Ubisoft ve Netflix, Ubisoft Forward dijital etkinliği sırasında, platformda özel içerik başlatmak için bir ortaklık imzaladıklarını duyurdular. Bunların arasında bir canlı aksiyon dizisi ve özel bir Assassin’s Creed mobil oyununun yanı sıra Valiant Hearts ve Mighty Quest evrenlerini genişletmesi gereken diğer oyunlar da var.

Netflix 🤝 Ubisoft ⚔ Mighty Quest game

♥ A new Valiant Hearts game

🦅 Assassin's Creed game AND live-action show! Stay tuned for more info 👀 pic.twitter.com/KaXRVhB0QH — Ubisoft Forward (@Ubisoft) September 10, 2022

Şirkete göre uyarlamanın “farklı türleri” bir araya getirmesi bekleniyor ve Ubisoft Film & Television tarafından Netflix ile işbirliği içinde üretiliyor. Yönetmenliğini Vikings: Valhalla ve Die Hard filmleriyle tanınan Showrunner Jeb Stuart yapıyor.

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Yalnızca Netflix’te satışa çıkacak olan Assassin’s Creed oyunu hakkında herhangi bir detay açıklanmadı ancak serinin 15. yıl dönümü kutlamalarında duyurulan diğer projelerden Assassin’s Creed Mirage, Codename Red, Codename Jade, Codename Hex veya Codename Infinity yer alıyor.

Buna karşılık, Valiant Heart’ın yeni başlığı Valiant Hearts: The Great War’ın devamı olarak tanımlanıyor ve orijinal oyunun ekibi tarafından üretiliyor. Yani, hikaye tamamen farklı olsa da, aynı oyun formülünü takip edecek. Lansmanın Ocak 2023’te yapılması planlanıyor.

Yeni Mighty Quest, roguelike türünden ilham alıyor ve hayranlara zaten bilinen bir dövüş deneyimini, ancak yenilenmiş bir şekilde ve tekrar etme faktörüne odaklanarak getirmeyi vaat ediyor. Sadece Netflix’te ve mobil cihazlar için de 2023’te sunulacak.

Netflix oyunlardan sorumlu başkan yardımcısı Mike Verdu, “Hayranları için unutulmaz dünyalardan oluşan bir repertuara sahip bir stüdyo olan Ubisoft ile çalışmaktan çok heyecanlıyız” dedi. “Ortaklık, abonelerimize, dünyanın dört bir yanındaki hayranlar için mobil oyun kataloğunu genişletirken, oyunun en büyük franchise’larından bazılarından özel içerik sunacak.”

Kaynak: Digital Trends