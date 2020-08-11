Twitter, otomatik çeviri özelliğini test ediyor

Twitter, kullanıcıların ana sayfada gördükleri tweet’i otomatik olarak kendi dillerine çevirebilmelerini sağlayan yeni özelliğini Brezilya’da test etmeye başladığını açıkladı.

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Twitter kullanıyorsanız, gördüğünüz yabancı dille atılmış tweetlerin hemen altında “Tweeti çevir” seçeneğinin yer aldığını biliyorsunuzdur. Bu özellik o tweeti saniyeler içinde kendi dilinize çevirebiliyor. Sosyal medya şirketi, şimdilerde çeviri özelliğinin kullanımını daha fazla kolaylaştırmak üzere çalışmalara başladığını açıkladı.

İlk olarak Brezilya’da test edilmeye başlanan otomatik çeviri işlevi sayesinde artık “Tweeti çevir” butonuna basmanıza gerek kalmadan, ana sayfanızdaki yabancı dille atılmış tweetler otomatik olarak sizin dilinize çevrilebilecek. Twitter, yeni özelliğini; “Takip ettiğiniz sohbetleri anlamayı kolaylaştırmak için, ana sayfanızda görünen diğer dillerdeki Tweetler için otomatik çeviriyi deniyoruz.” ifadeleriyle tanıttı. Ayrıca insanların farklı dillerdeki tweetleri çevirmesinin, şu haliyle çok zaman alabildiğini de vurguladı.

Ayrıca sosyal medya şirketi, otomatik çeviriyi şu an Brezilya‘da iki farklı şekilde deniyor. Kullanıcıların bir kısmı, otomatik olarak Portekizce’ye çevrilen tweetlerin sadece çevrilmiş halini ekranda görecek; diğer kısmı ise, tweetin hem orijinal halini hem de çevrilmiş halini birlikte ekranda görecek. Ayrıca Twitter, çevrilen tweetlerin altında “Google tarafından çevrildi” veya “Microsoft tarafından çevrildi” şeklinde bilgilendirme mesajı da yer alacağını söyledi.

Öte yandan kullanıcıların, yine de tweeti orijinal halinde görmek istemeleri durumunda, çeviriyi iptal etme imkanı da var. Twitter muhtemelen en iyi çeviri deneyiminin nasıl olduğuna karar verememiş olacak ki, otomatik çeviri özelliğini iki farklı şekilde deniyor ve kullanıcılara çeviriyi geri alma imkanı da sunuyor.