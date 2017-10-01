Uber, İşitme Engelleri Şoförleri İçin Kullanıcılarına İşaret Dili Öğretiyor

Uber dün yayınladığı yeni aracı ile işitme engelli şoförleri için kullanıcılarına işaret dili ile basit cümleleri öğretmeye çalışacak.

Uber şimdilik Amerikan İşaret Dili’ni öğretiyor. Şirket 2015 yılında şirket politikası olarak işitme engelli kişileri de işe almaya başlamıştı. Proje de bu politikanın kapsamında geliştirildi.

Kullanıcılar işitme engelli bir şoföre denk geldiğinde uygulama içerisinden işaret dili ile basit cümleleri görebilecek. Kullanıcılar selam, isim ve teşekkürler gibi kelimelerin yanı sıra sağa ve sola gibi yol tarifi için de kullanabilecekleri kelimeleri de görebilecek.

Kullanıcılar uygulama dışında ubersignlanguage.com sitesinden de öğrenebilecekler. Servis şimdilik sadece Amerikan İşaret Dili’ni kapsıyor ancak yakında yeni dillerinde eklenmesi bekleniyor.