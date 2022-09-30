Twitter, TikTok’taki video kaydırma özelliğine oldukça benzeyen yeni bir özelliği bünyesine katmayı planlıyor. Instagram ve YouTube gibi platformlar halihazırda videolar için böyle bir formata sahip ve Twitter bu eğilime en son katılan sosyal medyalardan.

Twitter’dan Kolay ve Sürükleyici Video Deneyimi

Sosyal medya devi şu anda uygulamanın en son sürümünde yeni özelliği test ediyor. Bu sayede kullanıcılar videoları tek bir tıklamayla tam ekran modunda oynatabiliyor ve size kolay ve sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Denemek isteyenler için Twitter uygulamasını açmaları ve alt kısımdaki arama düğmesine dokunmaları yeterli. Buradan aşağı doğru kaydırdığınızda “Sizin İçin Videolar” bölümünü bulma seçeneği görüntülenecektir. Bu seçeneğin seçilmesi sizi, videolara birbiri ardına göz atabileceğiniz tam ekran Sürükleyici Video moduna götürecektir. Görüntülenen videolar, takipçilerinizin yanı sıra takip etmediğiniz kişilere de dayanacaktır. Bununla birlikte, seçim muhtemelen son zamanlarda görüntülediğiniz içeriğe dayalı olacaktır. Şu an itibariyle bu özellik Android kullanıcılarına özeldir, ancak yakında iOS kullanıcılarına da sunulacaktır.

Sizin İçin Videolar bölümünde, gösterilen içerik, videoların topladığı görüntülenme sayısını da gösterecektir. Ayrıca, Tweet’lerin yanı sıra kullanıcıların ilgisini çekebilecek trendler de gösterilecek. Yeni video modu şu an için yalnızca Twitter’ı İngilizce kullanan belirli bölgelerde kullanılabiliyor. Yeni özelliğin hem ülkemize hem de iOS kullanılan cihazlara ne zaman geleceği bir merak konusu. Ancak yeni video eklentisinin kısa sürede tüm Twitter kullanıcılarına ulaşmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın !

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