Sosyal Medya
Twitter, otomatik çeviri özelliğini test ediyor
Twitter, kullanıcıların ana sayfada gördükleri tweet’i otomatik olarak kendi dillerine çevirebilmelerini sağlayan yeni özelliğini Brezilya’da test etmeye başladığını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı
Twitter kullanıyorsanız, gördüğünüz yabancı dille atılmış tweetlerin hemen altında “Tweeti çevir” seçeneğinin yer aldığını biliyorsunuzdur. Bu özellik o tweeti saniyeler içinde kendi dilinize çevirebiliyor. Sosyal medya şirketi, şimdilerde çeviri özelliğinin kullanımını daha fazla kolaylaştırmak üzere çalışmalara başladığını açıkladı.
İlk olarak Brezilya’da test edilmeye başlanan otomatik çeviri işlevi sayesinde artık “Tweeti çevir” butonuna basmanıza gerek kalmadan, ana sayfanızdaki yabancı dille atılmış tweetler otomatik olarak sizin dilinize çevrilebilecek. Twitter, yeni özelliğini; “Takip ettiğiniz sohbetleri anlamayı kolaylaştırmak için, ana sayfanızda görünen diğer dillerdeki Tweetler için otomatik çeviriyi deniyoruz.” ifadeleriyle tanıttı. Ayrıca insanların farklı dillerdeki tweetleri çevirmesinin, şu haliyle çok zaman alabildiğini de vurguladı.
Ayrıca sosyal medya şirketi, otomatik çeviriyi şu an Brezilya‘da iki farklı şekilde deniyor. Kullanıcıların bir kısmı, otomatik olarak Portekizce’ye çevrilen tweetlerin sadece çevrilmiş halini ekranda görecek; diğer kısmı ise, tweetin hem orijinal halini hem de çevrilmiş halini birlikte ekranda görecek. Ayrıca Twitter, çevrilen tweetlerin altında “Google tarafından çevrildi” veya “Microsoft tarafından çevrildi” şeklinde bilgilendirme mesajı da yer alacağını söyledi.
Öte yandan kullanıcıların, yine de tweeti orijinal halinde görmek istemeleri durumunda, çeviriyi iptal etme imkanı da var. Twitter muhtemelen en iyi çeviri deneyiminin nasıl olduğuna karar verememiş olacak ki, otomatik çeviri özelliğini iki farklı şekilde deniyor ve kullanıcılara çeviriyi geri alma imkanı da sunuyor.
Haber
TikTok, ABD’nin yasaklama kararına sert tepki gösterdi
TikTok, Beyaz Saray’ın aldığı ABD şirketleriyle iş yapma yasağı kararı hakkında resmi açıklama yayınladı. Şirket, ABD yönetiminin aldığı karardan ötürü şok olduğunu ifade etti.
İlginizi çekebilir: Bill Gates, Microsoft’un TikTok’u satın almasını istemediğini açıkladı
Geçtiğimiz Perşembe günü ABD yönetimi, Çin menşeili mobil uygulamaların Birleşik Devletler ulusal güvenliğini ve ekonomisini tehdit ettiği gerekçesiyle TikTok’un ABD’li şirketlerle iş yapmasını yasaklamıştı. TikTok ise bugün, hem bu karara tepki göstermek hem de iddialara cevap vermek amacıyla resmi açıklama yayınladı.
Öncelikle Perşembe günü alınan karar hakkında konuşan TikTok; “Hiçbir ön süreci olmadan gelen son yürütme emri bizi şok etti.” ifadelerini kullanarak açıklamasına başladı. Devamında şirket, bir yıldır ABD hükümetiyle yapıcı çözümler üretmek için iyi niyetle iletişim kurmaya çalıştığını, ancak buna rağmen ABD yönetiminin kendilerini hiç önemsemediğinden ötürü veryansın etti.
Bilindiği üzere TikTok, kullanıcı verilerini Çin hükümeti ile paylaşmakla suçlanıyor. Ancak şirket; “TikTok’un Çin hükümeti ile asla kullanıcı verilerini paylaşmadığını açıkça belirtmiştik. Moderasyon rehberimizi ve algoritma kaynak kodumuzu, hiçbir firmada olmayan şekilde, Şeffaflık Merkezi’mizde yayınlamıştık.” açıklamasıyla, bu iddiaları da net bir şekilde yalanladı.
Ayrıca Tiktok, Perşembe günü alınan kararın ABD’de hukukun üstünlüğüne yönelik güveni zayıflatabileceğini düşünüyor. Son olarak, ellerindeki her çareyi deneyeceklerini de ifade eden Çinli şirket; “Platformumuzu evi olarak gören 100 milyon Amerikalının bilmesini istiyoruz ki, TikTok olarak asla ama asla size olan bağlılığımız zayıflamayacak.” diye ekledi.
TikTok’un bu açıklaması gösteriyor ki, ABD yönetimiyle hiçbir zaman herhangi bir konuda uzlaşma kat edilememiş. Başkan Donald Trump‘ın, Çinli uygulamalar üzerindeki baskısını devam ettirmekte kararlı olduğu da daha net bir şekilde anlaşılıyor.
Sosyal Medya
Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı
Twitter, bundan böyle devlet kurumlarının ve devlete ait resmî medya kuruluşlarının hesaplarını özel bir etiket ile işaretleyeceğini açıkladı.
İlginizi çekebilir: SESLİ ASİSTANLAR YARIŞIYOR!!! | Yeni Siri vs. Google Asistan
Twitter devlet hesaplarını etiketleyecek
Sosyal medya şirketinin yaptığı açıklamaya göre; bakanlar, büyükelçiler, devlet sözcüleri gibi kilit yetkililerin yanı sıra bir de devlete bağlı resmî medya kuruluşları da özel olarak etiketlenecek. Bu amaçla Twitter, devlet kurumlarını platform içerisinde normal kullanıcı hesaplarından ayrı bir yerde tutmayı düşünüyor.
Etiket, ilgili hesabın biyografisinde ve paylaştığı tweetlerde görünecek. Devlet kurumlarının hesaplarında bir bayrak ikonu ile beraber “Hükümet hesabı” yazarken; resmî medya kuruluşlarının hesaplarında da “Devlete bağlı yayın” yazan bir etiket yer aldığı görülüyor. Ayrıca Twitter, bu etiketi Trump’ın kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına vermeyeceğini söyledi. Beyaz Saray‘ın resmî hesabı @WhiteHouse ise bu etiketi şimdiden aldı.
Şimdilik sadece 5 ülkede sunuluyor
Twitter, yeni etiketleri şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya’da sunduğunu açıkladı. Bu ülkelerdeki; büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar, devlete bağlı medya kuruluşları ve devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazetecilerin hesapları etiketleniyor.
Bununla birlikte Twitter, devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını veya bu hesapların tweetlerini artık kullanıcılara önermeyeceğini de söyledi. Ayrıca şirket, özelliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada; “Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilirler.” dedi.
Sosyal Medya
Instagram Reels özelliği kullanıma sunuldu
Instagram Reels özelliği, uzun süren test aşamasının ardından Türkiye‘nin de olduğu 50’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı veriyor.
İlginizi çekebilir: Google Files uygulaması, dosyaları şifreleme özelliğine kavuştu
Instagram Reels Türkiye’de kullanıma sunuldu
Instagram, TikTok‘u kopyaladığı gerekçesiyle tartışma konusu olan yeni özelliğini bugünden itibaren resmen kullanıma sundu. Uzun süredir Brezilya‘da test aşamasında olan özellik, artık çok daha fazla kitle tarafından kullanılabilecek. Instagram ürün direktörü Robby Stein, Reels özelliği ile alakalı; “Bu formatla Instagram’da yeni bir eğlence bölümümüzün olmasını umud ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
Instagram Reels, ayrı bir 3. taraf uygulama olarak değil; doğrudan Instagram‘ın kendi kamerası içinden kullanılıyor. Platformda 15 saniyelik videolar oluşturmanıza imkan veren özellik ile birlikte, videolarınıza müzik ve çeşitli efektlerin yanı sıra isterseniz kendi sesinizi de ekleyebiliyorsunuz. Instagram zaten uzun zaman önce Müzik özelliğini platforma getirmesiyle beraber, kullanıcılara oldukça geniş bir müzik kataloğu sunuyordu. Bu bağlamda, Reels‘ı kullanırken müzik bulma derdinin olmayacağını söyleyebiliriz.
Instagram Reels videolarını gönderi olarak paylaşabilmenin yanı sıra, DM’den de istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Ayrıca Keşfet bölümü de güncellenerek, bu kısma “Top Reels” isimli yeni bir sekme daha eklendi. Bu sekmede de tahmin edebileceğiniz üzere, kendi takip ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz şeylere göre kişiselleştirilmiş, popüler Reels videolarını görebileceksiniz.
Instagram Reels özelliğinin Türkiye‘de de kullanıma açıldığını ekleyelim. Ayrıca destek sayfasında belirli ülke ve kullanıcılara özelliği açtıklarını ifade eden şirket, önümüzdeki günlerde Reels özelliğini daha fazla kullanıcının beğenisine sunacak.
Aynı zamanda Reels özelliği şu an Instagram ile sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde WhatsApp ve Facebook‘a da gelebileceği düşünülüyor. Buna benzer bir hamleyi şirket daha önce Hikayeler özelliğinde yapmıştı. Facebook, önce Instagram‘a ardından WhatsApp başta olmak üzere sahibi olduğu diğer uygulamalara hikaye özelliğini getirmişti.
Facebook‘un, son zamanlarda yaptığı bu hamleleriyle TikTok‘a dişli bir rakip olmayı kafasına koyduğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok‘un sahibi olan ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyaları yürütmek ile itham etmişti. Facebook ise ByteDance‘in bu iddalarına cevap vermedi.