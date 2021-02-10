Genel
Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor
Instagram, TikTok rakibi akış bölümü olan Reels’i kısa süre önce hayatımıza soktu. Sosyal medya platformu, başka platformlardan gelen videolara izin vermeyecek.
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TikTok, ByteDance’in sahibi olduğu bir sosyal medya platformu. Kullanıcıların klipler çektiği bir uygulama olarak başlayan TikTok, sonradan her türlü içeriğin bulunduğu bir platforma dönüştü. Kısa sürede oldukça popüler olan uygulama, neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Bu popülerlikte hoşlanmayan birileri varsa, o da Facebook. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi. Kullanıcıların başka platformlara kaymasından hoşnut olmayan şirket, rakiplerini ya satın alıyor, ya da kullanıcıları çeken özellikleri kendine ekliyor. Benzer bir durum geçmişte Snapchat ile yaşanmış, uygulama büyük oranda kullanıcı kaybetmişti. Benzer bir hamle izleyen Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels’i çıkardı. Sosyal medya devi Reels’te Watermark kullanılan videolar paylaşılmasını yasakladı.
Instagram TikTok savaşı
Reels ile TikTok’a rakip olan Instagram, aslında oldukça benzer bir içerik paylaşma platformu sundu. Özellikle benzer araçlar sunan şirket bu hamlesi sayesinde, Reels’i oldukça popüler yapmayı başardı. Videoların dikey çekilmesi, yüksek çözünürlükte olması gibi kurallar ekleyen şirket, yeni getirdiği bir kuralla savaşın ilk kıvılcımlarını çaktı. Paylaşılan Reels videolarında Watermark olarak isimlendirilen damganın olmasını yasaklayan sosyal medya devi, bu özelliği barındıran videoları özellikle geri planda tutacak. Bu sayede Instagram, TikTok üzerinden gelen içeriğe ücretsiz bir reklam hizmeti sunup Kullanıcılarını kaptırmayacak. Şirketin iddiası, bu sayede kalitesiz çalıntı içeriğin önüne geçileceği yönünde. TikTok’un, buna nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Donanım
RedmiBook Pro Intel ve AMD işlemcilerle geliyor
Xiaomi, 25 Şubat tarihinde yapacağı büyük etkinliğe hazırlanıyor. Yeni telefonların da tanıtılacağı etkinlikte, RedmiBook Pro laptoplar geliyor. Üstelik hem Intel hem de AMD işlemcilerle.
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Şubat ayı Xiaomi’nin alt markası Redmi için, oldukça yoğun geçecek. Şirket, 25 Şubat’ta yapacağı bir etkinlik ile yeni nesil elektronik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya hazır. İlk olarak yeni Redmi K40 ailesi derken, şimdi de RedmiBook Pro’nun da etkinlikte tanıtılacağı ortaya çıktı. Özellikle fiyat, performans ürünleriyle ortaya çıkan Çinli üretici, etkinlikte birkaç yeni model tanıtacak. Kullanıcılar, modellerin özellikle hangi işlemci üreticisinin ürünüyle geleceğini merak ederken, oldukça şaşırtıcı bir bilgi geldi. RedmiBook Pro, hem Intel hem de AMD işlemcilerle gelecek.
RedmiBook Pro Intel
Intel versiyonlu laptop, şirketin Tiger Lake H serisi işlemci kullanacak. H serisi, mevcut U model işlemcilerin daha yüksek performanslı versiyonu. 11. nesil olan bu Intel işlemci, 35 W enerji tüketimine, 8 çekirdeğe ve 10 nm boyuta sahip. Aynı zamanda i5 versiyonu da olacak olan laptop, her iki model için de Nvidia GeForce MX450 işlemciye sahip olacak. İlk olarak Ocak ayındaki online CES fuarında ortaya çıkan RedmiBook Pro, 15 inç boyutunda olacak. MacBook modellerinden alışık olduğumuz alüminyum kasa ile gelecek olan RedmiBook, malzeme kalitesi olarak da kullanıcıları memnun edecek. Aydınlatmalı klavye, USB-C, HDMI portu ve 16 GB RAM bilinen bazı özellikleri.
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AMD versiyon
RedmiBook , aynı zamanda bir AMD versiyonuna da sahip olacak. Oldukça performanslı olan bu işlemciler, kullanıcıları gözdesi durumunda. RedmiBook Pro 15 S olarak isimlendirilecek model, AMD Ryzen 5 5699H ve Ryzen 7 5800H işlemcili iki modelle geliyor. İki versiyonla ilgili fiyat bilgisi bulunmazken, AMD ve Intel modeller arasında fiyat farkı olacak mı? Fiyatlar ve Hangi modelin daha çok satılacağı merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Genel
Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de!
Eylül ayında Dünya çapında tanıtımı yapılan Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost artık Türkiye yollarında. Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost; ayrıca Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor.
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Lüks otomobil sınıfında ustalık gerektiren; zarafet ile sunulan konfor ve mühendislik otomobilin detaylarına da işaret ediyor.
Rolls-Royce Ghost Yeni Özellikler
Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil. Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Ghost, aynı zamanda Twin Turbo 6.75 V12 Motor ile muazzam bir performans sergiler. Böylece otomobilin performansının bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri de Rolls-Royce tarafından geliştirilen, her şeyin temelini oluşturan, ekstra sert aluminyum uzay kafesi. Minimalist bir tasarım ile geliştirilen yeni nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce.
21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini engellemesidir. Eşsiz görüntüsüyle varlığını sessizce ortaya koyan Rolls-Royce Ghost, ismine yakışır biçimde karşımıza çıkıyor.
Royal Motors Başkan Yardımcısı, Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal, yaptığı açıklamada “Yeni Ghost’un lansmanı, lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen son derece olumlu geri bildirimlerden sonra Ghost’u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk duyuyorum.”
Aysal, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti ; “Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve Yeni Ghost’un tanıtım planlanmasında bu konuyu titizlikle ele aldık. Böylece geçtiğimiz yılı yaşanılan zorluklara rağmen başarılı bir şekilde atlattık. Böyle dönemlerin kalıcı değerlere yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor ve 2021’de başarılı bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Genel
Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Apple TV+’ın sevilen dizisi Ted Lasso, ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Platformun sevilen dizisi, yaz aylarında geliyor.
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Apple, geçtiğimiz yıl dijital yayın işine girerek Apple TV+ isimli servisi duyurdu. Şirket, Netflix’in adeta sahibi olduğu pazarda başarılı olabilmek ve kullanıcı kazandıracak orijinal yayınlar için oldukça ciddi yatırım gerçekleştirdi. Özellikle dünyaca ünlü yönetmenler ve yıldızlarla anlaşan şirket, kullanıcılarını bu platforma çekmek istiyor. Ancak platformun en çok beğenilen dizisi büyük yıldızların olduğu, ünlü yönetmenlerin yönettiği bir yapım değil. Oldukça mütevazi bir iş olarak başlayıp kısa sürede popülerliğini arttıran Ted Lasso oldu. Peki TedLasso, ikinci sezon ne zaman? Oldukça beğenilen dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.
Time to start warming those biscuits. Production for @TedLasso Season 2 has officially begun! pic.twitter.com/EHZWbwiY58
— Apple TV (@AppleTV) January 15, 2021
Ted Lasso ikinci sezon çekimleri başladı
Apple TV+’ın, en sevilen yapımlarından biri olan Ted Lasso, ikinci sezon ile geri dönüyor. Amerika’dan gelen bir Amerikan Futbolu koçunun, Premier Lig’de mücadele eden bir futbol takımının başına geçmesini konu alan yapım, kısa sürede izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatta dizi o kadar çok beğenildi ki Apple TV+’a abone olan kullanıcıların %20’lik bir kısmı, bu diziyi izlemek için platforma üye oldu. Dizi özellikle başarılı senaryosu ve izleyicilere hissettirdiği pozitif duygular sebebiyle çok beğeniliyor. Apple TV+, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Peki dizinin ilk sezonunda neler oldu?
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İlk sezon özeti
Ted Lasso, ikinci sezon haberlerine sevinen kullanıcılar, ilk sezonda neler olduğunu hatırlamakta zorlanıyorsa işte olanlar. Lasso, ilk sezonda Richmond isimli Premier lig takımının başına geçmiş ve takımı başarıya ulaştırmak için elinden geleni yapmıştı. Hem futbolculardan, hem de takımın sahibinden kaynaklı sorunlarla boğuşan Koç Lasso, tüm çabalara rağmen başaramadı ve takım ikinci lige düştü. Yeni sezonda ise, takımın yükselme savaşını izleyeceğiz. Bakalım Koç Lasso bu sezon nasıl bir mücadele sergileyecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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