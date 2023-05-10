Samsung, en yeni nesil Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefonlarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak resmi bir duyurudan önce, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 modelleriyle ilgili çeşitli söylentileri ve raporları zaten ele almıştık. Ve şimdi, son sızıntı bazı özelliklerini ve hatta tasarımdaki iyileştirmelerini ortaya çıkardı.

İçindekiler Samsung Galaxy Z Fold 5 geliştirilmiş bir menteşe mekanizmasına sahip olacak

Samsung Galaxy Z Fold 5 geliştirilmiş bir menteşe mekanizmasına sahip olacak

Yeni bir sızıntıya göre, Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisi katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Fold 5, selefine göre çeşitli iyileştirmeler içerecek. Bilgiler Twitter’da @Gadgetsdata tarafından paylaşıldı. Galaxy Z Fold 5’in yeni bir Droplet menteşe mekanizmasına sahip olacağını belirtti. Bu yeni ve geliştirilmiş katlama tasarımı, hafif boşluklara sahip olan selefinin aksine, cihaz katlandığında boşluk kalmamasını sağlayacak.

Sızıntıda ayrıca, yaklaşmakta olan katlanabilir telefonun birincil iç ekran için 7,6 inç uzunluğunda ve 6,2 inç inç dış kapak ekranına sahip olacağı belirtiliyor. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED panellerdir ve bu da önceki raporla uyumludur. Kaputun altında cihaz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC ile donatılacak. Sızıntı ayrıca arka tarafta 50 megapiksel birincil sensör ile 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma ve OIS destekleyen 10 megapiksel periskop lensten oluşan üçlü kamera kurulumunun yer alacağını da ekliyor. Bu arada, ön tarafta 12 megapiksellik bir selfie kamerası olduğuna inanılıyor.

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Diğer önemli özellikler arasında, cihazın Gorilla Glass Victus 2’yi ve ek koruma için IPX8 derecesini destekleyeceği yer alıyor. Samsung Galaxy Z Fold 5 muhtemelen kutudan çıktığı haliyle Android 13 OS tabanlı One UI ile çalışacak. Son olarak, 25W hızlı şarjı destekleyecek ve hatta selfie’ler için bir ekran altı kamera içerecek. Cihazın Ağustos 2023 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle daha fazla güncelleme için buralarda kalın.