Twitter CEO’su Elon Musk, sosyal medya hizmetindeki iletişim özelliklerini artırma planlarını açıkladığı gibi, Twitter’ın çarşamba günü şifreli doğrudan mesajlar başlatabileceğini söyledi.

Musk, salı günü bir tweet’te, Twitter uygulamasının en son sürümünün, doğrudan mesajlarda veya DM’lerde (kullanıcıların birbirlerine gönderdiği halka açık olmayan mesajlar) değişiklikler içerdiğini söyledi.

CEO, kullanıcıların artık sadece en son değil, bir DM dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceklerini ve bir mesaja tepki vermek için herhangi bir emojiyi kullanabileceklerini söyledi. Önceden, kullanıcılar yalnızca bir DM dizisindeki en son mesajı yanıtlayabilir ve yalnızca belirli emojilerle tepki verebiliyordu.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.

Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023