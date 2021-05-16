Uygulama
Twitter, platformun ücretli versiyonunu çıkarıyor! İşte fiyatı
Twitter, 200 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla en popüler sosyal medya ağlarından. Şirket, son dönemlerde ise platforma getirdiği yeni özelliklerle gündeme gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, sosyal medya devi geçtiğimiz aylarda Clubhouse benzeri ‘Spaces’ özelliğini piyasaya sürmüştü. Tıpkı Clubhouse gibi kullanıcıların sesli sohbet odaları yaratabildiği bu özellik, kullanıcılar tarafından bir hayli beğenildi. Buna ek olarak, Twitter, yine geçtiğimiz aylarda ‘Super Follow’ isimli; platfromdaki içerik üreticilerinin ücretli üyelik satmasına yarayan özelliği getirmişti. Keza yine buna benzer yeni bir özellik ise içerik üreticilerinin bağış almasını sağlayan ‘Bahşis Kutusu (Tip Jar)’ idi. Twitter’ın son yeniliği ise geçtiğimiz günlerde tanıttığı tam boy, kesilmemiş görseller paylaşabilme özelliği olmuştu. Görünüşe göre, kısa zamanda getirilen bunca yeni özelliğe rağmen, Twitter’ın hız kesmeye niyeti yok. Zira, bugün ortaya çıkan bilgilere göre, sosyal medya devi yeni bir ücretli abonelik sistemi geliştiriyor. İşte aylık belirli bir ücret karşılığı Twitter deneyiminize yeni özellikler getirecek o sistemin detayları…
Twitter, “Blue” isimli ücretli abonelik sistemiyle geliyor
Sosyal medya devinin bu uygulamanın ücretli versiyonu hakkındaki planları, uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong’un araştırmasıyla ortaya çıktı. Wong, uygulamanın kodlarında “Twitter Blue” isimli yeni bir servis keşfetti. Bunun üzerine ise, konunun peşine düşen Wong, bu yeni servisle ilgili tüm detayları gün yüzüne çıkardı.
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Wong’a göre, Twitter’ın ücretli ‘premium’ versiyonu diye tanımlayabileceğimiz Twitter Blue, ücretli abonelik temelli bir sisteme dayanacak. Sistemin ödemelerinin ise tıpkı Netflix vb. platformlar gibi aylık olması beklenmekte. Bu abonelik için düşünülen fiyat ise aylık 2.99 ABD Doları. Ancak bu fiyatın tüm abonelikler için aynı olmayacağını da ekleyelim. Öyle ki, Wong’a göre, bu ücretli Twitter’ın birkaç seviyesi olacak. Yine tıpkı Netflix gibi, ne kadar yüksek bir paket alırsanız o kadar çok özelliğe sahip olacaksınız ve dolayısıyla abonelik ücretinizde aynı oranda artacak.
Ücretli versiyonun özellikleri: Tweet geri alma, Koleksiyonlar…
Blue’nun getireceği ilk özellik platformun ‘bookmark’ kısmıyla alakalı. Bildiğiniz üzere, bookmark butonuyla sevdiğiniz tweet’leri kaydetmeniz mümkün. Buna ek olarak, Twitter Blue aboneleri, bu kaydettikleri tweet’leri çeşitli koleksiyonlarda sınıflandırabilecek. Başka bir deyişle, sevdiğiniz tweet’leri tıpkı bilgisayarınızdaki gibi dosyalayabileceksiniz. Bu özelliğin 2.99 Dolar’lık pakete dahil olup olmayacağın ise henüz belli değil.
Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021
Twitter Blue’nun diğer bir ortaya çıkan özelliğe ise Geri Alma (Undo Send). Kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliklerin başında gelen geri alma, görünüşe göre sadece ücretli abonelerin yararlanabileceği bir özellik olacak. Ücreti karşılığında sahip olabileceğiniz bu özelliğin çalışma prensibi ise çok basit. Yukardaki GIF’te de gördüğünüz üzere, attıtğınız tweet’ler için belirli bir zaman belirleyip geri al özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu süre içinde geri al butonuna tıklarsınız, tweet hiç atılmamış oluyor. Yani, eğer attığı tweet’lerden çok pişman olan biriyseniz bu özellik tam sizlik. Bunun yanında, geri al özelliği için belirleyebileceğiniz süre seçenekleri ise 5/10/20/30 saniye şeklinde.
Aboneliğin avantajlarından biri de “reklamsız Twitter” olabilir
Bu ayın başında, Twitter, Scroll’u satın almıştı. Scroll’u ücretli bir reklam kaldırma servisi şeklinde tanımlamak mümkün. Scroll üyeleri aylık 5 ABD Doları karşılığında girdikleri anlaşmalı sitelerden reklamları kaldırabiliyor. Peki bunun konumuzla alakası ne? Öyle ki, Wong’un söylediğine göre, Twitter Blue’nun paketlerinden birinin sunduğu özelliklerinden biri de reklamsız Twitter olabilir. Hatta, eski Scroll CEO’su Tony Haile (şu an Twitter’ın ürün ekibinin başında) bunu attığı bir tweet’le doğruladı. Keza bunun da 2.99’luk pakette olup olmayacağı belli değil. Hatta, kaynaklar bunun sadece daha yüksek paketlere özgü bir özellik olabileceğini söylüyor. Açıkcası, seviyesinden bağımsız olarak bu özelliğin her pakette olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten birçok insanın Twitter’a para verme fikrine ne kadar sıcak bakacağı meçhul iken, bir de para verip üstüne reklam görme fikri kullanıcıları ne derece memnun eder, yorum sizin. Bakalım ücretli Twitter macerası ne kadar başarılı olacak…
Twitter Blue’yu nasıl buldunuz? Şu ana kadar belli olan özellikler sizce para vermeye değer mi? Ya da ne olursa olsun para ödemem mi diyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Kaynak: MobileSyrup, Engadget
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Uygulama
Clubhouse Android uygulaması sonunda Google Play Store’da!
Clubhouse için son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformu desek herhalde abartmış olmayız. Ses temelli yapısıyla sosyal medyaya yeni bir soluk getiren Clubhouse, geçtiğimiz yılın son aylarından beri gündemdeki yerini koruyor. Platform, piyasayı öyle bir etkiledi ki; Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Reddit ve daha birçok sosyal medya devi uzun süredir benzer bir uygulama geliştirme gayretinden. Hatta, hatırlayacağınız üzere Twitter, “Spaces” özelliğiyle Clubhouse benzeri sesli sohbet odalarını platformuna getirdi bile. Böyle önemli başarılara atan Clubhouse’un eksikleri de yok değil. Bu eksiklerin belki de en önemlisi uygulamanın çıktığı günden beri sadece iOS platformuna destek vermesiydi. Android gibi geniş kullanıcı tabanı olan ekosistemi göz ardı etmesi, platformun en çok eleştiri aldığı konulardan biriydi. Neyse ki, bu hasret artık son buluyor. Zira, Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu bugün itibariyle Google Play Store’daki yerini aldı. İşte tüm detaylar…
Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu yayımlandı
Android kullananların uzun zamandır beklediği gün sonunda geldi. Ünlü sosyal medya ağı Clubhouse, bugün yaptığı duyuruyla Android kullanıcılarına “platforma hoşgeldiniz” dedi. Tabi, aslında bu tam anlamıyla bir hoşgeldin değil. Öyle ki, platformun şu an için yayımlanan Android uygulaması beta halinde. Yani, bir süredir seçili bir grup Android kullanıcısının beta testini yaptığı uygulama, bugün itibariyle yine beta olarak genel kitleye açıldı.
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Bu iyi haberin tek kötü tarafı uygulamanın hala beta versiyonunda olması değil. Buna ek olarak, diğer bir kötü haber de bu beta versiyonunu ne yazık ki sadece ABD’li kullanıcıların indirebilecek olması. Uygulamanın diğer ülke Play Store’larındaki yerini ne zaman alacağı ise kesin değil. Hatta, Clubhouse yaptığı açıklamada, ABD’deki süreçten sonra anadili İngilizce olan ülkelere öncelik verileceğini söylüyor. Clubhouse Android versiyonu, birkaç hafta boyunca ABD Play Store’una özgü kalacak. Clubhouse yetkilileri bu sere boyunca geri bildirim toplayıp olası hataları düzeltmeye odaklanacaklarını söylüyor. Bunun yanında, bu süre boyunca yeni gelen bağış özelliği için ödeme sistemleri de test edilecek. Bu aşamadan sonra sırada İngilizce konuşan ülkeler olduğunu düşününce, ülkemizdeki Android kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi.
Clubhouse davetiye sistemini Anroid’te de devam ettirecek
“Clubhouse Android’e ne zaman gelecek?” sorusu kısmen de olsa sonunda cevabını buldu. Tabi, yukarda söylediğimiz gibi bu gelişmenin birçok “ama”‘sı var. Bu ama’lardan bir diğeri de davetiye sistemi. Platformun Android versiyonu da meşhur davetiye temelli üyelik sistemini devam ettirecek. Yani, uygulama ülkemizdeki Android kullanıcılarının beğenisine sunulduğunda da, içeri girişin tek yolu yine davet edilmek olacak. Platform, bu sistemi devam ettirme nedenlerinin “kontrollü bir büyüme” isteği olduğunu söylemekte. Clubhouse’a göre, teknik kısımda daha büyük kitleleri kaldıracak seviyeye gelene kadar bunu yapmak zorundalar. Sosyal ağ, teknik olarak istenilen seviyeye gelinince, bekleme listesindeki insanların uygulama alınacağının da sözünü veriyor.
Clubhouse nedir? Neden bu kadar popüler oldu?
Clubhouse Android versiyonu müjdesini verdikten sonra, gelin biraz da uygulamanın ne işe yaradığından bahsedelim. Kısaca tanımlamak gerekirse, Clubhouse ses temelli bir sosyal medya platformu. Platformun kendisinin yaptığı uzun tanım ise “Ses bazlı, insanlar hikayelerini anlatmasına izin veren, beraber fikirlerini geliştirebilecekleri ve yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurabilecekleri yeni tip bir sosyal medya ürünü.” şeklinde. Uygulamanın çalışma prensibi ise çok basit. Bir sohbet odasına girip veya yeni bir oda açıp diğer kullanıcılarla belli bir konu üzerine konuşuyorsunuz. Adeta, canlı ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunuz bir podcast gibi.
Peki Clubhouse bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar popüler oldu? Aslında, Clubhouse çok da yeni bir platform değil. Daha doğrusu, bu yüksek popülaritesini çıkar çıkmaz (2020 Mart) elde etmedi. Uygulamanın adeta patlama yaptığı ilk olay ise geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen Elon Musk sohbetiydi. Her yazdığı, konuştuğu, tweet’lediği olay olan ünlü CEO, Clubhouse için de aynı etkiyi yarattı. Musk’ın uygulamadaki sohbetinden sonra, platform, App Store’da en çok indirilenler listesine adını bir gecede yazdırdı. Bundan sonra, her ne kadar Musk kadar etkili olmasa da, uygulamada beliren birçok ünlü isim uygulamanın popülerliğine popülerlik katmaya devam etti. Tabi, Clubhouse’un başarısını sadece ünlü isimlere yüklemek pek de adil olmaz. Uygulamanın başarısın en büyük nedenlerinden biri de özgünlüğü ve uzun zamandır yeniliğe aç sosyal medya sektörüne taze bir soluk getirmesiydi. Bakalım uygulama başarısını devam ettirip, piyasadaki büyük oyunculardan biri olacak mı…
Kaynak: TechCrunch, TheVerge, ClubhouseBlog
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Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…
WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…
Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.
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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?
WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?
Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.
WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.
Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.
Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.
WhatsApp hesabımız silinecek mi?
WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Uygulama
Clubhouse Android sürümü için beta süreci başlıyor!
Clubhouse Android sürümü ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya uygulaması bildiğiniz üzere sadece iOS platformunda vardı. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıların yolunu gözlediği uygulama için ilk adımlar atılıyor. Uygulamanın mucitlerinden olan Paul Davidson‘un da daha önceden dediği gibi içerisinde bulunduğumuz ayda Clubhouse‘a kavuşacağız. Zira popüler sosyal medya uygulamasının Android sürümü için beta süreci başladı.
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Clubhouse Android versiyonu için kapalı beta başladı!
Sosyal medya uygulamaları her geçen gün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan bu uygulamalar ile kullanıcılar da farklı deneyimler yaşıyorlar. Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaların yanı sıra her geçen gün farklı özelliklere sahip yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu uygulamalardan en sonuncusu hepimizin aşina olduğu Clubhouse. Sesli sohbet odaları ile kullanıcılarına farklı bir deneyim vadeden bu uygulama, daha fazla insana ulaşmak istiyor. An itibariyle iOS işletim sistemli cihazlarda kullanıma açık olan bu uygulama, platform desteğini genişletiyor. Uygulamanın mucitlerinden Paul Davidson daha önceden yaptığı açıklama ile, uygulamayı Android‘e kesin olarak çıkaracaklarını açıklamıştı. Merakla Android sürümü beklenen uygulamadan ilk sinyaller de gelmeye başladı. Clubhouse Android sürümü için kapalı beta süreci an itibariyle başladı.
Uygulamanın resmi sitesinde mayıs ayı için plan yazısı yayımlandı. Blog yazısında içerisinde bulunduğumuz ay ile alakalı yapılan ve yapılacaklar listesi yer alıyor. Ancak bu listede en çok dikkat çeken detay tabi ki de uygulamanın Android sürümü ile alakalı. Zira Clubhouse Android sürümü için kapalı beta sürecinin başladığı resmen belli oldu. Geliştirici ekip uygulamanın Android versiyonunun henüz herkese açık olmadığını açıkladı. Ancak geliştirici ekip test sürecinin resmen başladığını hayranlarına duyurdu. Geliştiriciler aracılığı ile test edilen versiyonun yakında Android kullanıcılarına çıkacağının bilgisi de ortaya çıktı. Bununla birlikte, uygulamanın test süreci ile alakalı başka detaylara daha rast geldik. Geliştiriciler arasında yer alan Mopew Ogundipe, uygulama içerisindeki profilini değiştirdi. Ogundipe, kapalı beta sürecine dahil olduğunu Twitter aracılığı ile takipçilerine duyurdu. Clubhouse profilindeki “iPhone’dan gönderildi” ibaresi değişti. Ogundipe’nin hesabında artık “Pixel’den gönderildi” yazıyor. Bu sayede Android sürümünün geliştirildiği yönünde ikinci bir kanıt daha ortaya çıkmış oldu.
How it started How it's going 😊 pic.twitter.com/SPc5A3mUZd
— Mopewa (@mopewa_o) April 11, 2021
Clubhouse diğer sosyal medya uygulamalarına da ilham kaynağı oldu!
Sesli sohbet uygulaması, etkisini sadece kullanıcılar arasında göstermedi. Pek çok farklı sosyal medya uygulaması, Clubhouse benzeri özellikleri kendine entegre etmeye çalışıyor. Son olarak bildiğiniz üzere Twitter benzer bir hamle gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasına Spaces (Alanlar) isimli özelliği geldi. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse uygulamasındaki gibi kendi takipçileri ile sohbet odaları oluşturabilmekte. Özellikle Android sürümünün olmadığı Clubhouse uygulamasının popülaritesinden Twitter da faydalanabiliyor. Twitter‘ın yanı sıra Reddit ve Instagram uygulamaları da benzer özellik için kolları sıvadı. Reddit, Talk ismini verdiği özelliğini aynı şekilde beta sürecine dahil etti. Şu an için uygulamada sadece “modların” konuşmasına izin veriliyor. Bir diğer sosyal medya devi Instagram ise, işi biraz daha farklı ele alıyor. Zira Instagram Live ile birlikte konuşmacıların görüntü açmadan da sohbete dahil olmaları mümkün. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse’takine benzer bir deneyimi yaşayacaklar. İlerleyen zamanlarda ise bu özelliğe sahip daha fazla sosyal medya uygulamasının olacağı iddia ediliyor.
Android için geç kalarak pastadaki payını biraz bölmek zorunda kalan Clubhouse için mevcut sürüme de geliştirmeler gelmeye devam ediyor. Bildirim sistemini entegre eden geliştiriciler, kullanıcıların takip ettikleri yayıncılara daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca uygulama içi algoritmanın da iyice geliştirildiği ortaya çıktı. Kullanıcılar için daha gelişmiş bir öneri ve bildirim sistemi artık uygulamada var olacak. Şubat ayında 8 milyon indirme rakamlarına ulaşan sosyal medya uygulaması popülaritesini de genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Android sürümü için Mayıs 2021 tarihi verilirken, versiyonun etkileri de şimdiden merak konusu. Bununla birlikte kapalı beta sürecinde olan uygulamanın açık betaya geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bakalım Clubhouse Android sürümü de sosyal medyayı kasıp kavuracak mı bekleyip göreceğiz.
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