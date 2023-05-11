Twitter CEO’su Elon Musk, sosyal medya hizmetindeki iletişim özelliklerini artırma planlarını açıkladığı gibi, Twitter’ın çarşamba günü şifreli doğrudan mesajlar başlatabileceğini söyledi.

Musk, salı günü bir tweet’te, Twitter uygulamasının en son sürümünün, doğrudan mesajlarda veya DM’lerde (kullanıcıların birbirlerine gönderdiği halka açık olmayan mesajlar) değişiklikler içerdiğini söyledi.

CEO, kullanıcıların artık sadece en son değil, bir DM dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceklerini ve bir mesaja tepki vermek için herhangi bir emojiyi kullanabileceklerini söyledi. Önceden, kullanıcılar yalnızca bir DM dizisindeki en son mesajı yanıtlayabilir ve yalnızca belirli emojilerle tepki verebiliyordu.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction. Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if… — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Musk ayrıca şifreli DM’lerin çarşamba günü “yayınlanması gerektiğini” duyurdu.

Şifreli mesajlar nedir?

Mesajlarda şifreleme, yalnızca gönderici ve alıcının bir mesajı görebileceği anlamına gelir. Teorik olarak Twitter ve Musk, insanlar arasındaki doğrudan mesajları göremez veya araya giremez.

Duyurusunun ardından Musk, “Kesin olan bir şey varsa, o da kafama bir silah dayansa bile DM’lerinizi göremediğimdir” diye tweet attı.

Facebook’un ana şirketi Meta ocak ayında, Messenger hizmeti için varsayılan uçtan uca şifreleme testini genişlettiğini söyledi. Meta’nın sahip olduğu diğer mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birkaç yıldır uçtan uca şifrelemeye sahip. Kullanıcılar gizliliğe daha fazla odaklandıkça, şifreli mesajlaşma servislerinin popülaritesi son birkaç yılda arttı.

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Musk ayrıca, kullanıcıların telefon numarası vermeden “dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla konuşabilmesi” için Twitter’a yakında sesli ve görüntülü aramaların ekleneceğini söyledi. Twitter’ın başlangıcından bu yana, doğrudan mesajlar özelliğinin geliştirilmesi önceki CEO’lardan pek ilgi görmedi. Ancak Musk, Twitter’ı mesajlaşmadan finansal hizmetlere kadar bir “her şey uygulaması” haline getirme niyetinin defalarca sinyalini verdi.

Twitter’ın yeni özelliklerinin, Musk’ın vaatleri sunduğu vakitte gerçekleşmesi şu anlık uzak görünüyor. Şubat ayında, Twitter’ın reklam gelirlerini platformdaki yaratıcılarla paylaşmak için bir özellik sunacağını söyledi ancak bu bile henüz gerçekleşmedi.