Twitter, canlı sesli sohbetler için “Spaces” özelliği test ediyor

Twitter, canlı ses için yeni özelliği olan Spaces’ı test etmeye başladı. Deney, şimdilik sadece küçük bir test olsa da, kullanıcıların platformda nasıl etkileşimde bulunduğunu önemli ölçüde değiştirebilir.

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Twitter özelliği henüz test aşamasında tutuyor

Sosyal uygulama Clubhouse ile büyük ölçüde karşılaştırılan Spaces, Twitter içinde bir tür ses etkin sohbet odası anlamına geliyor. Kullanıcılar, takipçilerinin bir sohbete katılmalarına olanak sağlayan bir “alan” oluşturabilir. Twitter’daki herkes sohbeti dinleyebilir, ancak kimin konuşacağını yalnızca toplantı sahibi kontrol edebilir.

Fleets gibi, Spaces’ta da emoji tepkileri olacak, böylece katılımcılar konuşmaya katılabilir. Twitter, özelliği daha erişilebilir hale getirmek için otomatik çeviri yazılar eklemeyi de planlıyor. Platform geçen ay Spaces konusunu tartıştığında da gündeme geldiği gibi, bu özellik tartışmalı bir güncelleme olabilir. Şirketin Kasım ayında açıkladığı gibi, insanların bu tür alanlarda kendilerini rahat hissetmeleri için güvenliğin doğru sağlanması kritik önem taşıyor. Bu, üstesinden gelinmesi zor bir süreç. Özellikle, söz konusu platform ifade özgürlüğünü sebebiyle fazlasıyla tercih bu tür bir konuşma, bazılarını platformu kötüye kullanmasına ve zorbalık yapmasına yol açabilir.

Spaces ile benzer özelliğe sahip Silikon Vadisi’nde popüler olan bir ses uygulaması olan Clubhouse, gevşek denetim politikaları yüzünden geri tepti. Şimdilik, Twitter bu sorunları çözmek için özelliği test aşamasında deniyor gibi görünüyor. Şirket, Spaces’ın ilk sürümünün, daha geniş bir kitleye sunulmadan önce “sınırlı bir grup kişiye” açık olacağını söylüyor.