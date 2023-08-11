Android telefon kullanıcıları, uzun bir süredir heyecanla Android 14 sürümünü bekliyor. Güncelleme konusunda en hızlı Android firmalardan biri olan Samsung da sonunda kullanıcıları mutlu edecek bir hamle yaptı. Güney Koreli dev, Android 14 tabanlı yeni nesil işletim sistemi One UI 6 için beta programını başlattığını duyurdu. Bu yeni sürüm, kullanıcılarına daha kullanışlı ve özelleştirilebilir bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ama firmanın önünde büyük bir sorun var!

Samsung One UI 6 Beta Programını Dün Başlatacaktı, Ama Olmadı!

Samsung tarafından yapılan basın açıklamasına göre, One UI 6 özellik tasarım cephesinde yenilikler içerecek. Buna göre, yeni sürümde daha modern bir görünüm ve his yaratmak için birçok unsur değiştirildi. Kullanıcıların hoşuna gidebilecek yeni bir varsayılan yazı tipi ve Samsung Klavye’den kullanabileceğiniz çeşitli yeni emojiler de bu güncellemeyle birlikte geliyor. Ayrıca, sık kullanılan özelliklere daha hızlı erişim sağlamak amacıyla Hızlı Panel’in görünümü de yenilendi.

Özelleştirmeye de büyük önem veren Samsung, One UI 6 ile belirli Modlar ve Rutinler için özel kilit ekranlarını seçme olanağı sunacak. Bu, iPhone’un kilit ekranları ve Odak modlarına benzer bir kullanıcı deneyimi sunarken, kullanıcıların kendi cihazlarını daha fazla kişiselleştirmelerine olanak tanıyacak.

Ancak, One UI 6 beta programı başlangıçta yalnızca Galaxy S23 serisindeki kullanıcılara sunulacak. Samsung’un en yeni katlanabilir cihazlarının birine sahip değilseniz, şu an için beta programına katılım sağlayamayabilirsiniz. Ancak, Galaxy S23 serisinden bir cihaza sahip olan ve ABD, Almanya veya Güney Kore’de bulunan kullanıcılar, geçtiğimiz günden itibaren yeni sürüme erişim sağlayabilecekti.

Sağlayabilecekti diyoruz çünkü Samsung cephesi, verdiği sözün üzerinden 1 gün geçmesine rağmen halen One UI 6 beta programını başlatabilmiş değil. Şirket, bu konuda yaptığı basın açıklamasını da kaldırmış durumda. En azından biz bulamadık.

One UI 6 beta sürümüyle ilgili daha fazla detayı ilerleyen zamanlarda Samsung’un resmi kanallarından edinmek mümkün olacak. Beta programı başladığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un bu hamlesi yerinde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!