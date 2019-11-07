Twitter için çalışan iki eski personel Suudiler adına casuslukla suçlanıyor

Sosyal medya platformu Twitter için çalışan iki eski personel, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan’a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

Washington Post‘a göre, San Francisco‘da açılan davada, eski Twitter çalışanları Ahmed Ebuammu ve Ali ez-Zebara, 2015’te Twitter kullanıcılarının kişisel bilgilerini, Suudi yönetimine yakın isimlere para karşılığı aktarmakla suçlandı.

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Savcılık, dava dilekçesinde, ABD vatandaşı Ebuammu ve Suudi vatandaşı Zebara’nın, Ahmet el-Mutayri adlı üçüncü bir şahısla bağlantılı olarak faaliyet yürüttükleri, Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor. Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo’nun “kaçma şüphesi” nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan’da olduğunu açıkladı. Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor. Abouammo’nun Twitter’daki işinden 2015’te ayrıldığı belirtiliyor.

Twitter’da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor. Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan’a kaçtığını kaydediyor. ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Twitter yaptığı açıklamada, “Twitter’ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var” dedi.