Ubisoft, ücretsiz Assassin’s Creed Unity dağıtıyor!

Ubisoft, Notre-Dame Katedrali‘nde yaşanan üzücü yangın olayı sonrası hem 500.000 Euro bağış yapacağını hem de bedava Assassin’s Creed Unity dağıtacağını açıkladı. Bildiğiniz gibi Assassin’s Creed Unity oyunu Paris’te geçiyor ve katedralin detaylı bir dijital versiyonunu barındırıyor.

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Ücretsiz Assassin’s Creed Unity nasıl alınır?

Oyunu 25 Nisan tarihine kadar uPlay kütüphanenize eklediğiniz takdirde, oyun süresizce sizin oluyor ve istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. Oyunu ister uPlay platformundan, isterseniz de direkt olarak Assassin’s Creed websitesi tarafından indirebilirsiniz. Bu arada sözünü ettiğimiz kampanyanın sadece PC için geçerli olduğunu belirtelim.