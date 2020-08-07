Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı

Twitter, bundan böyle devlet kurumlarının ve devlete ait resmî medya kuruluşlarının hesaplarını özel bir etiket ile işaretleyeceğini açıkladı.

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Twitter devlet hesaplarını etiketleyecek

Sosyal medya şirketinin yaptığı açıklamaya göre; bakanlar, büyükelçiler, devlet sözcüleri gibi kilit yetkililerin yanı sıra bir de devlete bağlı resmî medya kuruluşları da özel olarak etiketlenecek. Bu amaçla Twitter, devlet kurumlarını platform içerisinde normal kullanıcı hesaplarından ayrı bir yerde tutmayı düşünüyor.

Etiket, ilgili hesabın biyografisinde ve paylaştığı tweetlerde görünecek. Devlet kurumlarının hesaplarında bir bayrak ikonu ile beraber “Hükümet hesabı” yazarken; resmî medya kuruluşlarının hesaplarında da “Devlete bağlı yayın” yazan bir etiket yer aldığı görülüyor. Ayrıca Twitter, bu etiketi Trump’ın kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına vermeyeceğini söyledi. Beyaz Saray‘ın resmî hesabı @WhiteHouse ise bu etiketi şimdiden aldı.

Şimdilik sadece 5 ülkede sunuluyor

Twitter, yeni etiketleri şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya’da sunduğunu açıkladı. Bu ülkelerdeki; büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar, devlete bağlı medya kuruluşları ve devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazetecilerin hesapları etiketleniyor.

Bununla birlikte Twitter, devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını veya bu hesapların tweetlerini artık kullanıcılara önermeyeceğini de söyledi. Ayrıca şirket, özelliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada; “Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilirler.” dedi.