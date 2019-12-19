Spotify’dan sıkı dostlar için yeni özellik: TasteBuds

Yeni müzikler keşfetmenin, sevdiğiniz insanlarla paylaşımda bulunmanın zevki bir farklıdır. Spotify da tam bu noktada TasteBuds adlı yeni bir özelliğini test ediyor. Özellik arkadaşlarınızın(takip ettiklerinizin) müzik zevklerine göre, yeni müzikler keşfedebilmenizi sağlıyor.

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Spotify, TasteBuds adını verdiği özelliğini “zevkine güvendiğin arkadaşların aracılığıyla yeni müzikler keşfetmenin” bir aracı olarak tanımlıyor. Bilgiyi bizlerle paylaşan Jane Manchun Wong, özelliğin nasıl çalıştığı hakkında bir açıklamada bulundu. Anlatılana göre, takip ettiğimiz kişilerin müzik zevklerine uygun parçalarla bir liste halinde karşılaşıyoruz, mevcut parçaları da kolayca istediğimiz bir listeye aktarabiliyoruz. Ayrıca TasteBuds’ın uygulama içerisinde büyük bir yer kaplıyacağı da söyleniyor.

Ek olarak şu an için sadece masaüstü sürümünde yer alan arkadaş aktivitesi bölümü, mobil için de uyarlanacak mı konusunda bir bilgi bulunmamakta. TasteBuds, bu yılın başlarında keşfedilen “Arkadaşlarınla ortak listen” özelliğinin, yani mevcut takip ettiğimiz kişilerin haftalık listelerinin bir karıştırılmış sürümü olarak karşımıza çıkabilir. Her ne olursa olsun son günlerde ortaya çıkan özellikler, Spotify’ın insanların birbirleriyle etkileşime geçmeleri için bir çaba içerisinde olduğunu doğrular nitelikte.

Uzun bir süredir test aşamasında olduğu belirtilen özelliğin neden bu kadar uzun bir süreye ihtiyaç duyduğu ise merak konusu. Sanıyoruz ki, isim hakları gibi konular bu sürecin gerektiğinden fazla uzamasına neden oluyor. Halihazırda kullanılan “Haftalık Keşif” listeleri hakkında firmanın sık sık geri bildirim aldığı ve kullanıcıların bu özellikten yeterince memnun kalmadığı da biliniyor.