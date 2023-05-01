Twitter CEO’su çılgın milyarder Elon Musk, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Twitter kullanıcılarının Mayıs ayından itibaren tam ücretli medya aboneliklerinden kaçınabileceklerini ve makale başına ödeme yapabileceklerini söyledi. Musk, Twitter’ın bugün itibariyle kullanıma sunması beklenen “tek tıklama” hizmetinin, medya şirketlerinin tam abonelik ücreti ödemek istemeyen okuyuculardan makale başına daha yüksek bir fiyat talep etmesine olanak tanıyarak hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazanç olacağını söylüyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar!

İstediğiniz Makaleyi Okuyun, Her Şeye Para Ödemeyin!

Musk’ı tanıyanlar, kendisinin böyle bir özelliği hayrına kullanıma sunmayacağını tahmin edecektir. Yani, Twitter’ın bu ücretten bir kesinti yapması muhtemel. Ancak Musk, paylaşımında Twitter’ın bu ücretin yüzde kaçını kendi cebine atacağını ya da medya yayıncılarının hangi koşullara uyması gerektiğini söylemedi.

Bu aydan itibaren kullanıma sunulacağı söylenen özellik, medya yayıncılarının tek bir tıklamayla kullanıcıları makale başına ücretlendirmesine olanak tanıyacak. Musk, bu özelliği “Bu sayede aylık abonelik için kaydolmak istemeyen kullanıcılar, ara sıra makale okumak istediklerinde makale başına daha yüksek bir fiyat ödeyebilecek….” ifadeleriyle duyurdu.

Örnek vermek gerekirse, abonelik hizmeti sunan bir haber sitesi makalelerini Twitter üzerinde de yayınlayacak ve bu makaleleri okumak isteyenler makale başına ücret ödeyecekler. Bu sayede, yayın kuruluşları makalelerini daha geniş kitlelere ulaştırabilecek ve aynı zamanda tam abonelik planına geçmek istemeyen ancak bazı yazıları okumak isteyenlerden para alabilecekler.

Twitter, uzun süreli kullanıcılarını yabancılaştırırken ve Twitter dışındaki sosyal medya platformlarına geçmeyi planlayan medya kuruluşlarını topa tutarken bile gelirini artırma yarışı içinde. Twitter’ın makale başına ödeme duyurusunun, Musk’ın içerik oluşturucuları Twitter’a çekmeye çalıştığı bir zamanda gelmesi ise dikkat çekiyor.

Musk, Twitter’ı satın aldığından beri şirketin toplam değerini yarıya indirmesinin yanında, borcunu ödemek için yeni gelir kaynakları bulma konusunda da çaresiz. Twitter Blue aboneliği, agresif olarak pazarlanmasına rağmen Musk’ın kaybını telafi edecek kadar iyi gitmiyor. Bakalım Musk ilerleyen dönemlerde para sağmak için hangi adımları atacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Twitter’ın bu hamlesi Musk’a para kazandırır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!