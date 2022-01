Twitter, TikTok Benzeri Video Formatını Test Ediyor

Twitter, başka bir sosyal medya platformu haline getirecek yeni bir özelliği test ediyor. Mikro blog sitesi, şimdi birkaç iOS kullanıcısının tweet‘lerden alıntı yapmasına ve TikTok‘un video yanıtlama özelliğine benzer şekilde onlara fotoğraf veya videolarla yanıt vermesine izin veriyor. Aynı zamanda bir TikTok soygunu olan Reels ile Instagram gönderilerine yorum yapma yeteneğine de benzer.

Bir tweet‘i video tepkisi (hatta bir fotoğraf) ile retweetleme yeteneği “Tweet Take” olarak adlandırılıyor ve şu anda küçük bir iOS kullanıcıları grubu için mevcut. Bu nedenle, özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için resmi hale gelmeme ihtimalinin olduğunu unutmamalısınız. İnsanların “konuşmaya katılmanın ve Twitter‘da kendilerini ifade etmenin daha yaratıcı yollarına” sahip olmaları amaçlanıyor.

Bu özelliğe erişimi olan kullanıcılar, bir tweet‘i yeniden göndermeye çalışırken, Retweet Et ve Tweet Al seçeneklerinin altında yeni bir “Tweet Alıntı Yap” seçeneğini görecekler. Bir tweet için özelleştirilmiş bir video tepkisi oluşturmak ve ardından bunu göndermek için yeni seçeneğe dokunabilirler. Daha önce de belirtildiği gibi, bir reaksiyon fotoğrafı da çekilebilir.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022