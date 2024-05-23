Twitter beğeni kapatma gerçek oluyor. Sosyal medya dünyasının devlerinden X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların profil sayfalarındaki herkese açık beğenileri göstermeyi durduracağını açıkladı. X beğeni gizleme özelliği geliyor. İşte yeni Twitter özelliği.

Twitter (X) beğeni kapatma gerçek oluyor, beğeniler artık gizli olacak

Bir uygulama araştırmacısı, X uygulamasında bir bayrağı kapatmanın tüm kullanıcı profillerinden “Beğeniler” sekmesini tamamen kaldırdığını keşfetti ve bu keşfi X’te paylaştı. Ardından X’in mühendislik direktörü Haofei Wang, beğenileri özel hale getirdiklerini doğruladı. Wang, “Herkese açık beğeniler yanlış davranışları teşvik ediyor. Pek çok kişi, trollerin misillemesinden korkarak ya da kamusal imajlarını korumak için ‘tehlikeli’ olabilecek içerikleri beğenmekten çekiniyor,” dedi.

Wang, kullanıcıların artık kimin görebileceği endişesi olmadan beğenebileceğini belirtti. Ayrıca, “Ne kadar çok gönderi beğenirseniz, Sizin İçin algoritmanızın o kadar iyi hale geleceğini de hatırlatmak isterim,” diyerek ekledi. Yani Twitter’de gönderi beğenmeye özgürce devam edebilirsiniz. Twitter beğeni kapatma ile kim ne diyecek diye düşünmenize gerek kalmadan gönderileri beğenebilirsiniz.

Kafa karışıklığını gidermek amacıyla, X kıdemli yazılım mühendisi Enrique Barragan da bir açıklama yaptı. Barragan, kullanıcıların kendi gönderilerini kimin beğendiğini ve tüm gönderiler, yanıtlar vb. için beğeni sayısını görebileceklerini söyledi. Değişiklik, sadece diğer kişilerin hangi gönderileri beğendiğini gizlemeyi kapsıyor. Bu da, herkese açık profillerdeki Beğenilenler sekmesinin kaldırılması anlamına geliyor. X beğeni kapatma bu açıklama ile doğrulanmış oldu.

Yeah, we are making likes private. Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image. Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0 — Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024

X Premium aboneleri, profillerinde Beğeniler sekmesini isteğe bağlı olarak gizleyebiliyordu. Ancak, bu değişiklikle birlikte bu özellik tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Değişikliğin ne zaman uygulanacağı henüz net değil, ancak bir kez hayata geçtiğinde, geçmişte tartışmalı gönderileri beğendiği için tepki çeken X sahibi Elon Musk da dahil olmak üzere herkes, beğenilerini gizli tutabilecek.

X’in bu hamlesi, kullanıcı gizliliği ve platform etkileşimini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar beğenilerin gizlenmesi, şeffaflık konusunda bazı tartışmalara yol açsa da, kullanıcıların kendilerini daha özgür hissederek platformda etkileşimde bulunmalarını teşvik edebilir. Bu değişikliğin X’in kullanıcı tabanını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter beğeni kapatma gerekli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!