Video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube‘un, reklam destekli yeni bir hizmet olacak TV kanalı yayınını test ettiği bildirildi. GSM Arena’ya göre, YouTube şu anda TV şovlarını, filmleri ve tüm TV kanallarını platformuna getirmek için çeşitli şirketlerle görüşüyor.

Aslında şirket, bu hizmeti hali hazırda denemekte olduğunu ve belirli YouTube kullanıcılarının suları test ettiğini söyledi. YouTube şimdilik izleyicilerin ilgisini ölçüyor ve her şey plana göre giderse, Google’ın sahip olduğu hizmet, reklam gelirinden yüzde 45’lik bir pay talep edebilir. GSM Arena’nın haberine göre, YouTube’un içerik oluşturucularla yaptığı anlaşma da bu yönde.

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Bu, YouTube’un şubeleşmek için yaptığı bir başka hamle gibi görünüyor. Yakın zamanda, yayın platformu NFL Sunday Ticket ile bir anlaşma yaptı ve bu yıldan itibaren YouTube TV ve YouTube Primetime Kanallarında yayınlanacak.

GSMArena’ya göre YouTube ayrıca reklam gelirlerini YouTube Shorts’un yaratıcılarıyla paylaşmaya başlıyor ve bu da hizmeti TikTok’tan daha kazançlı hale getirecek. Bu arada, YouTube daha önce iOS ve Android işletim sistemlerinde kuyruk sistemini test etmeye başlamıştı. Bu özellik yıllardır web’de mevcut ve belirli koşullar altında YouTube uygulamalarında ortaya çıkıyor.