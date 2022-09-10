Skydance New Media, Marvel evreninde geçen bir oyun üzerinde çalışıyor. Oyun, Captain America ve Black Panther dahil olmak üzere dört oynanabilir kahramana sahip olacak. Çıkış tarihi gibi daha fazla ayrıntı henüz bilinmiyor.

Marvel ve Skydance, henüz ismi açıklanmayan oyunun hikaye odaklı bir macera oyunu olacağını yazıyor. Oyun İkinci Dünya Savaşı döneminde geçiyor.

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Oyunda dört oynanabilir karakter olacak. Kaptan Amerika ve Kara Panter’e ek olarak, bu bir Amerikan askeri ve Wakanda’dan bir casusla ilgilidir. Dört karakter hikayenin farklı noktalarında oynanabilir. Oyunla ilgili daha fazla ayrıntı hala mevcut değil. Oyunun hangi platformlarda satışa çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca henüz bir çıkış tarihi de bilinmiyor.

Skydance New Media, 2019 yılında kuruldu ve anlatı oyunları üzerine çalışıyor. Örneğin stüdyo şu anda Star Wars evreninde geçen bir oyun seti üzerinde de çalışıyor. Daha önce Uncharted ve Jak ve Daxter serilerinde oyunlar üzerinde çalışmış olan Amy Hennig, bu Marvel oyununun geliştirilmesine öncülük ediyor. Hennig’in Skydance’te yeni bir Marvel oyunu üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu.