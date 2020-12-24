Uber Türkiye topraklarına geri dönüyor! Erişim engeli kalktı

Türkiye’de asgari 4,5 milyon kullanıcısı bulunan Uber, Türkiye topraklarına geri dönüyor. Bugün itibarıyla, Uber için verilen erişim engeli kararı İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Karar kapsamında Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik erişim engeli kaldırılmış oldu ve şirket yeniden Türkiye’de faaliyete geçebilecek.

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Uber, Türkiye sınırları içerisinde yeniden faaliyetlerine devam edebilecek

Hatırlayacak olursanız ABD merkezli Uber, sarı taksilere alternatif bir taksi hizmeti olarak geçtiğimiz yıla kadar Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyordu. Geçtiğimiz yılsa Uber’in karşısında duran Taksiciler Esnaf Odası ise şirkete dava açmıştı. Bunun sonucunda da Uber’in tüm mobil uygulamalarına ve web sitesine erişim engeli getirilmişti.

Bugün ise söz konusu kararla alakalı olarak yeni bir gelişme yaşandı. Uber Türkiye davasına ilişkin, İstinaf Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde söz konusu erişim engelinin haksız olduğu tespit edildi ve bunun sonucundaysa erişim engeli kararı kaldırıldı. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen karara göre, Uber yeniden Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Uber sözcüsü: Faaliyetlerimize devam edebileceğimiz için mutluyuz

Türkiye sınırları içerisindeki erişim Uber’e yönelik erişim engelinin kaldırılmasıyla alakalı olarak, Uber yetkililerinden de açıklama gecikmedi. Konuyla alakalı açıklama yapan bir Uber sözcüsü, İstinaf Mahkemesi tarafından alınan karardan ötürü memnuniyet duyduğunu belirtti. Türkiye’ye son derece bağlı olduklarını da dile getiren sözcü, Uber uygulamasını yeniden hizmete açacaklarını duyurdu.

Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz

Uber’in başına neler gelmişti?

Gelin isterseniz birazcık Uber’in Türkiye’de geçmişte neler yaşadığına birazcık bakalım. Öncelikle Uber’i ilk defa duyuyorsanız veya tam manada ne işe yaradığı konusunda bilgi sahibi değilseniz kısaca şöyle özetleyebiliriz; Uber, tıpkı sarı taksiler gibi bir yerden başka bir yere yolculuk yapmak için kullanabileceğiniz basit bir seyahat servisi. Basit olmasına karşın, vatandaşlara oldukça konforlu hizmetler sunuyor. Tabii vatandaşlar da bu konfordan dolayı özellikle İstanbul gibi bir bölgede seyahat ederken Uber’i yoğun şekilde tercih ediyorlardı.

Fakat Uber’in vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmesi, Türkiye’de taksicileri rahatsız etmişti. Hal böyle olunca da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber’e karşı dava açmıştı. İşte tüm olayların patlak verdiği nokta aslında burası desek yanlış olmaz. Açılan dava neticesinde de İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber’in haksız rekabet oluşturduğu kararını hükmetmişti. Bu karardan sonra Uber’in Türkiye’de başına, tabiri caizse gelmeyen kalmadı.

Evvela Türkiye sınırları içerisinde XL hizmetini sonlandıran Uber, bu noktadan sonra yalnızca sarı taksi uygulamasıyla faaliyetlerine devam etme kararı almıştı. Fakat Aralık 2019’daysa Uber’in internet sitesi ve mobil uygulamalarına tamamıyla erişim engeli getirildi. Böylelikle Uber, Türkiye topraklarından kaba bir tabirle bertaraf edilmişti.