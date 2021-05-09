Uygulama
Clubhouse Android uygulaması sonunda Google Play Store’da!
Clubhouse için son dönemin en çok konuşulan sosyal medya platformu desek herhalde abartmış olmayız. Ses temelli yapısıyla sosyal medyaya yeni bir soluk getiren Clubhouse, geçtiğimiz yılın son aylarından beri gündemdeki yerini koruyor. Platform, piyasayı öyle bir etkiledi ki; Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Reddit ve daha birçok sosyal medya devi uzun süredir benzer bir uygulama geliştirme gayretinden. Hatta, hatırlayacağınız üzere Twitter, “Spaces” özelliğiyle Clubhouse benzeri sesli sohbet odalarını platformuna getirdi bile. Böyle önemli başarılara atan Clubhouse’un eksikleri de yok değil. Bu eksiklerin belki de en önemlisi uygulamanın çıktığı günden beri sadece iOS platformuna destek vermesiydi. Android gibi geniş kullanıcı tabanı olan ekosistemi göz ardı etmesi, platformun en çok eleştiri aldığı konulardan biriydi. Neyse ki, bu hasret artık son buluyor. Zira, Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu bugün itibariyle Google Play Store’daki yerini aldı. İşte tüm detaylar…
Clubhouse Android uygulamasının beta versiyonu yayımlandı
Android kullananların uzun zamandır beklediği gün sonunda geldi. Ünlü sosyal medya ağı Clubhouse, bugün yaptığı duyuruyla Android kullanıcılarına “platforma hoşgeldiniz” dedi. Tabi, aslında bu tam anlamıyla bir hoşgeldin değil. Öyle ki, platformun şu an için yayımlanan Android uygulaması beta halinde. Yani, bir süredir seçili bir grup Android kullanıcısının beta testini yaptığı uygulama, bugün itibariyle yine beta olarak genel kitleye açıldı.
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Bu iyi haberin tek kötü tarafı uygulamanın hala beta versiyonunda olması değil. Buna ek olarak, diğer bir kötü haber de bu beta versiyonunu ne yazık ki sadece ABD’li kullanıcıların indirebilecek olması. Uygulamanın diğer ülke Play Store’larındaki yerini ne zaman alacağı ise kesin değil. Hatta, Clubhouse yaptığı açıklamada, ABD’deki süreçten sonra anadili İngilizce olan ülkelere öncelik verileceğini söylüyor. Clubhouse Android versiyonu, birkaç hafta boyunca ABD Play Store’una özgü kalacak. Clubhouse yetkilileri bu sere boyunca geri bildirim toplayıp olası hataları düzeltmeye odaklanacaklarını söylüyor. Bunun yanında, bu süre boyunca yeni gelen bağış özelliği için ödeme sistemleri de test edilecek. Bu aşamadan sonra sırada İngilizce konuşan ülkeler olduğunu düşününce, ülkemizdeki Android kullanıcılar bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi.
Clubhouse davetiye sistemini Anroid’te de devam ettirecek
“Clubhouse Android’e ne zaman gelecek?” sorusu kısmen de olsa sonunda cevabını buldu. Tabi, yukarda söylediğimiz gibi bu gelişmenin birçok “ama”‘sı var. Bu ama’lardan bir diğeri de davetiye sistemi. Platformun Android versiyonu da meşhur davetiye temelli üyelik sistemini devam ettirecek. Yani, uygulama ülkemizdeki Android kullanıcılarının beğenisine sunulduğunda da, içeri girişin tek yolu yine davet edilmek olacak. Platform, bu sistemi devam ettirme nedenlerinin “kontrollü bir büyüme” isteği olduğunu söylemekte. Clubhouse’a göre, teknik kısımda daha büyük kitleleri kaldıracak seviyeye gelene kadar bunu yapmak zorundalar. Sosyal ağ, teknik olarak istenilen seviyeye gelinince, bekleme listesindeki insanların uygulama alınacağının da sözünü veriyor.
Clubhouse nedir? Neden bu kadar popüler oldu?
Clubhouse Android versiyonu müjdesini verdikten sonra, gelin biraz da uygulamanın ne işe yaradığından bahsedelim. Kısaca tanımlamak gerekirse, Clubhouse ses temelli bir sosyal medya platformu. Platformun kendisinin yaptığı uzun tanım ise “Ses bazlı, insanlar hikayelerini anlatmasına izin veren, beraber fikirlerini geliştirebilecekleri ve yeni insanlarla tanışıp arkadaşlıklar kurabilecekleri yeni tip bir sosyal medya ürünü.” şeklinde. Uygulamanın çalışma prensibi ise çok basit. Bir sohbet odasına girip veya yeni bir oda açıp diğer kullanıcılarla belli bir konu üzerine konuşuyorsunuz. Adeta, canlı ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğunuz bir podcast gibi.
Peki Clubhouse bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar popüler oldu? Aslında, Clubhouse çok da yeni bir platform değil. Daha doğrusu, bu yüksek popülaritesini çıkar çıkmaz (2020 Mart) elde etmedi. Uygulamanın adeta patlama yaptığı ilk olay ise geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleşen Elon Musk sohbetiydi. Her yazdığı, konuştuğu, tweet’lediği olay olan ünlü CEO, Clubhouse için de aynı etkiyi yarattı. Musk’ın uygulamadaki sohbetinden sonra, platform, App Store’da en çok indirilenler listesine adını bir gecede yazdırdı. Bundan sonra, her ne kadar Musk kadar etkili olmasa da, uygulamada beliren birçok ünlü isim uygulamanın popülerliğine popülerlik katmaya devam etti. Tabi, Clubhouse’un başarısını sadece ünlü isimlere yüklemek pek de adil olmaz. Uygulamanın başarısın en büyük nedenlerinden biri de özgünlüğü ve uzun zamandır yeniliğe aç sosyal medya sektörüne taze bir soluk getirmesiydi. Bakalım uygulama başarısını devam ettirip, piyasadaki büyük oyunculardan biri olacak mı…
Kaynak: TechCrunch, TheVerge, ClubhouseBlog
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Genel
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…
WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…
Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.
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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.
WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?
WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?
Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.
WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.
Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.
Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.
WhatsApp hesabımız silinecek mi?
WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.
WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Uygulama
Clubhouse Android sürümü için beta süreci başlıyor!
Clubhouse Android sürümü ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya uygulaması bildiğiniz üzere sadece iOS platformunda vardı. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıların yolunu gözlediği uygulama için ilk adımlar atılıyor. Uygulamanın mucitlerinden olan Paul Davidson‘un da daha önceden dediği gibi içerisinde bulunduğumuz ayda Clubhouse‘a kavuşacağız. Zira popüler sosyal medya uygulamasının Android sürümü için beta süreci başladı.
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Clubhouse Android versiyonu için kapalı beta başladı!
Sosyal medya uygulamaları her geçen gün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan bu uygulamalar ile kullanıcılar da farklı deneyimler yaşıyorlar. Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaların yanı sıra her geçen gün farklı özelliklere sahip yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu uygulamalardan en sonuncusu hepimizin aşina olduğu Clubhouse. Sesli sohbet odaları ile kullanıcılarına farklı bir deneyim vadeden bu uygulama, daha fazla insana ulaşmak istiyor. An itibariyle iOS işletim sistemli cihazlarda kullanıma açık olan bu uygulama, platform desteğini genişletiyor. Uygulamanın mucitlerinden Paul Davidson daha önceden yaptığı açıklama ile, uygulamayı Android‘e kesin olarak çıkaracaklarını açıklamıştı. Merakla Android sürümü beklenen uygulamadan ilk sinyaller de gelmeye başladı. Clubhouse Android sürümü için kapalı beta süreci an itibariyle başladı.
Uygulamanın resmi sitesinde mayıs ayı için plan yazısı yayımlandı. Blog yazısında içerisinde bulunduğumuz ay ile alakalı yapılan ve yapılacaklar listesi yer alıyor. Ancak bu listede en çok dikkat çeken detay tabi ki de uygulamanın Android sürümü ile alakalı. Zira Clubhouse Android sürümü için kapalı beta sürecinin başladığı resmen belli oldu. Geliştirici ekip uygulamanın Android versiyonunun henüz herkese açık olmadığını açıkladı. Ancak geliştirici ekip test sürecinin resmen başladığını hayranlarına duyurdu. Geliştiriciler aracılığı ile test edilen versiyonun yakında Android kullanıcılarına çıkacağının bilgisi de ortaya çıktı. Bununla birlikte, uygulamanın test süreci ile alakalı başka detaylara daha rast geldik. Geliştiriciler arasında yer alan Mopew Ogundipe, uygulama içerisindeki profilini değiştirdi. Ogundipe, kapalı beta sürecine dahil olduğunu Twitter aracılığı ile takipçilerine duyurdu. Clubhouse profilindeki “iPhone’dan gönderildi” ibaresi değişti. Ogundipe’nin hesabında artık “Pixel’den gönderildi” yazıyor. Bu sayede Android sürümünün geliştirildiği yönünde ikinci bir kanıt daha ortaya çıkmış oldu.
How it started How it's going 😊 pic.twitter.com/SPc5A3mUZd
— Mopewa (@mopewa_o) April 11, 2021
Clubhouse diğer sosyal medya uygulamalarına da ilham kaynağı oldu!
Sesli sohbet uygulaması, etkisini sadece kullanıcılar arasında göstermedi. Pek çok farklı sosyal medya uygulaması, Clubhouse benzeri özellikleri kendine entegre etmeye çalışıyor. Son olarak bildiğiniz üzere Twitter benzer bir hamle gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasına Spaces (Alanlar) isimli özelliği geldi. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse uygulamasındaki gibi kendi takipçileri ile sohbet odaları oluşturabilmekte. Özellikle Android sürümünün olmadığı Clubhouse uygulamasının popülaritesinden Twitter da faydalanabiliyor. Twitter‘ın yanı sıra Reddit ve Instagram uygulamaları da benzer özellik için kolları sıvadı. Reddit, Talk ismini verdiği özelliğini aynı şekilde beta sürecine dahil etti. Şu an için uygulamada sadece “modların” konuşmasına izin veriliyor. Bir diğer sosyal medya devi Instagram ise, işi biraz daha farklı ele alıyor. Zira Instagram Live ile birlikte konuşmacıların görüntü açmadan da sohbete dahil olmaları mümkün. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse’takine benzer bir deneyimi yaşayacaklar. İlerleyen zamanlarda ise bu özelliğe sahip daha fazla sosyal medya uygulamasının olacağı iddia ediliyor.
Android için geç kalarak pastadaki payını biraz bölmek zorunda kalan Clubhouse için mevcut sürüme de geliştirmeler gelmeye devam ediyor. Bildirim sistemini entegre eden geliştiriciler, kullanıcıların takip ettikleri yayıncılara daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca uygulama içi algoritmanın da iyice geliştirildiği ortaya çıktı. Kullanıcılar için daha gelişmiş bir öneri ve bildirim sistemi artık uygulamada var olacak. Şubat ayında 8 milyon indirme rakamlarına ulaşan sosyal medya uygulaması popülaritesini de genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Android sürümü için Mayıs 2021 tarihi verilirken, versiyonun etkileri de şimdiden merak konusu. Bununla birlikte kapalı beta sürecinde olan uygulamanın açık betaya geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bakalım Clubhouse Android sürümü de sosyal medyayı kasıp kavuracak mı bekleyip göreceğiz.
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Uygulama
Instagram ve Facebook’tan iOS kullanıcılarına veri takibi gözdağı
Instagram ve çatı şirketi Facebook, bilindiği üzere, iOS 14.5’la gelen yeni kişisel veri takibi şeffaflığı kurallarından pek de hoşnut değil. Hatırlayacağınız üzere, Apple, iOS’un yeni sürümüyle birlikte Uygulama Takibi Şeffaflığı’nı getirmişti. Bu yeni kurallara göre, reklam amacıyla kullanıcıların kişisel verilerini takip etmek isteyen uygulamalar, artık kullanıcıların iznini almak zorunda kalacaktı. Tabi, Facebook gibi gelirinin büyük bölümünü kişisel veriler ve dolayısıyla bunların reklam amaçlı kullanımıyla edinen firmalar bu duruma büyük tepki göstermişti. Hatta, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, eline geçen her her fırsatta Apple’ı bu konuda ağır eleştirmişti. Görünen o ki, Facebook ve bünyesindeki Instagram bu eleştirileri bir aşama daha ileri taşıyor. Zira, şirket iki popüler platformunda yer alacak ve kullanıcılara adeta göz dağı veren uyarı görsellerini hazırladı bile…
Instagram ve Facebook: “Uygulamaların ücretsiz kalmasını istiyorsanız verilerinizi bizimle paylaşmalısınız”
Görünüşe göre Facebook’un, Apple’ın yeni kişisel veri politikasını eleştirme konusunda durmaya niyeti yok. Kuralın ilk duyurulduğu günden bu yana tepkisini yüksek sesle dile getiren şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 14.5’la yeni politika yürürlüğe girdiğinden beri sesinin tonunu daha da arttırmıştı. Şimdi ise, görünen o ki, Facebook bu eleştirileri kampanyasındaki stratejisini değiştirdi. Zira, şirket yayımladığı bu uygulama içi uyarı görseliyle kullanıcıları da kavganın içine çekiyor.
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İşte o uyarı metni
Yukardaki görsel, ABD’de de yaşayan Ashkan Soltani isimli Twitter kullanıcısına ait. Bu kullanıcı, geçtiğimiz günlerde telefonunda Instagram ve Facebook uygulamalarına girdiğinde görseldeki uyarı metinleriyle karşılaştığını ifade ediyor. Facebook ve Instagram’daki bu uyarı metinlerini büyük ölçüde klasik bilgilendirme metni şeklinde tanımlamamız mümkün. Metnin Türkçe çevirisi ise şu şekilde:
” iOS 14’lü bir sürüm kullanıyorsunuz. Bu iOS versiyonu, bizim uygulama olarak sizin kişisel verilerinizi takip etmemiz için sizden bir izin almamızı zorunlu kılıyor. Bizim bu takibi yapmamızın ana amacı gördüğünüz reklamların kalitesini geliştirmek. Bunun yanında, sizden aldığımız bu verilerin kullanımını nasıl limitlediğimizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.”
Buraya kadar metinde her şey normal gözüküyor. Ancak metnin asıl dikkat çeken kısmı ise paragrafın altında yer alan üç maddede. Bu üç cümle kişisel verilerinizi Facebook’a vermenin yararlarını listeliyor. Bu listenin çevirisi ise şu şekilde:
” Biz bu verileri şu amaçlarla kullanıyoruz:
- Size özel, daha iyi kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek.
- Platformu ve uygulamayı size ücretsiz bir şekilde sunmaya devam etmek.
- Bizim bu verilerle oluşturduğumuz reklamlardan yararlanan işletmeleri desteklemek. “
Aslında, bu üç maddenin ikisi çok da agresif gözükmüyor. Ancak, ikinci cümle için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Facebook ve Instagram, kullancılara açıkça eğer uygulamaya para ödemek istemiyorlarsa verilerini paylaşmaya devam etmeleri gerektiğini söylüyor. Hatta, nerden baktığınıza bağlı olarak, kullanıcıları tehdit ediyor demek bile mümkün. Tabi, bu sizin yorumunuza kalmış. Facebook, The Verge’e konu hakkında yaptığı açıklamada bu görselleri “kullanıcıları eğitmek” amacıyla hazırladığını söylüyor. Facebook’un bu iddiasına ne kadar inanırsınız bilemeyiz fakat şirketin paylaştığı bu metnin Apple’ın yeni kurallarını ihlal etmediğini söylemeliyiz. Zira, Uygulama Takibi Şeffaflığı kuralları uygulamaların kullanıcıları kişisel verilerini paylaşma konusunda ikna etmeye çalışan bildirimler yayımlamasına izin veriyor.
Apple’ın yeni “Uygulama Takibi Şeffaflığı” kuralları ne anlama geliyor? Facebook neden bu kadar tepkili?
Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 14.5’un en dikkat çeken yeniliklerinden bir d Uygulama Takibi Şeffaflığı’ydı. Peki bu yeni kurallar ne anlama geliyor? Bu yeni kurallara göre, eskiden izninizi almadan kişisel verilerinizi takip eden uygulamalar artık bu işlem için izin almak zorunda. Bu kurala uymayan uygulamalar içinse yaptırım çok ağır: App Store’dan banlanmak. Doğal olarak Instagram ve Facebook gibi bu işten gelir eden firmalar bu yeni kuraldan mutsuz. Peki Facebook’un iddiası ne? Facebook’a göre, Apple bu yeni kuralları kullanıcıların iyiliğini düşündüğü için getirmedi. Aksine, Facebook’un iddası, Apple’ın bunu tamamen kendi çıkarları için yaptığı şeklinde. Öyle ki, Zuckerberg, Apple’ın bu değişikliği App Store’daki para kazanma modelini değiştirip kendi komisyonunu arttırmak için yaptığını söylüyor. Ünlü CEO’ya göre, Apple’ın amacı reklam kazancını sıfıra indirmek ve uygulamaları abonelik modeline geçirmek. Böylece, Zuckerberg’e göre, Apple App Store’daki artan abonelik harcamalarından daha fazla komisyon kazanabilecek.
Facebook’un bu yeni uyarı metni hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce biraz tehditkar mı, yoksa bir sıkıntı yok mu? Eğer Facebook ücretli olursa platformu kullanmaya devam eder misiniz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın:)
Kaynak: TheVerge, AppleInsider
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