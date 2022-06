Twitter, Elon Musk’ın kullanıcıları hakkında daha fazla veri talebini bu hafta en kısa sürede karşılayabilir. The Washington Post‘a göre şirket, milyardere her gün hizmete gönderilen 500 milyondan fazla tweet’in ayrıntılarını içeren dahili bir veritabanına erişim vermeyi planlıyor. Arşiv, Twitter’da her an neler olup bittiğinin gerçek zamanlı kaydını temsil etmenin yanı sıra cihaz verilerini ve platforma erişen hesaplarla ilgili bilgileri de içeriyor.

Twitter, Nisan ayında Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettikten sonra, milyarder Mayıs ayında sahte hesaplarla ilgili endişeleri nedeniyle anlaşmanın “geçici olarak askıya alındığını” duyurdu. Twitter, sürekli olarak botların günlük kullanıcılarının yüzde beşinden daha azını temsil ettiğini iddia ediyor, Musk, satın alma ile ilerlemeden önce onaylamak istediğini söylüyor. Pazartesi günü Musk, şirketi sahte hesaplar hakkında yeterli bilgiyi ifşa etmeyi reddederek birleşme anlaşmasının “maddi ihlali” yapmakla suçladı.

O sırada Twitter, işlemi tamamlamaya çalışırken Musk ile “işbirliği içinde bilgi paylaşmaya devam edeceğini” söyledi. The Post’a Pazartesi günkü açıklamasını yineleyen şirket, “Bu anlaşmanın tüm hissedarların çıkarına olduğuna inanıyoruz” dedi. “İşlemi kapatmayı ve birleşme sözleşmesini kararlaştırılan fiyat ve şartlarda yürürlüğe koymayı amaçlıyoruz.”

Twitter’da kaç tane bot ve sahte hesap olduğu Musk için önemlidir çünkü bu sayının platformdan reklamlar yoluyla para kazanma yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Musk, şirketi satın almak için kişisel servetinin yaklaşık 33 milyar dolarını taahhüt etti ve Twitter’ın kendisini yanlış yönlendirdiğini veya değerinin değiştiğini gösteremezse, anlaşmayı yapması gerekiyor.