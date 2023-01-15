Twitter’ın üçüncü taraf uygulamalarının kullanıcıları hizmetlere girişte sorun yaşıyor. Etkilenen yazılımlar arasında sosyal ağa başka araçlar ekleyen üç ana platform olan Tweetbot, Echofon ve Twitterrific de yer alıyor. TechCrunch web sitesine göre, bu konudaki ilk raporlardan biri Tweetbot’tan sorumlu Tapbots geliştiricisinden geldi. Geliştiricilerin resmi profilinde şirket, daha fazla ayrıntı almak için sosyal ağla iletişime geçtiğini, ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ekip “Bunun sadece geçici bir aksaklık olduğunu umuyoruz ve daha fazlasını öğrenir öğrenmez bildireceğiz” diye eklediler.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back. We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more. — Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023

We’re aware that Twitterrific is having problems communicating with Twitter. We don’t yet know what the root cause is, but we’re trying to find out. Please stay tuned and apologies. — Twitterrific (@Twitterrific) January 13, 2023

We are aware of the connection issues, which also seem to impact other Twitter clients. We are working hard to discover and resolve the issue. Twitter has not yet replied. Thank you for your patience. — echofon (@echofon) January 13, 2023

Tweetbot’un yaratıcısı Paul Hadad, sorun hakkında konuşmak için Mastodon’u kullandı. “Umarım Twitter’da her ne oluyorsa, doğru uygulamaları yanlış bir şekilde askıya alan otomatik bir spam koruma botudur” dedi.

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Twitterrific sorumluları da durumu bu sabah geç saatlerde bildirdiler. Twitter’da, üçüncü taraf uygulamasının çalışmadığını ve “temel nedenin ne olduğunu bilmediklerini, ancak bunu anlamaya çalıştıklarını” yayınladılar.

Uygulamanın geliştiricisi Sean Heber, Mastodon’da Twitter’ın “üçüncü taraf uygulamaları fişinin çekilip çekilmediğini” sorguladı.

Şimdilik, Twitter ile üçüncü taraf uygulamalar arasındaki giriş ve iletişim sorunlarına neyin yol açtığı belli değil. Ancak TechCrunch, bu aksaklıkların kaynağının API değişiklikleri olabileceğini hatırlatıyor.

Üstelik bu, Elon Musk’ın koltuğa geçmesinin ardından sosyal ağının yeni bir politikası olabilir. Milyarderin vesayeti altındaki platform, uygulama keşfi için Twitter Toolbox gibi programlarını çoktan bitirdi. Musk, Facebook, Instagram, Mastodon ve diğer sosyal ağlardan bağlantıları yasaklamakla bile tehdit etti.