Clubhouse Android uygulaması sonunda Google Play Store’da!

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Clubhouse için son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformu desek herhalde abartmış olmayız. Ses temelli yapısıyla sosyal medyaya yeni bir soluk getiren Clubhouse, geçtiğimiz yılın son aylarından beri gündemdeki yerini koruyor. Platform, piyasayı öyle bir etkiledi ki; Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Reddit ve daha birçok sosyal medya devi uzun süredir benzer bir uygulama geliştirme gayretinden. Hatta, hatırlayacağınız üzere Twitter, “Spaces” özelliğiyle Clubhouse benzeri sesli sohbet odalarını platformuna getirdi bile. Böyle önemli başarılara atan Clubhouse’un eksikleri de yok değil. Bu eksiklerin belki de en önemlisi uygulamanın çıktığı günden beri sadece iOS platformuna destek vermesiydi. Android gibi geniş kullanıcı tabanı olan ekosistemi göz ardı etmesi, platformun en çok eleştiri aldığı konulardan biriydi. Neyse ki, bu hasret artık son buluyor. Zira, Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu bugün itibariyle Google Play Store’daki yerini aldı. İşte tüm detaylar…

Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu yayımlandı

Android kullananların uzun zamandır beklediği gün sonunda geldi. Ünlü sosyal medya ağı Clubhouse, bugün yaptığı duyuruyla Android kullanıcılarına “platforma hoşgeldiniz” dedi. Tabi, aslında bu tam anlamıyla bir hoşgeldin değil. Öyle ki, platformun şu an için yayımlanan Android uygulaması beta halinde. Yani, bir süredir seçili bir grup Android kullanıcısının beta testini yaptığı uygulama, bugün itibariyle yine beta olarak genel kitleye açıldı.

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Bu iyi haberin tek kötü tarafı uygulamanın hala beta versiyonunda olması değil. Buna ek olarak, diğer bir kötü haber de bu beta versiyonunu ne yazık ki sadece ABD’li kullanıcıların indirebilecek olması. Uygulamanın diğer ülke Play Store’larındaki yerini ne zaman alacağı ise kesin değil. Hatta, Clubhouse yaptığı açıklamada, ABD’deki süreçten sonra anadili İngilizce olan ülkelere öncelik verileceğini söylüyor. Clubhouse Android versiyonu, birkaç hafta boyunca ABD Play Store’una özgü kalacak. Clubhouse yetkilileri bu sere boyunca geri bildirim toplayıp olası hataları düzeltmeye odaklanacaklarını söylüyor. Bunun yanında, bu süre boyunca yeni gelen bağış özelliği için ödeme sistemleri de test edilecek. Bu aşamadan sonra sırada İngilizce konuşan ülkeler olduğunu düşününce, ülkemizdeki Android kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi.

Clubhouse davetiye sistemini Anroid’te de devam ettirecek

“Clubhouse Android’e ne zaman gelecek?” sorusu kısmen de olsa sonunda cevabını buldu. Tabi, yukarda söylediğimiz gibi bu gelişmenin birçok “ama”‘sı var. Bu ama’lardan bir diğeri de davetiye sistemi. Platformun Android versiyonu da meşhur davetiye temelli üyelik sistemini devam ettirecek. Yani, uygulama ülkemizdeki Android kullanıcılarının beğenisine sunulduğunda da, içeri girişin tek yolu yine davet edilmek olacak. Platform, bu sistemi devam ettirme nedenlerinin “kontrollü bir büyüme” isteği olduğunu söylemekte. Clubhouse’a göre, teknik kısımda daha büyük kitleleri kaldıracak seviyeye gelene kadar bunu yapmak zorundalar. Sosyal ağ, teknik olarak istenilen seviyeye gelinince, bekleme listesindeki insanların uygulama alınacağının da sözünü veriyor.

Clubhouse nedir? Neden bu kadar popüler oldu?

Clubhouse Android versiyonu müjdesini verdikten sonra, gelin biraz da uygulamanın ne işe yaradığından bahsedelim. Kısaca tanımlamak gerekirse, Clubhouse ses temelli bir sosyal medya platformu. Platformun kendisinin yaptığı uzun tanım ise “Ses bazlı, insanlar hikayelerini anlatmasına izin veren, beraber fikirlerini geliştirebilecekleri ve yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurabilecekleri yeni tip bir sosyal medya ürünü.” şeklinde. Uygulamanın çalışma prensibi ise çok basit. Bir sohbet odasına girip veya yeni bir oda açıp diğer kullanıcılarla belli bir konu üzerine konuşuyorsunuz. Adeta, canlı ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunuz bir podcast gibi.

Peki Clubhouse bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar popüler oldu? Aslında, Clubhouse çok da yeni bir platform değil. Daha doğrusu, bu yüksek popülaritesini çıkar çıkmaz (2020 Mart) elde etmedi. Uygulamanın adeta patlama yaptığı ilk olay ise geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen Elon Musk sohbetiydi. Her yazdığı, konuştuğu, tweet’lediği olay olan ünlü CEO, Clubhouse için de aynı etkiyi yarattı. Musk’ın uygulamadaki sohbetinden sonra, platform, App Store’da en çok indirilenler listesine adını bir gecede yazdırdı. Bundan sonra, her ne kadar Musk kadar etkili olmasa da, uygulamada beliren birçok ünlü isim uygulamanın popülerliğine popülerlik katmaya devam etti. Tabi, Clubhouse’un başarısını sadece ünlü isimlere yüklemek pek de adil olmaz. Uygulamanın başarısın en büyük nedenlerinden biri de özgünlüğü ve uzun zamandır yeniliğe aç sosyal medya sektörüne taze bir soluk getirmesiydi. Bakalım uygulama başarısını devam ettirip, piyasadaki büyük oyunculardan biri olacak mı…

Kaynak: TechCrunch, TheVerge, ClubhouseBlog