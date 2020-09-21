Sosyal Medya
Twitter mavi tik başvurusunu doğrudan yapmayı kolaylaştırıyor!
Twitter, kullanıcıların mavi tik talebini doğrudan kişisel olarak gönderebilmesini sağlayan yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Sistemin hayata geçmesiyle beraber gerekli koşulları karşılamanız durumunda mavi tik başvurusunu bizzat kendiniz yapabileceksiniz.
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Twitter, şu ana kadar kullanıcılardan direkt olarak mavi tik taleplerini kabul etmiyordu. Eğer tanınmış bir kişiyseniz ve hesabınızı doğrulamak istiyorsanız farklı aracılarla mavi tik talebini yapmanız gerekiyordu. Ancak şirketin, bu durumu değiştirmek için çeşitli çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.
Mavi tik başvuruları Twitter’a doğrudan yapılabilecek
Sosyal medya danışmanı Matt Navarra’nın tespit ettiği yeni özelliğe göre, tıpkı Instagram’ın yaptığı gibi bundan böyle Twitter da artık mavi tik başvurusunu doğrudan almaya başlayacak. Böylelikle birçok sıkıcı ek işlemlere ve aracılara maruz kalma derdi bitecek.
Bu noktada Twitter mavi tik talebi göndermek isteyen kullanıcıların evvela bazı gereksinimleri karşılamasını da istiyor. Bu gereksinimlerin başında ise profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, web sitesi ve ad gibi bilgilerle profilin eksiksiz bir biçimde tamamen doldurulması yer alıyor. Ek olarak şirket, hesabınızda e-posta adresinizin ve telefon numaranızın da mutlaka kayıtlı olmasını şart koşuyor.
Bunun yanı sıra doğrulama talebi göndermek isteyen kullanıcıların, hesabına doğum tarihi eklemesi ve hesabın gizlilik ayarını da mutlaka herkese açık yapması gerekecek.
Twitter is testing an option to ‘request verification’ in-app pic.twitter.com/lOvLxROxKi
— Matt Navarra (@MattNavarra) September 18, 2020
Twitter’ın mavi tik başvurularını almaya başlamasından sonra, ilgili gereksinimleri karşılayan tüm kullanıcılar, doğrudan talep göndermeye başlayacak. Şirket, doğrulama taleplerine 30 gün içinde cevap veriyor, ayrıca talebi kabul edilmeyen kullanıcılar da 30 gün sonra yeniden talep gönderebilecekler.
Haber
WeChat yasağı, mahkeme kararıyla askıya alındı!
ABD’de WeChat uygulamasına getirilen indirme yasağı, Yargıç Beeler’in aldığı karar doğrultusunda şimdilik askıya alındı.
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Trump Hükümeti tarafından ulusal güvenlik endişeleri sebep gösterilerek hedef tahtası haline getirilen bir diğer uygulama ise WeChat olmuştu. Reuters kaynaklı habere göre Yargıç Laurel Beeler, Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu 20 Eylül sonuna dek uygulama mağazalarından ilgili uygulamaların kaldırılması ve indirmeye engellenmesi kararını askıya aldı.
‘Çin hakkındaki endişeler önemli’
Yargıç Beeler, Trump Hükümeti’nin Çin hakkındaki endişelerinin yerinde ve önemli olduğuna işaret ederken, uygulama için sunulan kanıtların bu yasakları gerektirmediğini ifade etti. ABD’li yetkililer ise Tencent’in sahip olduğu WeChat uygulaması üzerinden Çin’in ülkede casusluk yaptığı iddiasını sürdürüyor. Yargıç Laurel Beeler’in aldığı bu kararla Çin merkezli uygulamalara uygulanan yasaklar en azından dava sonuçlanana dek askıya alınıyor.
WeChat yasağı Amerikalı şirketlere de zarar verebilir
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Çin asıllı birçok vatandaş, WeChat üzerinden Çin’de ikamet eden akrabalarıyla iletişim konusunda yasaklamalarla beraber sorun yaşayabilir. Yalnızca vatandaşlara değil Çin’de faaliyette bulunan Amerikan şirketleri de yasak neticesinde zarar görebilir. Apple ve Disney kanadından gelen hükümete uyarı niteliğinde açıklamalar ise yasağın ticari boyutlarını gözler önüne seriyor. Örneğin Apple, Çin’de gerçekleştirdiği iPhone satışlarının büyük kısmını ülkedeki en önemli uygulama olan WeChat’e borçlu. Mahkeme aldığı kararla beraber Amerikalı şirketlerin de durmunu korumuş durumda. Önümüzdeki günlerde hangi gelişmelerin yaşanacağı ise merak ediliyor.
Sosyal Medya
Facebook, Gruplar’a yeni katı kurallar getirdi
Facebook, Gruplar özelliğine el atmaya başladı. Sosyal medya platformu, şimdi uygulama içerisinde gruplarla alakalı kurallarını güvenlik odaklı olmak suretiyle yeniden yapılandırıyor. Yeni kuralların başında ise, artık sağlıkla alakalı grupların Facebook’un öneri algoritmasına dahil edilmemesi geliyor.
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Facebook, Gruplar için yeni katı kurallar getiriyor
Facebook, Gruplar özelliğine yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla yeni kurallar ekleyeceğini duyurdu. Facebook’taki gruplar, özellikle Facebook’un öneri algoritması tarafından tavsiye edildiğinden dolayı yanlış bilgi ve komploları yaymakla suçlanıyor.
Aslında bu ilk adım değil; örneğin Facebook, yöneticilerin engellenmiş bir gruba benzer yeni bir grup oluşturmasını da zaten yasaklamıştı. Şirketin yeni kuralları ise gruplar üzerinde daha fazla denetime sahip olmak amacıyla Facebook’un yetkilerini genişletiyor.
Kural ihlallerini engellemek için sıkı denetimler
Şu andan itibaren, Facebook’un politikalarını ihlal ettiği için kapatılan bir grubun, üyeleri ve yöneticileri geçici olarak yeni grup oluşturamayacak. Ayrıca, grup üyeleri Facebook’un topluluk kurallarını ihlal ettiğinde, artık moderatörlerin 30 gün boyunca tüm gönderileri onaydan geçirmesi gerekecek. İlgili grupta hala topluluk kuralları ihlal edilmeye devam edildiğinde ise Facebook o grubu tamamen kaldıracak.
Yeni kurallarla Gruplar’a gelen bir diğer özellik, yönetici belirlenme konusunda oldu. Bu bağlamda bir grubun yöneticisi, eğer yöneticilikten ayrılırsa ve grubun başka hiçbir yöneticisi kalmazsa, Facebook tarafından üyelere belirli yönetici rollerine geçmeleri önerecek. Gruba hiç yönetici belirlenemezse de grup tamamen arşivlenecek.
Sağlık grupları artık önerilmeyecek
Facebook, insanların platform içerisinde özellikle sağlıkla ilgili konularda doğru bilgi almalarını önemsediğini ifade etti. Bunun bir parçası olarak, bundan böyle Facebook’un öneri algoritması sağlık gruplarını kapsamayacak. Yani önerilen gruplar kısmında sağlıkla ilgili herhangi bir grubu görmeyeceğiz.
“İnsanları doğru sağlık bilgileriyle ilişkilendirmeye öncelik vermek için, artık sağlık gruplarını önerilerde göstermemeye başlıyoruz. İnsanlar yine de arkadaşlarını sağlık gruplarına davet edebilir veya arayabilir.”
Facebook’un yeni kurallarında yaptığı bir diğer güncelleme, şiddet içerikli gruplarla mücadele noktasında oldu. Artık şiddet ve terörle ilgili içerikler barındıran gruplar önerilerden çıkarılacak, aramalarda gösterilmeyecek ve haber kaynağında da paylaşımları azaltılacak. Hatta Facebook, bu tarz grupları örtülü dil ve semboller kullanıyor olsalar bile olası şiddet paylaşımları yaptıklarında kaldırdıklarını söyledi.
Genel
Snapchat, 400.000 kişinin uygulama üzerinden oy kullanmak için kayıt olduğunu bildirdi
Geçtiğimiz ay Snapchat, kullanıcılarını yaklaşan ABD Başkanlık seçimlerinde oy vermeye teşvik etmek için kayıt istemleri ve ilk kez seçmenlerin söz sahibi olmalarına yardımcı olacak kılavuzlar içeren yeni bir araç seti sundu.
Axios’tan gelen yeni bir rapora göre, bu girişimler halihazırda bir etki yaratıyor; uygulama önümüzdeki haftalarda daha fazla seçmen farkındalık aracı ve bildirimi başlatmayı planlıyor.
Veriler, uygulamanın seçmen katılımını teşvik etme konusundaki geçmiş çabaları göz önüne alındığında özellikle önemli. 2018’de, ABD ara sınavlarında oylamayı teşvik etmeye yönelik benzer bir girişimin parçası olarak, yaklaşık 450.000 üye oy kullanmak için kaydoldu ve bunların yaklaşık % 57’si seçimlerde oy pusulalarını kullanmaya devam etti.
Snapchat, sonuca karar veren uygulama olabilir mi?
Genç seçmenlerin 2020 seçimlerinde daha büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor ve Snapchat daha genç izleyicilerle güçlü bir bağlantıya sahip.
Belirtildiği gibi, uygulamanın çalışmalarında hala seçmen teşvik planı var. Axios’a göre, eski başkan Barack Obama, genç seçmenleri uygulama üzerinden oy vermek için kaydolmaya teşvik etmek için yakında Snapchat PSA’da yer alacak. Obama’ya Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg, Catherine McBroom gibi ünlüler de katılacak.
Snapchat, katılımı en üst düzeye çıkarmada büyük olasılıkla seçimlerde büyük bir rol oynayacak.