Akıllı Telefonlar
IBM, dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirdi!
IBM, nano katman teknolojisiyle üretilen dünyanın ilk 2 nanometrelik çipini geliştirerek, yarı iletken tasarımında ve işlenmesinde büyük bir buluşa imza attı. Yarı iletkenler; bilgisayar donanımlarından iletişim cihazlarına, ulaşımdan kritik altyapılara kadar pek çok sistemde kritik rol oynuyor.
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Çip performansının ve enerji verimliliğinin yükseltilmesine ilişkin talep; özellikle hibrit bulut, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında artmaya devam ediyor. IBM’in bu artan talep için geliştirdiği 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güncel teknoloji ile ilerlemesine katkı sağlayacak. Tasarımın günümüzdeki en gelişmiş 7 nanometrelik çiplere göre yüzde 45 daha yüksek performansa ulaşacağı ya da yüzde 75 daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor.
IBM tarafından geliştirilen 2 nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şunlar:
- Cep telefonu pil ömrü dört katına çıkarma: Artık kullanıcıların, cihazlarını dört günde bir şarj etmeleri yeterli olacak.
- Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma: İşlemciler; uygulamalarda daha hızlı işleme, diller arası çeviri işlerinin daha kolay yapılmasına yardımcı olma ve daha hızlı internet erişimi gibi çeşitli işlevler sunabilecek.
- Nesne algılama ve yanıt süresini hızlandırma: Sürücüsüz otomobiller gibi otonom araçlarda da kullanılabilecek.
IBM Research Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Direktörü Darío Gil geliştirdikleri teknoloji hakkında şunları söyledi: “Yarı iletken dünyası ve BT endüstrisi için çok önemli olan 2 nanometrelik çipte yansıtılan bu yenilik; IBM’in teknoloji dünyasındaki zorlukları üstlenme yaklaşımının bir ürünüdür. Bu yenilik, sürdürülebilir yatırımlar ve iş birliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ekosistemi yaklaşımının nasıl çığır açabileceğinin göstergesidir.”
IBM yarı iletken inovasyonunda ön planda
IBM’in yarı iletken geliştirme çalışmaları, New York’taki Albany Nanotech Complex araştırma laboratuvarında sürdürülüyor. Bu laboratuvardaki IBM bilim insanları, mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını zorlamaya yönelik olarak, kamu sektörü ve özel sektör ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor. İnovasyona yönelik bu iş birliği yaklaşımıyla IBM Research, dünyanın önde gelen yarı iletken araştırma ekosistemi haline geliyor. Üretim taleplerini karşılamaya ve küresel çip sektörünün büyümesini hızlandırmaya yardımcı olan IBM Research, ayrıca güçlü bir inovasyon hattı yaratıyor. Daha önce de 7 nanometrelik ve 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM’in yarı iletken buluşlarından oluşan geçmişi, şunları içeriyor:
- Tek hücreli DRAM
- Dennard Ölçekleme Yasaları
- Kimyasal olarak güçlendirilmiş fotorezistler
- Bakır bağlantı kabloları
- Yalıtkan üstü Silikon teknolojisi
- Çok çekirdekli mikro işlemciler
- Yüksek-k geçit yalıtkanları
- Yerleşik DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama.
IBM’in 7 nanometrelik geliştirmelerini içeren ilk ticari ürünü, bu yıl içinde IBM POWER10 tabanlı IBM Power Systems’da piyasaya sürülecek.
Tırnak büyüklüğünde bir çipte 50 milyar transistör
Çip başına transistör sayısının artırılması; onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale getirebilir. IBM’in 2 nanometrelik tasarımı; IBM Research’ün nano katman teknolojisini kullanan, gelişmiş yarı iletken ölçeklemesini ortaya koyuyor. IBM Research’ün 5 nanometrelik tasarımı duyurmasından sonraki dört yıl içinde geliştirilen bu buluş, tırnak büyüklüğünde bir çipe 50 milyara varan sayıda transistör sığdırılmasına olanak tanıyacak. Çip üzerinde daha fazla transistör bulunması; işlemci tasarımcıları için donanımla güçlendirilmiş güvenliğe ve şifrelemeye yönelik yeni yollar açılmasını mümkün kılacak.
IBM, IBM POWER10 ve IBM z15 gibi IBM donanımın en son nesillerinde diğer yenilikçi çekirdek düzeyinde geliştirmeleri de şimdiden uygulamaya başladı.
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Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip tanıtım öncesi ortaya çıktı!
Asus Zenfone 8 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç farklı model ile kullanıcılarını karşılaması beklenen akıllı telefon serisinin iki modeli ortaya çıktı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki akıllı telefon, yapılan sızıntı sayesinde tanıtım öncesi görüntülendi. Teknik özellikleri ortaya çıkan iki cihaz farklı tasarım anlayışlarına sahip olacaklar. Asus, Zenfone 8 Flip modeli ile birlikte dönen kamera konseptini koruyacak. Ayrıca baz modelinde daha önceden konuşulan Mini versiyonu olacağı iddia ediliyor.
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Asus Zenfone 8 Flip ile dönen kamera tasarımı devam edecek!
Asus Zenfone serisine yeni üyeler getirmeye devam ediyor. Zenfone 6 modelinden bu yana yenilikçi anlayışı ile birlikte adından söz ettiren akıllı telefon üreticisi, serinin sekizinci üyeleri için geri sayıma geçti. Özellikle tasarım anlayışı nedeniyle merak edilen cihazlar bu yıl farklı alternatiflere sahip olacak. Üç farklı modele sahip olması beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde büyük bir sızıntı ortaya çıktı. 91Mobiles isimli internet sitesinde Zenfone 8 serisinden iki cihaza ait sızıntı bilgiler paylaşıldı. Seriye ait Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca cihazlar ile alakalı paylaşılan görseller sayesinde tasarım detayları da belli oldu. İlk dikkat çeken detay ise, Asus‘un dönen kameralı mekanizmadan vazgeçmemesi oldu. Zira ilk dedikodulara göre Zenfone 8 serisinde hiçbir şekilde dönen kamera mekanizmasının yer almayacaktı. Hatta firmanın bütün seride delikli ekran teknolojisine geçiş yapacağı iddia konusu oldu.
Ancak görünüşe göre firma, yenilikçi tasarım anlayışından vazgeçmek istemiyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre firma üç modelden oluşacak seride bir adet dönen kamera mekanizmalı cihaza yer verecek. Bununla birlikte firma seri içerisinde de alternatif sayısını arttırmak istiyor. Zenfone 8 Flip adıyla piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi teknik özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Ayrıca cihaz 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kapasiteleri ile piyasaya çıkak. Üçlü kamera kurulumunun dikkat çektiği cihazda kameraların detayları da belli oldu. Dönen mekanizmalı 64 MP ana kamera, 8 MP telefoto ve 12 MP makro lensten oluşan bir kurulum bizleri bekliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon kullanıcılarına 30W‘lık hızlı şarj desteği sağlayacak. 230 gram ağırlığa sahip olacak akıllı telefon, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin en küçük üyesi; Asus Zenfone 8!
91Mobiles‘ın internet sitesinde yer alan sızıntıda serinin baz modeli de ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre daha önceden planlanan Mini modeli, Zenfone 8 olacak. Akıllı telefonun 5.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu modelde dönen mekanizmalı arka kamera kurulumu yer almıyor. Bunun yerine firma delikli ekran teknolojisini kullanmaya karar vermiş. Cihazın arka tarafında da iki adet kameradan oluşan bir kurulum dikkat çekiyor. Arka kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera ve 12 MP makro lens olarak bizleri karşılayacak. Akıllı telefon oldukça sade bir tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla cihaz amiral gemisi akıllı telefon rekabetine dahil olacak. Akıllı telefon serinin diğer üyeleri gibi Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Öte yandan serinin tüm üyeleri için 6/8/12/16 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerinin yer alacağı daha önceden kesinleşmişti.
Serinin küçük üyesi Zenfone 8, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca akıllı telefon 30W hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. 8K video çekme özelliği bulunan akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı da 170 gram olacak. Akıllı telefon serisi 12 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte seride bir adet de Pro modelin olacağı iddia ediliyor. Ancak Pro model ile alakalı kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmış değil. Asus farklı tasarım anlayışına sahip akıllı telefonlardan oluşan serisi ile farklı tarzda istekleri olan her kullanıcıya ulaşmak istiyor. Amiral gemisi rekabetinde de firma yerini güçlendirme derdinde. Bakalım Asus, Zenfone 8 serisi ile birlikte beklentilerin ötesine geçmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xioami Mi 11 ve Mi 11 Lite modelleri satışa çıkıyor!
Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite’ın Türkiye satışı başladı. Kamera tarafında oldukça kreatif donatılan Mi 11 9.999 TL’den, ultra ince yapısı ve güçlü bataryasıyla yeni bir dinamik yaratan Mi 11 Lite ise 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aynı zamanda sadece Hepsiburada alışverişlerine özel* Mi 11 tercih eden kullanıcılara Mi Watch, Mi 11 Lite alan kullanıcılara ise Mi True Wireless Earphones 2 Basic hediye edileceğini duyurdu.
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İçindekiler
Mi 11’in 108MP üçlü kamera kurulumu ve gelişmiş yapay zeka film modu!
Ana kamera açısından dünyanın en yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan Mi 11, sadece profesyonel düzeyde DSLR veya aynasız kameralarla karşılaştırılabilecek, göz kamaştırıcı ayrıntılarla kristal netliğinde görüntüler yakalamayı başaracağı iddia ediliyor. DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunan model, birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip. Qualcomm® Snapdragon™ 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi duruyor.
Ultra ince yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Mi 11 Lite!
1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla bekran deneyiminde sağlıklı bir deneyim sunuyor. 64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model Qualcomm® SnapdragonTM 732G işlemciye sahip bir cihaz olarak karşılıyor kullanıcıları. Cihaz 4,250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların gün içinde şarj konusunda endişe etmesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Corning® Gorilla® Glass 5 ile donatılan Mi 11 Lite düşme ve çarpmalara karşı koruma sağlayan bir telefon.
Xiaomi, ürünlerine özel kampanyalarını sürdüreceğini duyurdu.
Mi 11 Teknik Özellikleri;
Ekran;
- 6.81” AMOLED TrueColor özellikli dört kavisli Nokta Ekran
- 20:9 en boy oranı, WQHD+
- 120Hz yenileme hızı
- 480Hz dokunma örnekleme hızı
- Renk kontrast oranı: 5000000:1 (tip)
- 900 nit (tip), 1500 nit maksimum parlaklık (tip)
- Renk gamutu: DCI-P3 Renk doğruluğu desteği: JNCD≈0.38，△E≈0.41
- 10 bit renk derinliği
- HDR 10+, SGS Eye Care Ekran Sertifikasyonu
Performans;
- Qualcomm® Snapdragon™ 888
- 5nm enerji verimliliğine sahip üretim süreci
- Sekiz çekirdekli tasarım, ultra büyük çekirdekli ARM Cortex-X1
- AdrenoTM 660 GPU, 6. Nesil Qualcomm® AI motoru
- Işık hızında 5G bağlantısı için X60 modem
- Gelişmiş LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 depolama
- Varyantlar: 8GB+128GB, 8GB+256GB
Ana Kamera;
- 108 MP geniş açılı kamera
- 1/1.33” sensor boyutu, f/1.85, 7P lens – OIS, AF
- 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
- 13 MP ultra geniş açılı kamera
- 123° FOV, f/2.4 diyafram açıklığı
- 5 MP telemakro kamera
- f/2.4, AF (3 cm-10 cm)
Ön Kamera;
- 20 MP ekran içi selfie kamera
- 0.8μm piksel boyutu, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel
- f/2.4 diyafram açıklığı
Batarya;
- 4.600mAh (tip) pil
- 55 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj
- 10 W ters kablosuz şarj desteği
Ses;
- Çift hoparlör, SOUND BY Harman Kardon
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
Mi 11 Lite Teknik Özellikleri
Ekran;
- 6.55” AMOLED Nokta Ekran （2400 x 1080 FHD+）
- 10-bitTrueColor ve DCI-P3
- 90Hz yenileme hızı, 240Hz dokunma örnekleme hızı
- TÜV Rheinland Low Blue Light Sertifikası
- HDR10 desteği
Performans;
- Qualcomm® Snapdragon 732G
- 8nm verimliliğine sahip üretim süreci
- UFS 2.2
- Artırılmış LPDDR4X
- LiquidCool teknolojisi
Ana Kamera;
- Ana kamera: 64MP (F/1.79, 1.4μm 4-in-1 Super Pixels)
- Ultra geniş açılı kamera: 8MP (F/2.2, 1.12μm)
- Makro: 5MP telemakro kamera (F/2.4, with 1.5” lens, 1.12μm pixel)
- Single-tone flaş
Ön Kamera;
- 16MP ekran içi selfie kamera
Batarya;
- 4,250mAh pil
- 33W hızlı şarj
Ses;
- Çift hoparlör, aynı anda iki kayıt yapabilen mikrofon,
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Sertifikası
- Yüksek Çözünürlüklü Ses Kablosuz Sertifikası
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 Pro 5G modeli için ilk belirtiler ortaya çıktı!
Redmi Note 10 Pro 5G modeli için yeni detaylar ortaya çıktı. Xiaomi görünüşe göre seriye bir de 5G özellikli model getirmek istiyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefon serisinin 5G‘li bir versiyona sahip olması pek de sürpriz değil. Xiaomi‘nin akıllı telefon rekabetinde özellikle orta seviye yarışında daha iyi bir izlenim bırakmak isteyebileceği aşikar. Zira akıllı telefonun olası posterleri ortaya çıktı. Görünüşe göre 5G özellikli cihaz Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak.
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Redmi Note 10 Pro ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Akıllı telefon rekabetinde yarış kıyasıya devam ediyor. Her ne kadar amiral gemisi telefonlar ön planda olsa da alt seviyelerde rekabet oldukça sert geçiyor. Birçok firma orta ve giriş seviyelerinde artık kendi ürünlerine rakipler çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Özellikle 5G‘nin de yaygınlaşması ile birlikte firmalar serilerini genişletmeye başladı. Bu firmalardan biri de tabi ki kuşkusuz Xiaomi. Redmi Note 10 serisi ile fiyat performans konusunda önemli bir yere sahip olan firma, şimdi de 5G özellikli alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın Redmi Note 10 Pro 5G modeli için planladığı olası 5G özellikli versiyon ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Twitter üzerinden yapılan sızıntı ile birlikte cihazın posterleri görüldü. Henüz teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon ile alakalı en kesin bilgi, kullanacağı işlemci ile alakalı. Zira posterde yer alan ibareye göre akıllı telefon Qualcomm yapımı bir işlemciye sahip olacak.
Sızıntı ile ortaya çıkan posterdeki cihazın Redmi Note 10 Pro olmadığını söylemek biraz yanlış olur. Zira akıllı telefon oldukça Note 10 Pro modeline benzemekte. RedmiNote10Pro modelinin 4G‘li versiyonunda bilindiği üzere Snapdragon 732 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın 5G özellikli versiyonunda da Snapdragon 750‘yi kullanacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili en güçlü kanıt ise Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Zira Mi 11 Lite 5G modelinde Snapdragon 780 işlemcisi yer alıyordu. Firmanın aynı işlemciye Redmi Note 10 Pro 5G modelinde yer vermesi sürpriz olacaktır. Çünkü olası Snapdragon 780‘li model, Mi 11 Lite 5G‘nin satışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen Xiaomi‘nin bu tarz bir hata yapması pek olası değil. Henüz dedikodu aşamasında olan akıllı telefonun geri kalan teknik özelliklerinin 4G‘li model ile aynı olacağı iddia ediliyor. Ancak bu işin tersi de mümkün.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Xiaomi Mi 11 Lite 4G ve 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Olası Redmi Note 10 Pro 5G teknik özellikleri!
Snapdragon 750 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen akıllı telefonun, 4G özellikli modelinden çok da farklı olmayacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 4G‘li modelde olduğu gibi 6.67 inçlik ekrana sahip olabilir. Bununla birlikte firma yeni modelinde de ekran yenileme hızını yüksek tutmak isteyecektir. 4G özellikli Redmi Note 10 Pro modeli 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahipti. Öte yandan Xiaomi 5G özellikli model ile birlikte 108 MP‘lik kamera lensini de tutmak isteyecektir. Zira 4G özellikli model kamerası nedeniyle oldukça dikkat çekmeyi başarmıştı. Tüm bu iddiaların yanı sıra akıllı telefonun 6/8 GB RAM kapasitesine sahip olması da sürpriz olmaz. Ayrıca depolama alanı kısmında da en az 128 GB‘lık seçeneklerin karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Her ne kadar 4G özellikli model ile 5G‘li Note 10 Pro‘nun aynı olacağı iddia edilse de, firmanın Note 10 modelinde yaptığı değişiklikler de kara karıştırıyor. Zira Redmi Note 10 ile Note 10 5G arasında pek çok farklılık dikkat çekiyor. Hatta iki cihazın neredeyse isimleri dışında benzerlikleri bulunmamakta. Akıllı telefon ile alakalı iddialar ve sızıntılar dışında fazla bir detayı ortaya çıkmadı. Ancak ilerleyen günlerde daha çok içerik ile bizleri karşılayacak. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ile alakalı herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte cihaz ile alakalı fiyat tahmininde bulunmak da oldukça güç. Coivd-19 nedeniyle 5G’nin teknik aksaklıklara uğradığı şu günlerde bakalım firma nasıl bir hamle yapacak. Akıllı telefonun orta seviyede güçlü bir aday olması oldukça muhtemel. Bakalım firma yeni cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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