Clubhouse Android uygulaması sonunda Google Play Store’da!

Clubhouse Android sürümü ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir popülariteye sahip olan sosyal medya uygulaması bildiğiniz üzere sadece iOS platformunda vardı. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıların yolunu gözlediği uygulama için ilk adımlar atılıyor. Uygulamanın mucitlerinden olan Paul Davidson‘un da daha önceden dediği gibi içerisinde bulunduğumuz ayda Clubhouse‘a kavuşacağız. Zira popüler sosyal medya uygulamasının Android sürümü için beta süreci başladı.

Clubhouse Android versiyonu için kapalı beta başladı!

Sosyal medya uygulamaları her geçen gün çeşitliliğini arttırmaya devam ediyor. Günümüz dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan bu uygulamalar ile kullanıcılar da farklı deneyimler yaşıyorlar. Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaların yanı sıra her geçen gün farklı özelliklere sahip yeni uygulamalar ortaya çıkıyor. Bu uygulamalardan en sonuncusu hepimizin aşina olduğu Clubhouse. Sesli sohbet odaları ile kullanıcılarına farklı bir deneyim vadeden bu uygulama, daha fazla insana ulaşmak istiyor. An itibariyle iOS işletim sistemli cihazlarda kullanıma açık olan bu uygulama, platform desteğini genişletiyor. Uygulamanın mucitlerinden Paul Davidson daha önceden yaptığı açıklama ile, uygulamayı Android‘e kesin olarak çıkaracaklarını açıklamıştı. Merakla Android sürümü beklenen uygulamadan ilk sinyaller de gelmeye başladı. Clubhouse Android sürümü için kapalı beta süreci an itibariyle başladı.

Uygulamanın resmi sitesinde mayıs ayı için plan yazısı yayımlandı. Blog yazısında içerisinde bulunduğumuz ay ile alakalı yapılan ve yapılacaklar listesi yer alıyor. Ancak bu listede en çok dikkat çeken detay tabi ki de uygulamanın Android sürümü ile alakalı. Zira Clubhouse Android sürümü için kapalı beta sürecinin başladığı resmen belli oldu. Geliştirici ekip uygulamanın Android versiyonunun henüz herkese açık olmadığını açıkladı. Ancak geliştirici ekip test sürecinin resmen başladığını hayranlarına duyurdu. Geliştiriciler aracılığı ile test edilen versiyonun yakında Android kullanıcılarına çıkacağının bilgisi de ortaya çıktı. Bununla birlikte, uygulamanın test süreci ile alakalı başka detaylara daha rast geldik. Geliştiriciler arasında yer alan Mopew Ogundipe, uygulama içerisindeki profilini değiştirdi. Ogundipe, kapalı beta sürecine dahil olduğunu Twitter aracılığı ile takipçilerine duyurdu. Clubhouse profilindeki “iPhone’dan gönderildi” ibaresi değişti. Ogundipe’nin hesabında artık “Pixel’den gönderildi” yazıyor. Bu sayede Android sürümünün geliştirildiği yönünde ikinci bir kanıt daha ortaya çıkmış oldu.

How it started How it's going 😊 pic.twitter.com/SPc5A3mUZd — Mopewa (@mopewa_o) April 11, 2021

Clubhouse diğer sosyal medya uygulamalarına da ilham kaynağı oldu!

Sesli sohbet uygulaması, etkisini sadece kullanıcılar arasında göstermedi. Pek çok farklı sosyal medya uygulaması, Clubhouse benzeri özellikleri kendine entegre etmeye çalışıyor. Son olarak bildiğiniz üzere Twitter benzer bir hamle gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü sosyal medya uygulamasına Spaces (Alanlar) isimli özelliği geldi. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse uygulamasındaki gibi kendi takipçileri ile sohbet odaları oluşturabilmekte. Özellikle Android sürümünün olmadığı Clubhouse uygulamasının popülaritesinden Twitter da faydalanabiliyor. Twitter‘ın yanı sıra Reddit ve Instagram uygulamaları da benzer özellik için kolları sıvadı. Reddit, Talk ismini verdiği özelliğini aynı şekilde beta sürecine dahil etti. Şu an için uygulamada sadece “modların” konuşmasına izin veriliyor. Bir diğer sosyal medya devi Instagram ise, işi biraz daha farklı ele alıyor. Zira Instagram Live ile birlikte konuşmacıların görüntü açmadan da sohbete dahil olmaları mümkün. Bu sayede kullanıcılar Clubhouse’takine benzer bir deneyimi yaşayacaklar. İlerleyen zamanlarda ise bu özelliğe sahip daha fazla sosyal medya uygulamasının olacağı iddia ediliyor.

Android için geç kalarak pastadaki payını biraz bölmek zorunda kalan Clubhouse için mevcut sürüme de geliştirmeler gelmeye devam ediyor. Bildirim sistemini entegre eden geliştiriciler, kullanıcıların takip ettikleri yayıncılara daha kolay ulaşmasını hedefliyor. Ayrıca uygulama içi algoritmanın da iyice geliştirildiği ortaya çıktı. Kullanıcılar için daha gelişmiş bir öneri ve bildirim sistemi artık uygulamada var olacak. Şubat ayında 8 milyon indirme rakamlarına ulaşan sosyal medya uygulaması popülaritesini de genişletmeye devam edecek gibi gözüküyor. Android sürümü için Mayıs 2021 tarihi verilirken, versiyonun etkileri de şimdiden merak konusu. Bununla birlikte kapalı beta sürecinde olan uygulamanın açık betaya geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bakalım Clubhouse Android sürümü de sosyal medyayı kasıp kavuracak mı bekleyip göreceğiz.