Genel
Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!
Ubisoft yeni bir Star Wars oyunu geliştiriyor. Firma Lucasfilm Games ile anlaşarak açık dünya aksiyon oyunu için kolları sıvadı.
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Ubisoft oyun dünyasının en önemli eksikliklerinden birini giderebilir!
Oyun dünyası yeni haberler ile oyuncuları şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Disney tarafından kurulan ve Star Wars oyunlarından sorumlu olacak olan Lucasfilm Games, ilk icraatını gerçekleştirdi. Evrenin oyunlar ile alakalı kısmını yeniden yapılandırmak isteyen firma, açık dünya aksiyon odaklı bir Star Wars oyunu için Ubisoft ile anlaştıklarını hayranlarına duyurdu. Hali hazırda EA ile Star Wars oyunları için anlaşmalı olan Disney‘in nasıl bu yolu tercih ettiği ise henüz bilinmiyor. EA‘in özel anlaşma ile sadece kendine bağladığı evren görünüşe göre birden fazla firmanın kullanabileceği bir materyal olmaya hazırlanıyor.
Henüz detayları belli olmayan ama şimdiden gündeme bomba gibi düşen oyunun geliştirici ekibi ise Massive Entertainment olarak bizleri karşılıyor. The Division ve Crew serilerini yapan firma, yeni Star Wars oyunu için Snowdrop Engine isimli oyun motorunu kullanacak. Açık dünya oyunlar denilince oyun dünyasının önemli firmalarından biri olmayı başaran Ubisoft ise anlaşmadan oldukça memnun. Lucasfilm Games ile ortak çalışacaklarını belirten firma CEO‘su Yves Guillemot, hayranların hep arzuladığı oyunu çıkarmak istediklerini açıkladı. Bakalım firma, yeni nesilde bir türlü göremediğimiz açık dünya Star Wars oyununu bizlere sunmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Son dönemlerde yeni gizlilik politikalarıyla gündemde olan WhatsApp, sonra oku isimli yeni bir özellik kazanıyor.
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WhatsApp, son zamanlarda yeni gizlilik politikalarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Uygulamaya tepkili olan kullanıcılar, dünya çapında toplu şekilde uygulamayı silmeye ve Signal, Telegram gibi rakiplerine yönelmeye başladılar. Ancak Facebook tarafından sahip olunan şirket yeni özellikler kazanmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp’ın beta versiyonunda ortaya çıkan bir özellik, yakında uygulamanın normal versiyonuna da gelecek. WhatsApp, sonra oku özelliği kazanıyor
WhatsApp sonra oku
Aslında WhatsApp sonra oku özelliği, tamamen yeni bir uygulama değil. Özellik, Hali hazırda bulunan Arşivle özelliğinin yerini alacak ve onunla benzerlikler sergiliyor. Sonra oku, selefinin üzerine bazı geliştirmeler ve yenilikler kazandıracak. Bu uygulama, insanların istemediği sohbetleri ve konuşmaları aradan çekmesini ve isterlerse silmeden göz önünden kaldırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse sohbet listesinin üstünde olan daha sonra oku listesine tıklayarak, bu sohbetlere tekrar erişebiliyor. Arşivle özelliğinin aksine sonra oku, kullanıcılar okumayı tercih edene kadar yeni mesajlar gelse bile sohbetleri kontrol etmeden görmüyor. Sürekli gelen mesajlarda boğulan kullanıcılar bu özellikten memnun kalacak gibi duruyor.
Güncelleme yakında geliyor
WhatsApp’ın sonra oku özelliği, şu an için sadece beta versiyonunda bulunuyor. Siz de uygulamadaki yeni özellikleri denemek isterseniz, Google Play üzerinden beta kaydı yapıp beta kullanıcısı olabilirsiniz. WhatsApp ile ilgili son olayları düşünürsek kullanıcılar yeni özellikleri ne kadar takdir ede bilinmez ama, mevcut gündemden uzaklaşıp yeni özelliklerin haberlerini almak bir nebze olsun ortalığı sakinleştirecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
DarkMarket‘in neredeyse 500.000 kullanıcısı vardı. En büyük DarkWeb pazarı Europol tarafından çökertildi ve kapatıldı.
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Europol dev bir operasyon gerçekleştirdi
Yetkililere göre, göre dünyanın en büyük karanlık web pazarı olan DarkMarket, Europol tarafından koordine edilen uluslararası bir operasyon sonucunda çevrimdışı duruma getirildi . Alman kolluk kuvvetleri, yasadışı sitenin operatörü olduğuna inanılan Avustralyalı şahsı tutukladı. Ayrıca platformu barındıran 20 sunucuya el koyarak, yasadışı faaliyetlerin yuvası haline gelen bu platforma son verdi.
Europol‘e göre, DarkMarket kapanmadan önce 500.000’e yakın kullanıcıyı ağırladı ve 320.000‘den fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı. Dark web pazarı, uyuşturuculardan ve sahte paralardan, çalınan kredi kartı bilgilerine ve kötü amaçlı yazılımlara kadar her şeyi barındırdı ve alışverişe açtı. Europol‘un tahminine göre, site, Bitcoin ve monero karışımında bugünün parasıyla 140 milyon € eşdeğerinde işlem yaptı.
The Guardian’a göre DarkMarket, web barındırma şirketi Cyberbunker ile ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı . Cyberbunker (aslında eski bir NATO sığınağında bulunan) geçmişte hem The Pirate Bay hem de WikiLeaks için sunucular barındırıyordu. Bu DarkMarket vakası diğer yasadışı sitelerle ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli bir başlangıç noktası olacak gibi görünüyor.
Son birkaç yılda, DarkMarket gibi karanlık internet mekanlarında mengene benzeri bir tutuş sıkıldı. Başka bir karanlık web pazarı olan Wall Street Market, 2020’de bir Avrupa soruşturması sırasında benzer bir sonla karşılaştı ve Empire Market gibi diğer siteler, ister kovuşturma korkusuyla ister operatörlerin kayıplarını kesip parayı almaları nedeniyle tamamen ortadan kalktı. Yıllar önce Alphabay veya The Silk Road gibi avantajlı siteler, devlet kurumları bu pazar yerlerini avlama ve deşifre etme konusunda daha agresif hale geldikçe ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabildikçe ortadan kayboldu.
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Aksesuar
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Lenovo yeni Legion oyuncu laptop cihazlarını yakın zamanda tanıtacakken bunlardan önce sergilenen kablosuz şarjlı Legion H600 oyuncu kulaklık cihazı merak uyandırıyor. Kulaklıktan ayrı satılacak olan şarj istasyonu ise, istasyona asılarak şarj edilebilen kulaklık için oldukça önem teşkil edecek gibi duruyor.
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89 Dolar fiyatıyla Lenovo Legion S600 Gaming Station sadece kulaklığınızı değil, desteği olması durumunda telefonunuzu da 10W ile şarj edebiliyor. Bunun dışında desteklenen fare veya başka kablosuz cihazlar da bu istasyondan yararlanabiliyor. Astro A50 kulaklığı gibi ürünlerde de benzer teknolojiler gözlemlense de bu tip bir kablosuz şarj imkanı daha stabil bir deneyim sunabilir gibi. Çünkü her zaman açık bir şarj istasyonu imkanı veren Legion S600, kulaklığı asma işleviyle pratik bir kullanım sağlıyor. Asma özelliğinin nasıl çalışacağını denemeden tahmin etmek zor olsa da, piyasada benzer bir pratiklik sunan cihazın olmadığını belirtmek gerek.
Aynı zamanda orta segment oyuncu kulakları açısından da önemli bir seçenek oluşturabilecek kapasitede olan Legion H600 kulaklığı; 50mm ses sürücülerine ve 12m’ye kadar etkin 2.4GHz kablosuz alıcıya sahip. Ayrıca sağladığı imkanlar arasında döndürülebilir kulak yastıkları, çevrilince sessizleştirilebilen bir mikrofon ve gürültü kontrolü de mevcut.
Lenovo Legion H600 ve S600 cihazları Nisan 2021 civarlarında denenebilir olacak gibi duruyor. Cihazların kullanıcıya nasıl bir deneyim sunacakları hakkında daha net bir bilgiye de muhtemelen o zaman ulaşabiliriz. Ancak şimdilik kablosuz şarjlı kulaklık ve farklı cihazlar için bir istasyonun pratik bir şekilde kullanılabilmesi kulağa hiç de fena gelmiyor.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Metin Murat, 34 dakika önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
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Yazan: market2020, 3 gün önce
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!
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