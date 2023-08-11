Her geçen gün ülkemizde artan döviz kurları nedeniyle oyunlara zam gelirkeni, Ubisoft cephesi oyunculara benzersiz bir kıyak çekiyor. Popüler oyun serisi Assassin’s Creed hayranları için heyecan verici bir fırsat var. Ubisoft, 10-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan büyük bir etkinlikle beş farklı Assassin’s Creed oyununu ücretsiz olarak oynama şansı sunacak. Ayrıca oyunları beğenirseniz Ağustos ayı içerisinde özel fiyatlarla bu oyunları satın alabileceksiniz!

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Ubisoft’un duyurusuna göre, bu etkinlik kapsamında beş farklı Assassin’s Creed oyunu, hem konsol hem de Windows platformları için ücretsiz olarak erişime açılacak. Oyun severler, Assassin’s Creed dünyasını keşfetme ve efsanevi maceralara katılma fırsatını bu özel etkinlik sayesinde yaşayabilecekler.

Etkinliğin bir parçası olarak, farklı platformlarda farklı oyun kombinasyonları sunulacak. Windows oyuncuları Ubisoft Connect üzerinden Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations ve Valhalla gibi oyunları ücretsiz olarak oynayabilecekler. Epic Games Store ise sadece Assassin’s Creed Valhalla’yı sunacak.

Xbox konsolu sahipleri için Xbox Live Gold üyeliğiyle Assassin’s Creed II, Brotherhood, Revelations, Black Flag ve Valhalla oyunlarına ücretsiz erişim sağlanacak. PlayStation oyuncuları da unutulmadı, tüm PS4 ve PS5 sahipleri Assassin’s Creed Valhalla’yı ücretsiz oynayabilecekler. Ayrıca, PlayStation Plus Extra üyeleri Assassin’s Creed II, Brotherhood, Black Flag, Revelations ve Valhalla oyunlarını ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler.

Etkinlik öncesinde, 8 Ağustos tarihinde oyunların ön yüklemesi başlayacak. Bu sayede oyuncular, etkinlik başladığında hemen oynamaya başlayabilecekler. Assassin’s Creed serisinin hayranları, oyunların standart sürümlerini etkinlik süresince deneyimleyebilecekler. Ayrıca, ilerlemenizi kaydedip oyunu tam sürüm olarak satın alma seçeneğine de sahip olacaksınız.

Ubisoft aynı zamanda, etkinlik dönemine özel olarak tüm platformlarda Assassin’s Creed oyunlarında %85’e varan indirimler sunacak. Bu fırsatı değerlendirerek, oyun dünyasının bu eşsiz ve efsanevi serisine daha derinlemesine dalabilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ubisoft’un bu kıyağı sizce nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!