Twitter’ın yeni CEO’su Elon Musk, otomobil üreticisi Tesla’dan 50’den fazla güvenilir yöneticiyi sosyal ağ üzerinde çalışmak üzere seçti. CNBC’ye göre, çalışanların bir kısmı Autopilot sistemiyle ilgili yazılım mühendisleridir.

Bu hamle, Musk’ın platformun eski CEO’su ile finans ve hukuk sektörlerinden liderleri kovmasından günler sonra geldi. Bunun yanı sıra, girişimci şirketin tüm yönetim kurulunu feshetmiştir.

Raporlara göre, Elon Musk liderliğindeki diğer şirketlerin çalışanları Twitter’a danışmanlık yapacak. Bunlar arasında Tesla, yeraltı tünel açma şirketi Boring Company ve nöroteknoloji şirketi Neuralink’in çalışanları da bulunuyor.

Otomobil üreticisinden işe alınan yöneticiler arasında Ashok Elluswamy (yazılım geliştirme direktörü), Milan Koac (Autopilot mühendislik direktörü), Maha Virduhagiri (yazılım mühendisliği kıdemli direktörü) ve Jake Nocon (güvenlik istihbaratı kıdemli müdürü) yer alıyor.

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Musk ayrıca platformda görev yapmaları için arkadaşlarını ve danışmanlarını da getiriyor. İç kayıtlar Jared Birchall (girişimcinin personel şefi), Jason Calacanis (melek yatırımcı) ve David Sacks’ın (işletme müdürü ve PayPal kurucusu) katılımını göstermektedir.

Musk’tan Baskı

Musk, danışmanların Twitter’da kimin kalacağına ya da çıkarılacağına karar verilmesine yardımcı olacağını açıkladı. Girişimci ayrıca, kaynak kodu, içerik denetleme politikaları ve veri gizliliği de dahil olmak üzere platformla ilgili her şeyi mümkün olan en kısa sürede öğrenmeleri için yöneticileri zorlayacaktır.

Sosyal ağın birkaç çalışanı CNBC’ye bu bilgilerin sosyal ağın yeniden tasarlanması için gerekli olacağını söyledi. Her ne kadar ifade özgürlüğünün savunucusu olsa da, girişimci kişisel çıkarlarını yasalar ve iş dünyası ile dengelemek istiyor.

Twitter reklamverenlerine yazdığı açık mektupta Musk, platformun “her şeyin sonuçsuzca söylenebildiği bir serbest kürsü haline gelemeyeceğini” söyledi.

Kaynak: CNBC