile girme kararı aldı. İspanyol 3B yazıcı üreticisi BCN3D, 3Dörtgen ile distribütörlük anlaşması yaptığını resmen duyurdu.
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BCN3D’nin küresel anlamda büyüme hedefi Türkiye pazarına da ulaştı. Firma, masaüstü 3 boyutlu yazıcılar konusunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan 3Dörtgen ile güçlerini birleştirdi. Bu yeni stratejik ortaklık sayesinde, tüm yerli sanayi ve çalışanları son teknoloji sistemlere sahip olacak.
3Dörtgen, 3 boyutlu yazıcılar konusunda çalışmalarında 2013 yılında İstanbul’da başladı. Dünyadaki ilk konsept 3 boyutlu yazıcı mağazası olan 3Dörtgen geçen 6 yılda bünyesine kattığı dünyaca bilinen markalarla birlikte kapasitesini etkileyici bir biçimde arttırdı.
Profesyonel 3 boyutlu baskıyı mümkün hale getirdiği açık kaynak ürünleri ile Türkiye pazarına girerek dağıtım ağının sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Maksimum verimlilik iddiasıyla yola çıkan firma geliştirdiği Sigma, Sigmax, Epsilon gibi 3 boyutlu yazıcılar ve dünyanın en büyük kimya şirketleriyle ortak geliştirdiği kompozit filamentler Türkiye pazarında yerini alacak.
3Dörtgen’in CEO’su Vehbi Yavuz, “Dünyanın önde gelen 3B yazıcı üreticilerden BCN3D ile olan iş birliğimizi duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Marka olarak, 3D yazıcılarda bulunan IDEX teknolojisi, düşük hacimli seri üretime ihtiyaç duyan üreticilerin dikkatini kesinlikle çekecektir.” ifadelerinde bulundu.
BCN3D IDEX Teknolojisi verimlilik sağlıyor mu?
Sigma R219 ve Sigmax R19 yazıcıları aynı baskıda birden fazla malzemeyi kullanmayı mümkün kılan Bağımsız Çift Baskı Kafası (IDEX) teknolojisine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi her geçen gün daha da popülerlik kazanıyor.
Gelişen teknoloji ile birlikte kullanım alanları artan 3 boyutlu yazıcılar genelde prototip ve model üretiminde daha çok tercih edilmektedir. Yeni donanımla birlikte birçok kullanıcı için zaman ve maliyet konusunda avantajlar sağlıyor.