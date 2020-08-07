Sosyal Medya
Twitter, devlete bağlı resmî hesapları etiketlemeye başladı
Twitter, bundan böyle devlet kurumlarının ve devlete ait resmî medya kuruluşlarının hesaplarını özel bir etiket ile işaretleyeceğini açıkladı.
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Twitter devlet hesaplarını etiketleyecek
Sosyal medya şirketinin yaptığı açıklamaya göre; bakanlar, büyükelçiler, devlet sözcüleri gibi kilit yetkililerin yanı sıra bir de devlete bağlı resmî medya kuruluşları da özel olarak etiketlenecek. Bu amaçla Twitter, devlet kurumlarını platform içerisinde normal kullanıcı hesaplarından ayrı bir yerde tutmayı düşünüyor.
Etiket, ilgili hesabın biyografisinde ve paylaştığı tweetlerde görünecek. Devlet kurumlarının hesaplarında bir bayrak ikonu ile beraber “Hükümet hesabı” yazarken; resmî medya kuruluşlarının hesaplarında da “Devlete bağlı yayın” yazan bir etiket yer aldığı görülüyor. Ayrıca Twitter, bu etiketi Trump’ın kişisel hesabı olan @realDonaldTrump hesabına vermeyeceğini söyledi. Beyaz Saray‘ın resmî hesabı @WhiteHouse ise bu etiketi şimdiden aldı.
Şimdilik sadece 5 ülkede sunuluyor
Twitter, yeni etiketleri şimdilik sadece ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa ve Rusya’da sunduğunu açıkladı. Bu ülkelerdeki; büyük ölçüde jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar, devlete bağlı medya kuruluşları ve devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazetecilerin hesapları etiketleniyor.
Bununla birlikte Twitter, devlete bağlı medya kuruluşlarının hesaplarını veya bu hesapların tweetlerini artık kullanıcılara önermeyeceğini de söyledi. Ayrıca şirket, özelliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada; “Bunun önemli bir adım olduğuna inanıyoruz, insanlar başka bir ülkeden jeopolitik meseleleri tartışan bir hesap gördüklerinde, kimi temsil ettikleri hakkında daha iyi bilgilendirilirler.” dedi.
Sosyal Medya
Instagram Reels özelliği kullanıma sunuldu
Instagram Reels özelliği, uzun süren test aşamasının ardından Türkiye‘nin de olduğu 50’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı veriyor.
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Instagram Reels Türkiye’de kullanıma sunuldu
Instagram, TikTok‘u kopyaladığı gerekçesiyle tartışma konusu olan yeni özelliğini bugünden itibaren resmen kullanıma sundu. Uzun süredir Brezilya‘da test aşamasında olan özellik, artık çok daha fazla kitle tarafından kullanılabilecek. Instagram ürün direktörü Robby Stein, Reels özelliği ile alakalı; “Bu formatla Instagram’da yeni bir eğlence bölümümüzün olmasını umud ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
Instagram Reels, ayrı bir 3. taraf uygulama olarak değil; doğrudan Instagram‘ın kendi kamerası içinden kullanılıyor. Platformda 15 saniyelik videolar oluşturmanıza imkan veren özellik ile birlikte, videolarınıza müzik ve çeşitli efektlerin yanı sıra isterseniz kendi sesinizi de ekleyebiliyorsunuz. Instagram zaten uzun zaman önce Müzik özelliğini platforma getirmesiyle beraber, kullanıcılara oldukça geniş bir müzik kataloğu sunuyordu. Bu bağlamda, Reels‘ı kullanırken müzik bulma derdinin olmayacağını söyleyebiliriz.
Instagram Reels videolarını gönderi olarak paylaşabilmenin yanı sıra, DM’den de istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Ayrıca Keşfet bölümü de güncellenerek, bu kısma “Top Reels” isimli yeni bir sekme daha eklendi. Bu sekmede de tahmin edebileceğiniz üzere, kendi takip ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz şeylere göre kişiselleştirilmiş, popüler Reels videolarını görebileceksiniz.
Instagram Reels özelliğinin Türkiye‘de de kullanıma açıldığını ekleyelim. Ayrıca destek sayfasında belirli ülke ve kullanıcılara özelliği açtıklarını ifade eden şirket, önümüzdeki günlerde Reels özelliğini daha fazla kullanıcının beğenisine sunacak.
Aynı zamanda Reels özelliği şu an Instagram ile sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde WhatsApp ve Facebook‘a da gelebileceği düşünülüyor. Buna benzer bir hamleyi şirket daha önce Hikayeler özelliğinde yapmıştı. Facebook, önce Instagram‘a ardından WhatsApp başta olmak üzere sahibi olduğu diğer uygulamalara hikaye özelliğini getirmişti.
Facebook‘un, son zamanlarda yaptığı bu hamleleriyle TikTok‘a dişli bir rakip olmayı kafasına koyduğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok‘un sahibi olan ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyaları yürütmek ile itham etmişti. Facebook ise ByteDance‘in bu iddalarına cevap vermedi.
Sosyal Medya
Snapchat, TikTok benzeri müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. TikTok tarzında çalışacak olan yeni özellik, yakında kullanıcılara sunulacak.
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Snapchat müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, yakında tıpkı TikTok‘ta olduğu gibi kullanıcıların çektiği videolara şarkılar ekleyerek paylaşım yapmasını mümkün kılan özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Şirket, bu hamleyle hem ABD‘de yasaklanma ihtimali olan TikTok‘un boşluğunu doldurmayı hem de daha fazla kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi planlanıyor.
Her ne kadar TikTok‘a rakip gibi düşünülse de, Snapchat‘in bu noktada kendisini bazı konularda ayırdığını belirtelim. Örneğin TikTok‘ta kullanıcıların aynı müziğe sahip videoları isterse görebilme imkanı vardı, ancak Snapchat‘te bu mümkün olmayacak. Bununla birlikte Snapchat, kullanıcılar paylaşılan videodaki müziğin bağlantısına tıkladığında Spotify, Apple Music gibi desteklenen müzik uygulamalarına doğrudan yönlendirme de yapabilecek.
Elbette Snapchat‘in müzik ekleme özelliğini getirmesiyle iş bitmiyor, bir de işin telif kısmı var. Bu bağlamda şirketin, Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell gibi müzik şirketleriyle anlaştığı bildirildi. Snapchat bu hamleyle kullanıcılarına oldukça sağlam bir müzik arşivi sunmayı hedefliyor.
Snapchat bu özelliği ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya‘da kullanıma sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede de yayınlanacağı bildiriliyor. Türkiye‘ye ise ne zaman geleceği belli değil. Hatırlayacağınız üzere Instagram‘ın buna benzer Müzik özelliği de vardı ancak, yayınlanmasından çok uzun süre sonra Türkiye‘ye gelmişti.
Sosyal Medya
Microsoft CEO’su TikTok için Trump’la görüştüğünü açıkladı
TikTok uygulamasının Microsoft tarafından satın alınmak istendiği, artık resmî boyut kazanmış durumda. Microsoft, son günlerdeki haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.
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Yayınladığı blog yazısında TikTok uygulamasını tamamen değil, sadece ABD’de bünyesine katmak istediklerini belirten Microsoft, bu kararın CEO Satya Nadella ile Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı. Şirketin TikTok’u satın almak istendiği biliniyordu ancak CEO’nun Donald Trump ile görüştüğünden kimsenin haberi yoktu, bu da resmî olarak açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Başkan Donald J. Trump arasındaki görüşmenin ardından Microsoft, ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmelere devam etmeye hazırlanıyor. Microsoft, Başkan’ın endişelerini gidermenin önemini tam olarak anlıyor. TikTok’u edinmeye ve Birleşik Devletler Hazinesi de dahil olmak üzere ABD’ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıdır.”
TikTok tamamen satılmayacak
Ayrıca Microsoft yaptığı açıklamada TikTok uygulamasının tamamını değil, sadece Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ayağını satın almak istediğini de belirtti. Yani sadece bu ülkelerdeki TikTok‘u yönetmek istiyor. Bununla birlikte şirket, kısa süre içinde TikTok ana şirketi ByteDance ile müzakerelere başlamayı ve 15 Eylül‘e kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayı düşünüyor.
Microsoft, bu süreçte Başkan dahil ABD Hükümeti ile diyaloglarını da sürdürmeye devam edeceğini ve diğer Amerikalı yatırımcıları da satın alma girişimine azınlık düzeyinde katabileceğini belirtti.