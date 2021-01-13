Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!

DarkMarket‘in neredeyse 500.000 kullanıcısı vardı. En büyük DarkWeb pazarı Europol tarafından çökertildi ve kapatıldı.

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Europol dev bir operasyon gerçekleştirdi

Yetkililere göre, göre dünyanın en büyük karanlık web pazarı olan DarkMarket, Europol tarafından koordine edilen uluslararası bir operasyon sonucunda çevrimdışı duruma getirildi . Alman kolluk kuvvetleri, yasadışı sitenin operatörü olduğuna inanılan Avustralyalı şahsı tutukladı. Ayrıca platformu barındıran 20 sunucuya el koyarak, yasadışı faaliyetlerin yuvası haline gelen bu platforma son verdi.

Europol‘e göre, DarkMarket kapanmadan önce 500.000’e yakın kullanıcıyı ağırladı ve 320.000‘den fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı. Dark web pazarı, uyuşturuculardan ve sahte paralardan, çalınan kredi kartı bilgilerine ve kötü amaçlı yazılımlara kadar her şeyi barındırdı ve alışverişe açtı. Europol‘un tahminine göre, site, Bitcoin ve monero karışımında bugünün parasıyla 140 milyon € eşdeğerinde işlem yaptı.

The Guardian’a göre DarkMarket, web barındırma şirketi Cyberbunker ile ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı . Cyberbunker (aslında eski bir NATO sığınağında bulunan) geçmişte hem The Pirate Bay hem de WikiLeaks için sunucular barındırıyordu. Bu DarkMarket vakası diğer yasadışı sitelerle ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli bir başlangıç ​​noktası olacak gibi görünüyor.

Son birkaç yılda, DarkMarket gibi karanlık internet mekanlarında mengene benzeri bir tutuş sıkıldı. Başka bir karanlık web pazarı olan Wall Street Market, 2020’de bir Avrupa soruşturması sırasında benzer bir sonla karşılaştı ve Empire Market gibi diğer siteler, ister kovuşturma korkusuyla ister operatörlerin kayıplarını kesip parayı almaları nedeniyle tamamen ortadan kalktı. Yıllar önce Alphabay veya The Silk Road gibi avantajlı siteler, devlet kurumları bu pazar yerlerini avlama ve deşifre etme konusunda daha agresif hale geldikçe ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabildikçe ortadan kayboldu.

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