Uber Sürücüsüz Araçlarını San Francisco’dan Arizona’ya Taşıyor

Uber, San Francisco’da daha yeni yapmaya başladığı sürücüsüz araç testlerini Arizona’ya taşımaya karar verdiğini açıkladı

Arizona valisi Doug Ducey, Uber’in sürücüsüz araç testlerini Arizona’da yapması için destek olacağını açıklamıştı. Bu kararın açıklamanın hemen arkasından gelmiş olması pek şaşırtmadı. Test için sürücüsüz araçlar San Francisco’dan Arizona’ya şirketin sürücüsüz kamyonu ile taşınıyor. Ancak San Francisco’dan başlayıp Arizona’ya uzanan bu uzun yolda kamyonları şoförler kullanıyor.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada araçları Arizona’ya transfer etmeye başladıklarını, otomatik pilotlarını burada geliştirmekten mutlu olduklarını ve Vali Ducey’in desteğinin bu teknolojinin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirtti. Şirketin sürücüsüz araç testinin ilk gününde bir aracı San Francisco’da kırmızı ışıkta geçmişti. Ayrıca California Department of Motor Vehicle şirketin 16 aracının otonom sürüş testi izni almadığı için test lisansını iptal etmişti.