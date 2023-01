Twitter’ın üçüncü taraf uygulamalarının kullanıcıları hizmetlere girişte sorun yaşıyor. Etkilenen yazılımlar arasında sosyal ağa başka araçlar ekleyen üç ana platform olan Tweetbot, Echofon ve Twitterrific de yer alıyor. TechCrunch web sitesine göre, bu konudaki ilk raporlardan biri Tweetbot’tan sorumlu Tapbots geliştiricisinden geldi. Geliştiricilerin resmi profilinde şirket, daha fazla ayrıntı almak için sosyal ağla iletişime geçtiğini, ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan ekip “Bunun sadece geçici bir aksaklık olduğunu umuyoruz ve daha fazlasını öğrenir öğrenmez bildireceğiz” diye eklediler.

Tweetbot and other clients are experiencing problems logging in to Twitter. We’ve reached out to Twitter for more details, but haven’t heard back.

We’re hoping this is just a temporary glitch and will let you know more as soon as we know more.

— Tweetbot by Tapbots (@tweetbot) January 13, 2023