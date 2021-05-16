Twitter, platformun ücretli versiyonunu çıkarıyor! İşte fiyatı

Twitter, 200 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla en popüler sosyal medya ağlarından. Şirket, son dönemlerde ise platforma getirdiği yeni özelliklerle gündeme gelmekte. Hatırlayacağınız üzere, sosyal medya devi geçtiğimiz aylarda Clubhouse benzeri ‘Spaces’ özelliğini piyasaya sürmüştü. Tıpkı Clubhouse gibi kullanıcıların sesli sohbet odaları yaratabildiği bu özellik, kullanıcılar tarafından bir hayli beğenildi. Buna ek olarak, Twitter, yine geçtiğimiz aylarda ‘Super Follow’ isimli; platfromdaki içerik üreticilerinin ücretli üyelik satmasına yarayan özelliği getirmişti. Keza yine buna benzer yeni bir özellik ise içerik üreticilerinin bağış almasını sağlayan ‘Bahşis Kutusu (Tip Jar)’ idi. Twitter’ın son yeniliği ise geçtiğimiz günlerde tanıttığı tam boy, kesilmemiş görseller paylaşabilme özelliği olmuştu. Görünüşe göre, kısa zamanda getirilen bunca yeni özelliğe rağmen, Twitter’ın hız kesmeye niyeti yok. Zira, bugün ortaya çıkan bilgilere göre, sosyal medya devi yeni bir ücretli abonelik sistemi geliştiriyor. İşte aylık belirli bir ücret karşılığı Twitter deneyiminize yeni özellikler getirecek o sistemin detayları…

Twitter, “Blue” isimli ücretli abonelik sistemiyle geliyor

Sosyal medya devinin bu uygulamanın ücretli versiyonu hakkındaki planları, uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong’un araştırmasıyla ortaya çıktı. Wong, uygulamanın kodlarında “Twitter Blue” isimli yeni bir servis keşfetti. Bunun üzerine ise, konunun peşine düşen Wong, bu yeni servisle ilgili tüm detayları gün yüzüne çıkardı.

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Wong’a göre, Twitter’ın ücretli ‘premium’ versiyonu diye tanımlayabileceğimiz Twitter Blue, ücretli abonelik temelli bir sisteme dayanacak. Sistemin ödemelerinin ise tıpkı Netflix vb. platformlar gibi aylık olması beklenmekte. Bu abonelik için düşünülen fiyat ise aylık 2.99 ABD Doları. Ancak bu fiyatın tüm abonelikler için aynı olmayacağını da ekleyelim. Öyle ki, Wong’a göre, bu ücretli Twitter’ın birkaç seviyesi olacak. Yine tıpkı Netflix gibi, ne kadar yüksek bir paket alırsanız o kadar çok özelliğe sahip olacaksınız ve dolayısıyla abonelik ücretinizde aynı oranda artacak.

Ücretli versiyonun özellikleri: Tweet geri alma, Koleksiyonlar…

Blue’nun getireceği ilk özellik platformun ‘bookmark’ kısmıyla alakalı. Bildiğiniz üzere, bookmark butonuyla sevdiğiniz tweet’leri kaydetmeniz mümkün. Buna ek olarak, Twitter Blue aboneleri, bu kaydettikleri tweet’leri çeşitli koleksiyonlarda sınıflandırabilecek. Başka bir deyişle, sevdiğiniz tweet’leri tıpkı bilgisayarınızdaki gibi dosyalayabileceksiniz. Bu özelliğin 2.99 Dolar’lık pakete dahil olup olmayacağın ise henüz belli değil.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Twitter Blue’nun diğer bir ortaya çıkan özelliğe ise Geri Alma (Undo Send). Kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliklerin başında gelen geri alma, görünüşe göre sadece ücretli abonelerin yararlanabileceği bir özellik olacak. Ücreti karşılığında sahip olabileceğiniz bu özelliğin çalışma prensibi ise çok basit. Yukardaki GIF’te de gördüğünüz üzere, attıtğınız tweet’ler için belirli bir zaman belirleyip geri al özelliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bu süre içinde geri al butonuna tıklarsınız, tweet hiç atılmamış oluyor. Yani, eğer attığı tweet’lerden çok pişman olan biriyseniz bu özellik tam sizlik. Bunun yanında, geri al özelliği için belirleyebileceğiniz süre seçenekleri ise 5/10/20/30 saniye şeklinde.

Aboneliğin avantajlarından biri de “reklamsız Twitter” olabilir

Bu ayın başında, Twitter, Scroll’u satın almıştı. Scroll’u ücretli bir reklam kaldırma servisi şeklinde tanımlamak mümkün. Scroll üyeleri aylık 5 ABD Doları karşılığında girdikleri anlaşmalı sitelerden reklamları kaldırabiliyor. Peki bunun konumuzla alakası ne? Öyle ki, Wong’un söylediğine göre, Twitter Blue’nun paketlerinden birinin sunduğu özelliklerinden biri de reklamsız Twitter olabilir. Hatta, eski Scroll CEO’su Tony Haile (şu an Twitter’ın ürün ekibinin başında) bunu attığı bir tweet’le doğruladı. Keza bunun da 2.99’luk pakette olup olmayacağı belli değil. Hatta, kaynaklar bunun sadece daha yüksek paketlere özgü bir özellik olabileceğini söylüyor. Açıkcası, seviyesinden bağımsız olarak bu özelliğin her pakette olması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten birçok insanın Twitter’a para verme fikrine ne kadar sıcak bakacağı meçhul iken, bir de para verip üstüne reklam görme fikri kullanıcıları ne derece memnun eder, yorum sizin. Bakalım ücretli Twitter macerası ne kadar başarılı olacak…

Twitter Blue’yu nasıl buldunuz? Şu ana kadar belli olan özellikler sizce para vermeye değer mi? Ya da ne olursa olsun para ödemem mi diyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: MobileSyrup, Engadget