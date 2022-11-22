Ubisoft, aralarında Assassin’s Creed Valhalla’nın da bulunduğu oyunları Steam üzerinden yeniden satmaya başladı. Geliştirici, 2019’da bilinmeyen nedenlerle bunu yapmayı bıraktı. Ubisoft’un artık tüm yeni oyunlarını Steam üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı henüz belli değil.

Bir Ubisoft sözcüsünün The Verge‘e yaptığı açıklamaya göre, Ubisoft önümüzdeki aylarda Assassin’s Creed Valhalla, Anno 1800 ve Roller Champions oyunlarını Steam üzerinden yayınlayacak. Sözcü, artık tüm yeni Ubisoft oyunlarının mı yoksa sadece belirli oyunların mı Steam’de çıkacağını söylemedi.

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Assassin’s Creed Valhalla 2020 yılında Epic Games Store ve Ubisoft Connect aracılığıyla Windows, PlayStation konsolları, Xbox konsolları ve Google Stage için çıktı. Steam’de 6 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Roller Champions bu yılın başlarında önceki nesil konsollar, Nintendo Switch ve Windows için çıktı. Roller Champions’ın Steam’e ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Anno 1800’ün aslında 2019’da Steam’de çıkması gerekiyordu. Ancak Ubisoft’un Epic Games ile anlaşma yapmasının ardından bu ertelendi. Anno 1800’ün Steam’e ne zaman döneceği henüz belli değil.

Ubisoft, 2019’dan bu yana PC oyunlarını yalnızca Epic Games Store ve kendi platformu Ubisoft Connect üzerinden yayınladı. Eski oyunlar için genişletmeler Steam’de mevcut olmaya devam etti. Bu yılın başlarında Ubisoft bir dizi eski oyunu ve dlc’yi Steam’den kaldırdı. Bunlar çoğunlukla Eylül ayında çevrimiçi hizmetleri durdurulan oyunlar ve genişletmeleri içeriyordu.