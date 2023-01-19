Twitter geçtiğimiz ay Twitter Blue aboneliğini yeniden başlattı. Ancak bu abonelik iOS ve web kullanıcılarıyla sınırlıydı. Şimdi ise şirket, Twitter Blue’nun mevcut olduğu ülkelerdeki Android kullanıcıları için başlattı. Fiyatlandırma Android kullanıcıları için aynı kalıyor. Twitter Blue web’de aylık 8 dolar, iOS ve Android’de ise aylık 11 dolar olarak ücretlendiriliyor. Web için yeni bir 84 dolar/yıl abonelik planı ile birlikte geliyyor. Tutar ülkeye bağlı olarak değişiyor.

Değerdeki kesinti en büyüğü olmasa da, bu eylem şirketin CEO’su Elon Musk’ın sosyal ağ kullanıcılarını Twitter’ın abonelik hizmetlerini güçlendirmeyi de içeren yeniden modellemesine katılmaya çekmeye yönelik bir başka fikridir. Şu anda Blue aboneliği, Rozet, reklam indirimleri ve algoritma kullanımında tercihi de içeriyor.

Şirket tarafından sunulan indirim, kullanıcıların yılda 12 dolar tasarruf etmesini sağlıyor. Bu kampanyada aylık abonelik sistemine kıyasla masaüstü üzerinden abone olanlar için yaklaşık yüzde 12 ve iOS kullanıcıları için yüzde 36’lık bir indirim yapılıyor.

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Twiter Blue ile ilgili bir Twitter destek sayfasında açıklandı. Yayında fiyatlandırma dışında başka bir değişikliğe uğramadı. Paketin yeni aboneleri için kurallar aynı kalıyor. Elon Musk tarafından yönetilen şirketin genel merkezinin kiraların ödenmemesi, açık artırmalar ve mutfak eşyalarının eksikliği gibi ciddi sorunlar yaşayacağına dair haberlerin ardından, yeni önlem para toplamayı hızlandırmanın bir yolu olabilir. Twitter’ın avantajlar paketine abonelik, masaüstü ve iOS kullanıcıları için geçerli olmaya devam ediyor.