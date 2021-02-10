Instagram TikTok arasında video savaşı başlıyor

Instagram, TikTok rakibi akış bölümü olan Reels’i kısa süre önce hayatımıza soktu. Sosyal medya platformu, başka platformlardan gelen videolara izin vermeyecek.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Xiaomi telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

reklam

TikTok, ByteDance’in sahibi olduğu bir sosyal medya platformu. Kullanıcıların klipler çektiği bir uygulama olarak başlayan TikTok, sonradan her türlü içeriğin bulunduğu bir platforma dönüştü. Kısa sürede oldukça popüler olan uygulama, neredeyse herkes tarafından kullanılıyor. Bu popülerlikte hoşlanmayan birileri varsa, o da Facebook. Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi olan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi. Kullanıcıların başka platformlara kaymasından hoşnut olmayan şirket, rakiplerini ya satın alıyor, ya da kullanıcıları çeken özellikleri kendine ekliyor. Benzer bir durum geçmişte Snapchat ile yaşanmış, uygulama büyük oranda kullanıcı kaybetmişti. Benzer bir hamle izleyen Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels’i çıkardı. Sosyal medya devi Reels’te Watermark kullanılan videolar paylaşılmasını yasakladı.

Instagram TikTok savaşı

Reels ile TikTok’a rakip olan Instagram, aslında oldukça benzer bir içerik paylaşma platformu sundu. Özellikle benzer araçlar sunan şirket bu hamlesi sayesinde, Reels’i oldukça popüler yapmayı başardı. Videoların dikey çekilmesi, yüksek çözünürlükte olması gibi kurallar ekleyen şirket, yeni getirdiği bir kuralla savaşın ilk kıvılcımlarını çaktı. Paylaşılan Reels videolarında Watermark olarak isimlendirilen damganın olmasını yasaklayan sosyal medya devi, bu özelliği barındıran videoları özellikle geri planda tutacak. Bu sayede Instagram, TikTok üzerinden gelen içeriğe ücretsiz bir reklam hizmeti sunup Kullanıcılarını kaptırmayacak. Şirketin iddiası, bu sayede kalitesiz çalıntı içeriğin önüne geçileceği yönünde. TikTok’un, buna nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Göz atmak isteyebilirsiniz: Huawei’den ABD mahkemelerine başvuru: ‘Ulusal güvenlik tehdidi’ kararını kaldırın!