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Uber Türkiye topraklarına geri dönüyor! Erişim engeli kalktı
Türkiye’de asgari 4,5 milyon kullanıcısı bulunan Uber, Türkiye topraklarına geri dönüyor. Bugün itibarıyla, Uber için verilen erişim engeli kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Karar kapsamında Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik erişim engeli kaldırılmış oldu ve şirket yeniden Türkiye’de faaliyete geçebilecek.
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Uber, Türkiye sınırları içerisinde yeniden faaliyetlerine devam edebilecek
Hatırlayacak olursanız ABD merkezli Uber, sarı taksilere alternatif bir taksi hizmeti olarak geçtiğimiz yıla kadar Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyordu. Geçtiğimiz yılsa Uber’in karşısında duran Taksiciler Esnaf Odası ise şirkete dava açmıştı. Bunun sonucunda da Uber’in tüm mobil uygulamalarına ve web sitesine erişim engeli getirilmişti.
Bugün ise söz konusu kararla alakalı olarak yeni bir gelişme yaşandı. Uber Türkiye davasına ilişkin, İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde söz konusu erişim engelinin haksız olduğu tespit edildi ve bunun sonucundaysa erişim engeli kararı kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Uber yeniden Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edebilecek.
Uber sözcüsü: Faaliyetlerimize devam edebileceğimiz için mutluyuz
Türkiye sınırları içerisindeki erişim Uber’e yönelik erişim engelinin kaldırılmasıyla alakalı olarak, Uber yetkililerinden de açıklama gecikmedi. Konuyla alakalı açıklama yapan bir Uber sözcüsü, İstinaf Mahkemesi tarafından alınan karardan ötürü memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye’ye son derece bağlı olduklarını da dile getiren sözcü, Uber uygulamasını yeniden hizmete açacaklarını duyurdu.
Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz
Uber’in başına neler gelmişti?
Gelin isterseniz birazcık Uber’in Türkiye’de geçmişte neler yaşadığına birazcık bakalım. Öncelikle Uber’i ilk defa duyuyorsanız veya tam manada ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi değilseniz kısaca şöyle özetleyebiliriz; Uber, tıpkı sarı taksiler gibi bir yerden başka bir yere yolculuk yapmak için kullanabileceğiniz basit bir seyahat servisi. Basit olmasına karşın, vatandaşlara oldukça konforlu hizmetler sunuyor. Tabii vatandaşlar da bu konfordan dolayı özellikle İstanbul gibi bir bölgede seyahat ederken Uber’i yoğun şekilde tercih ediyorlardı.
Fakat Uber’in vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmesi, Türkiye’de taksicileri rahatsız etmişti. Hal böyle olunca da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber’e karşı dava açmıştı. İşte tüm olayların patlak verdiği nokta aslında burası desek yanlış olmaz. Açılan dava neticesinde de İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’in haksız rekabet oluşturduğu kararını hükmetmişti. Bu karardan sonra Uber’in Türkiye’de başına, tabiri caizse gelmeyen kalmadı.
Evvela Türkiye sınırları içerisinde XL hizmetini sonlandıran Uber, bu noktadan sonra yalnızca sarı taksi uygulamasıyla faaliyetlerine devam etme kararı almıştı. Fakat Aralık 2019’daysa Uber’in internet sitesi ve mobil uygulamalarına tamamıyla erişim engeli getirildi. Böylelikle Uber, Türkiye topraklarından kaba bir tabirle bertaraf edilmişti.
Genel
Apple App Store’dan binlerce uygulama kaldıracak
Apple, Çin’deki App Store’dan binlere uygulamayı kaldıracak. Çin hükümetinin baskılarına daha fazla dayanamayan şirket, bu bölgenin kurallarına uymayan tüm uygulamaları Çin uygulama marketinden silecek.
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Apple, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri. Şirket neredeyse dünyanın her ülkesinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterdiği her ülkede uyması gereken kurallar bulunan Apple, bunlara uymakta çoğu zaman bir sorun yaşamıyor. Ancak Çin gibi katı kuralları ve sert uygulamaları olan ülkelerde, zaman zaman problemler olabiliyor. Apple, aldığı son kararla beraber Çin’deki App Store’unda bulunan binlerce oyunu ve uygulamayı mağazasından kaldırma kararı kaldı.
Lisans almayan uygulamalar kaldırılacak
Çin hükümetinin isteği üzerine Apple, Çin’deki uygulama mağazasında Çin Halk Cumhuriyeti tarafından lisans verilmemiş ya da bu ülkenin kurallarına aykırı sayılacak hiçbir uygulama ya da oyunu bulundurmayacak. Bu uygulamalar ve oyunlar tespit edildiği andan itibaren App Store sayfasından kaldırılacak. Oldukça katı kurallara sahip ülkedeki müşteri potansiyelinin büyüklüğü nedeniyle Apple, bu kurallara uymak zorunda. istenilen bütün uygulamaları mağazasından kaldıracak. Kaldırılacak yazılımlar arasında, pek çok oyun ve aralarında harita gibi işlevleri olan uygulamalar da var. Google da kısa süre öncesinde benzer bir süreç yaşamış, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kaldırılması istenilen Plague Inc isimli oyun gibi yasaklı yazılımları mağazasından kaldırmıştı.
2019 yılında çıkan bir yasaya göre
2019 yılında Çin, uygulama onaylama programını ortaya çıkarmıştı. Buna göre ülkede, Çin anayasasını tehdit eden, şiddet içeren, ırkçılık ve benzeri söylemlerde bulunan, Uyuşturucu, kumar içeren, kültürel ve politik hakaretler içeren oyunların ve uygulamaların lisans almasına izin verilmeyecek. Yayınlanan raporlara göre Apple, App Store üzerinden 2020 yılında 94.000 uygulama kaldırdı. Bu rakam geçen yıl sadece 25.000 adetti. Aynı zamanda kaldırılan uygulamaların %80 kadarı indirme sayısı olarak 10 bin indirmenin altında. Ülkelerin yasaları ne kadar sert olursa olsun, Apple gibi dünya devleri bile bu bölgelerde satış yapmak istiyorsa bu kurallara ayak uydurmak zorunda.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Apple
Apple Car için yeni söylentiler gündemde!
Apple’ın kendi çığır açan pil teknolojisini de içerecek olan Apple Car elektrikli otomobilini 2024 yılına kadar üretmeyi hedeflediğini bildiren bir rapor yayınlandı. Rapora göre araç, kendi “tek hücreli” pil tasarımıyla beraber gelişmiş LiDAR sensörlerine sahip olacak.
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Apple Car, LiDAR ve yeni bir batarya teknolojisi amaçlıyor
Bir başka kaynak ise Apple’ın arabasının farklı mesafeleri taramak için birden fazla LiDAR sensörüne sahip olabileceğini söyledi. Bu kaynak aynı zamanda bazı sensörlerin Apple’ın dahili olarak geliştirilmiş LiDAR birimlerinden türetilebileceğini de belirtti. Bilindiği gibi Apple’ın bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 Pro ve iPad Pro modellerinin her ikisi de LiDAR sensörlere sahip.
Raporu yayınlayan Reuters kaynağı daha önce Apple’ın potansiyel LiDAR tedarikçileriyle görüştüğünü ancak aynı zamanda kendi sensörünü oluşturmayı amaçladığını da bildirmişti.
Otomobilin bataryasına gelindiğinde ise Apple’ın, bataryadaki hücreleri tek tek toplayan ve batarya malzemelerini tutan modülleri ortadan kaldırarak, batarya paketinin içinde yer açan “tek hücreli” benzersiz bir tasarım kullanmayı planladığı rapor ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde oldukça kabataslak bir rapor, Apple’ın ilk Apple Car elektrikli binek aracını 2021 sonbaharında piyasaya süreceğini iddia etmişti. Ancak Reuters tarafından ortaya konulan zaman çerçevesi çok daha gerçekçi görünüyor. Apple “tek hücreli” bir tasarım araştırırken, şirket aynı zamanda kaynakları LFP adı verilen bir bataryaya veya lityum demir fosfata yoğunlaştırıyor.
Başka bir kaynak ise, şu anda adı açıklanmayan elektrikli otomobili “bir sonraki seviye” olarak adlandırdı ve özellikle lansmanı için ilk iPhone’un çıkışında yaşanan heyecan ile aynı etkiyi yaratacağını söyledi.
Genel
Son VW e-Golf, üretim bandından indi
VW Golf‘ün tamamen elektrikli varyasyonu e-Golf‘ün son örneği, 23 Aralık itibariyle Dresden tesisindeki banttan indi. 2014 yılından beri üretilen e-Golf, 2017 yılından beri Dresden‘de üretiliyordu. Golf, VW için oldukça kilit ve sevilen bir model. Bu yüzden elektrikli araç hamlesini onun üzerinden yapması oldukça mantıklı bir hareketti. Fakat çoğu kişi için Golf, her zamanki haliyle kalması gereken bir model olacak gibi görünüyor.
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Dresden tesisi şefi Danny Auerswald, “VW e-Golf’ün sonu aynı zamanda ID.3 için son hazırlıkların başlangıcı. Yalnızca birkaç hafta içinde Şeffaf Fabrika için bir sonraki aşamayı açacağız. Zwickau’dan sonra Avrupa’da, yeni modüler elektrikli mimariyi kullanan ikinci tesis burası olacak. Böylelikle VW, elektrikli araçların üretiminde Sakson fabrikalarının önemini arttıracak.” diyor.
Dresden tesisi, 2001 yılında çalışmaya başladı. 2001-2016 yılları arasında toplam 84 bin 235 adet VW Phaeton‘ün üretiminde kullanıldı. 2005-2006 ve 2013-2014 yılları arasında 2186 adet Bentley Flying Spur da üretildi burada. Ve haberimize konu olan VW e-Golf ise sadece Dresden’de, Urano Grisi renkli son örneği de dahil olmak üzere toplam 50 bin 401 adet üretildi.
2014‘te piyasaya sürülen e-Golf, 2017 yılında makyajlanmıştı. Makyajla birlikte WLTP döngüsüne göre 231 km menzili bulunan araç, 134 beygirlik motora ve 35.9 kWh bataryaya sahipti. Toplamda 145 bin 561 adetlik üretim hacmi ile ömrünü dolduran aracın yerini, ID.3 modeli alacak.
Kaynak: Carscoops
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