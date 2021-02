Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor

Apple TV+’ın sevilen dizisi Ted Lasso, ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Platformun sevilen dizisi, yaz aylarında geliyor.

Apple, geçtiğimiz yıl dijital yayın işine girerek Apple TV+ isimli servisi duyurdu. Şirket, Netflix’in adeta sahibi olduğu pazarda başarılı olabilmek ve kullanıcı kazandıracak orijinal yayınlar için oldukça ciddi yatırım gerçekleştirdi. Özellikle dünyaca ünlü yönetmenler ve yıldızlarla anlaşan şirket, kullanıcılarını bu platforma çekmek istiyor. Ancak platformun en çok beğenilen dizisi büyük yıldızların olduğu, ünlü yönetmenlerin yönettiği bir yapım değil. Oldukça mütevazi bir iş olarak başlayıp kısa sürede popülerliğini arttıran Ted Lasso oldu. Peki TedLasso, ikinci sezon ne zaman? Oldukça beğenilen dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.

Time to start warming those biscuits. Production for @TedLasso Season 2 has officially begun! pic.twitter.com/EHZWbwiY58

— Apple TV (@AppleTV) January 15, 2021