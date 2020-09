Twitter mavi tik başvurusunu doğrudan yapmayı kolaylaştırıyor!

Twitter, kullanıcıların mavi tik talebini doğrudan kişisel olarak gönderebilmesini sağlayan yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Sistemin hayata geçmesiyle beraber gerekli koşulları karşılamanız durumunda mavi tik başvurusunu bizzat kendiniz yapabileceksiniz.

Twitter, şu ana kadar kullanıcılardan direkt olarak mavi tik taleplerini kabul etmiyordu. Eğer tanınmış bir kişiyseniz ve hesabınızı doğrulamak istiyorsanız farklı aracılarla mavi tik talebini yapmanız gerekiyordu. Ancak şirketin, bu durumu değiştirmek için çeşitli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın tespit ettiği yeni özelliğe göre, tıpkı Instagram’ın yaptığı gibi bundan böyle Twitter da artık mavi tik başvurusunu doğrudan almaya başlayacak. Böylelikle birçok sıkıcı ek işlemlere ve aracılara maruz kalma derdi bitecek.

Bu noktada Twitter mavi tik talebi göndermek isteyen kullanıcıların evvela bazı gereksinimleri karşılamasını da istiyor. Bu gereksinimlerin başında ise profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, web sitesi ve ad gibi bilgilerle profilin eksiksiz bir biçimde tamamen doldurulması yer alıyor. Ek olarak şirket, hesabınızda e-posta adresinizin ve telefon numaranızın da mutlaka kayıtlı olmasını şart koşuyor.

Bunun yanı sıra doğrulama talebi göndermek isteyen kullanıcıların, hesabına doğum tarihi eklemesi ve hesabın gizlilik ayarını da mutlaka herkese açık yapması gerekecek.

Twitter is testing an option to ‘request verification’ in-app pic.twitter.com/lOvLxROxKi

— Matt Navarra (@MattNavarra) September 18, 2020