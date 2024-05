Twitter beğeni kapatma gerçek oluyor. Sosyal medya dünyasının devlerinden X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların profil sayfalarındaki herkese açık beğenileri göstermeyi durduracağını açıkladı. X beğeni gizleme özelliği geliyor. İşte yeni Twitter özelliği.

Bir uygulama araştırmacısı, X uygulamasında bir bayrağı kapatmanın tüm kullanıcı profillerinden “Beğeniler” sekmesini tamamen kaldırdığını keşfetti ve bu keşfi X’te paylaştı. Ardından X’in mühendislik direktörü Haofei Wang, beğenileri özel hale getirdiklerini doğruladı. Wang, “Herkese açık beğeniler yanlış davranışları teşvik ediyor. Pek çok kişi, trollerin misillemesinden korkarak ya da kamusal imajlarını korumak için ‘tehlikeli’ olabilecek içerikleri beğenmekten çekiniyor,” dedi.

Wang, kullanıcıların artık kimin görebileceği endişesi olmadan beğenebileceğini belirtti. Ayrıca, “Ne kadar çok gönderi beğenirseniz, Sizin İçin algoritmanızın o kadar iyi hale geleceğini de hatırlatmak isterim,” diyerek ekledi. Yani Twitter’de gönderi beğenmeye özgürce devam edebilirsiniz. Twitter beğeni kapatma ile kim ne diyecek diye düşünmenize gerek kalmadan gönderileri beğenebilirsiniz.

Kafa karışıklığını gidermek amacıyla, X kıdemli yazılım mühendisi Enrique Barragan da bir açıklama yaptı. Barragan, kullanıcıların kendi gönderilerini kimin beğendiğini ve tüm gönderiler, yanıtlar vb. için beğeni sayısını görebileceklerini söyledi. Değişiklik, sadece diğer kişilerin hangi gönderileri beğendiğini gizlemeyi kapsıyor. Bu da, herkese açık profillerdeki Beğenilenler sekmesinin kaldırılması anlamına geliyor. X beğeni kapatma bu açıklama ile doğrulanmış oldu.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024